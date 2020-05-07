Ексглава податкової служби Верланов подав до суду на Кабмін, вимагає повернути йому колишню посаду

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Кабінету Міністрів України та Державної податкової служби України, позивачем у якому вказано Сергія Верланова.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ

Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати Розпорядження уряду від 24 квітня 2020 №452-р, яким Сергія Верланова було звільнено з посади голови Державної податкової служби України, і відновити його в згаданій посаді.

На думку позивача, оспорюване розпорядження про звільнення є незаконним і таким, що порушує його трудові права і законні інтереси.

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верланов: Моя команда запровадила революційні зміни у сфері детінізації ринку підакцизних товарів