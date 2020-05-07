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Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому сепаратизм не має віку і статі на прикладі Запоріжжя та Горлівки зразка 2014-го.

Днями соцмережі сколихнуло відео, як проукраїнські активісти змушують молоду мешканку Запоріжжя просити вибачення за паплюження українського прапора. Соцмережі стихли, а медведчуківські канали не втомлюються лякати своїх глядачів злими націоналістами. Усе в найкращих традиціях російської пропаганди. То що робити, коли прочуханкою і добрим словом легше пояснити, що не так, ніж самим лише добрим словом?

Той факт, що не можна паплюжити прапор, за який загинули тисячі солдатів, сумніву не підлягає. А щоб зрозуміти, чому активісти у Запоріжжі так ревно оберігають український прапор, згадаємо, як Запоріжжя стало єдиним містом південного сходу України, де у 2014-му так і не піднявся російський триколор? Хто навесні 2014-го віддав на поталу катам Гіркіна і Безлера захисника українського прапора із Горлівки Володимира Рибака? (Так-так, пенсіонерки-берегині "русского мира"). І нарешті, якщо ворог розуміє лише силу, то чи така вже страшна зеленка - як засіб профілактики від зазіхань на національні символи і суверенітет?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

росія (66417) прапор (487) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+65
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 674
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07.05.2020 16:57 Відповісти
+40
« Фашисты будущего будут называть себя антфашистами» У. Черчилль
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07.05.2020 16:56 Відповісти
+33
Рашисты (новые российские фашисты, нацисты) всё делают под лозунгом "Фашизм не пройдёт" и " С нами Бог", прекрасно понимая , что во все времена НАЦИОНАЛИЗМ -был орудием защиты своей территории, нацизм же - оружием захвата чужой, поэтому их основная цель - уничтожить в Украине национализм, особенно его молодые ростки !!!
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07.05.2020 16:54 Відповісти
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Рашисты (новые российские фашисты, нацисты) всё делают под лозунгом "Фашизм не пройдёт" и " С нами Бог", прекрасно понимая , что во все времена НАЦИОНАЛИЗМ -был орудием защиты своей территории, нацизм же - оружием захвата чужой, поэтому их основная цель - уничтожить в Украине национализм, особенно его молодые ростки !!!
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07.05.2020 16:54 Відповісти
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 674
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07.05.2020 16:57 Відповісти
Когда россияне говорят "Фашизм не пройдёт", они просто хотят пошире открыть двери)
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07.05.2020 18:25 Відповісти
« Фашисты будущего будут называть себя антфашистами» У. Черчилль
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07.05.2020 16:56 Відповісти
Горловки образца 2014-го./ здесь картинки пропагандиста, на которых путинские художники "ржачно" издевались над украинским флагом,собирали немало лайков.
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07.05.2020 17:05 Відповісти
Націоналіствами лякати не потрібно. Якщо на моєму шляху попадеться така мразина, повідомляти не буду, зеленьку використовувати не буду - тому, що я вихована людина - скручу голову. І до речі, я не націоналіст, а простий громадянин України із східного міста.
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07.05.2020 17:12 Відповісти
"я не націоналіст"

