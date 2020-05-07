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Новини
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Ексглава податкової служби Верланов подав до суду на Кабмін, вимагає повернути йому колишню посаду

Ексглава податкової служби Верланов подав до суду на Кабмін, вимагає повернути йому колишню посаду

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Кабінету Міністрів України та Державної податкової служби України, позивачем у якому вказано Сергія Верланова.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ

Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати Розпорядження уряду від 24 квітня 2020 №452-р, яким Сергія Верланова було звільнено з посади голови Державної податкової служби України, і відновити його в згаданій посаді.

На думку позивача, оспорюване розпорядження про звільнення є незаконним і таким, що порушує його трудові права і законні інтереси.

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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Автор: 

Кабмін (14180) податкова (711) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+5
О, коломойский бот вылез. Если в стране что то отжимают - первое, что делает владелец 0 пытается идти в честный суд. А честный суд у нас только на западе. Когда коломойский как огня боится суда в лондоне, а якобы отжатое хочет возвращать только через украинский суд - то ясно. что он просто ворюга и ничего у него не отжимали.
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07.05.2020 16:34 Відповісти
+4
"корито" - яке це солодке слово....
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07.05.2020 16:26 Відповісти
+4
Ще одне порося від корита відігнали )))
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07.05.2020 16:26 Відповісти
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"корито" - яке це солодке слово....
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07.05.2020 16:26 Відповісти
Ще одне порося від корита відігнали )))
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07.05.2020 16:26 Відповісти
Думаю , на то , что бы вернуть должность у Него денег хватит , если так уверенно говорит.
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07.05.2020 16:27 Відповісти
Все нормально, в стране, в которой депутат просто бросает работу и валит с семьей на полтора месяца в отпуск, в стране в которой Президент с подельницей валят 120 банков и отжимают самый крупный, может быть всё. Какая власть, такие и чиновники.
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07.05.2020 16:30 Відповісти
О, коломойский бот вылез. Если в стране что то отжимают - первое, что делает владелец 0 пытается идти в честный суд. А честный суд у нас только на западе. Когда коломойский как огня боится суда в лондоне, а якобы отжатое хочет возвращать только через украинский суд - то ясно. что он просто ворюга и ничего у него не отжимали.
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07.05.2020 16:34 Відповісти
Свідки Секти Петрової Роси зараз вам все швиденько розкажуть )))
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07.05.2020 16:46 Відповісти
Такое уже не первый раз, суд будет идти пару лет и присудит вернуть кресло с выплатой зарплаты за все время, схема отработанная.
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07.05.2020 16:31 Відповісти
Пустите назад к корыту! Где я харчеваться буду?!
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07.05.2020 16:32 Відповісти
Сталкивался косвенно!
Редкая карьерно-коррупционная гнида!
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07.05.2020 16:38 Відповісти
Хіба там інакші бувають?
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07.05.2020 16:45 Відповісти
 
 