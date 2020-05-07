Ексглава податкової служби Верланов подав до суду на Кабмін, вимагає повернути йому колишню посаду
В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Кабінету Міністрів України та Державної податкової служби України, позивачем у якому вказано Сергія Верланова.
Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ
Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати Розпорядження уряду від 24 квітня 2020 №452-р, яким Сергія Верланова було звільнено з посади голови Державної податкової служби України, і відновити його в згаданій посаді.
На думку позивача, оспорюване розпорядження про звільнення є незаконним і таким, що порушує його трудові права і законні інтереси.
Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Топ коментарі
+5 Евгений #396372
показати весь коментар07.05.2020 16:34 Відповісти Посилання
+4 я гражданин Украины
показати весь коментар07.05.2020 16:26 Відповісти Посилання
+4 Mola Adebisi
показати весь коментар07.05.2020 16:26 Відповісти Посилання
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