Вот до чего доводят такие дебилы. Людям стыдно называть себя националистами.
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07.05.2020 17:16 Відповісти
сейчас можно много и долго рассуждать, что нельзя быть праворадикалами, но в 14-м, если б не они - мы бы просто потеряли половину Украины... на войне, как на войне..имхо это зеленку ей куда угодно можно было налить....
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07.05.2020 17:13 Відповісти
Ну это уже педофилия.
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07.05.2020 17:20 Відповісти
Заблудилось?😂🌷
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07.05.2020 17:22 Відповісти
В США за такие слова в интернете по отношению к ребенку он бы ответил перед законом.
https://censor.net/comments/locate/3194083/019214f4-b2f7-72e2-a2e3-04a01e027121
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07.05.2020 17:24 Відповісти
Ты из США?😂🌷
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07.05.2020 17:29 Відповісти
Оно никогда не будет в США.Оно нигде не будет вообще.. Его место там, где никого нет.
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07.05.2020 17:32 Відповісти
А потроллить козью морду?😂
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07.05.2020 17:34 Відповісти
А тебе коцапы друзья или враги?😂🌷
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07.05.2020 17:45 Відповісти
Рыжков, а ты чем от "таркова" отличаешься? Вы же "поёте с одного голоса"... Или ты сегодня решил "закосить пад хахла"?...
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07.05.2020 19:09 Відповісти
А ребенка ставить на колени это по-вашему нормально? Если бы я был ее родителем, я бы обязательно нашел этих подонков.
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07.05.2020 17:29 Відповісти
и что ты сделал эти "подонкам"? ну разве, что отсосал бы всем по очереди?!
в любой нормальной стране, за подобные действия с государственным флагом, в лучшем случае лишили бы гражданства. но только не в Украине, где мусорам и сбу похер, а судьи и прокуроры сами глумляться над флагом страны. поэтому и живем 30 лет в дерьме, а в это время польша, чехия уже лет 25 нас обогнали.
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07.05.2020 17:35 Відповісти
Поэтому и живем 30 лет в дерьме потому что дикари. Где еще в мире такое можно увидеть?
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07.05.2020 17:38 Відповісти
т.е. согласен на отсос, так и запишем
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07.05.2020 20:27 Відповісти
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 164
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07.05.2020 17:38 Відповісти
суд США оправдал осужденного за сжигание флага, т.к. это являлось выражением его мнения
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07.05.2020 17:46 Відповісти
И это есть ГУД..С такой же формулировкой украинский суд должен вынести решение о сожжении сепарни в Одессе..ха-ха-ха-ха-ха
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07.05.2020 20:58 Відповісти
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 4713
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07.05.2020 17:46 Відповісти
На чекистов похожи.
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07.05.2020 17:55 Відповісти
це і є випердиші чекістських скотів
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07.05.2020 21:13 Відповісти
На обсосів повних схожі ці сепари, запорожці тоді файно спрацювали
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07.05.2020 21:50 Відповісти
Они называли ее "животное" и явно получали удовольствие от процесса. При желании прокуроры могут пустить дело педофильской статье.
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07.05.2020 17:47 Відповісти
Против её совершенно летних друзей которые флаг срывали? 100% её в двоём шпилят.
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07.05.2020 17:56 Відповісти
Она и есть животное.
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07.05.2020 18:24 Відповісти
Расскажите почему этот ребенок "животное".
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07.05.2020 18:29 Відповісти
Только животные не уважают погибших.
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07.05.2020 19:10 Відповісти
до животного эта малолетняя триперная шалава недоэволюционировала еще, так опарыш
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07.05.2020 20:29 Відповісти
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 1413
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07.05.2020 17:55 Відповісти
Та ну нах! Карфаген!
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08.05.2020 07:55 Відповісти
Нехай ця с...ка карасьов піде і розкаже свою думку усім ветеранам, які наприклад воювали у другій світовій війні.
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07.05.2020 17:55 Відповісти
Штраф в 900 тисяч гривень і не треба ніякої зеленки . Щоб старіки , **** , хату продали і ще й в кредит влізли . То вони би самі цю соску поливали . Кіпящою смолою .
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07.05.2020 17:57 Відповісти
Всё же лучше штраф 900 тыс и зелёнка .. А ещё лучше отрезать палец , или ухо . Шоб на всю свою сраную жиснь оно тварь - запомнило , и своим внукам потом расcказало , как это глумитьcя над символами страны , за независимость которoй погибли тысячи людей .!!
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07.05.2020 18:38 Відповісти
на лбу выжечь : "Я - прокацапская ТП"
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07.05.2020 20:30 Відповісти
Что бы тут не говорили, а люди все видят, как годами лес вывозят за границу, как предприятия разворовывают и уничтожают, как хотят лишить украинцев дешевой электроэнергии и т.д. и т.п.

Отсюда и формируется негативное отношение людей и к украинской власти и к так называемым ценностям, благодаря которым творится жуткий беспредел и геноцид, в том числе и к украинской символике.
Рыба гниет с головы, а это последствия.
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07.05.2020 18:15 Відповісти
Ага, а сєпари хорощіє, правильно ?
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07.05.2020 21:52 Відповісти
Надо все делать по закону, цивилизованно, а не вести себя как на зоне. Все это унижение человеческого достоинства, на колени, зеленка, называть человека "животным". Это наоборот дискредитирует идею патриотизма.
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07.05.2020 18:16 Відповісти
Да действительно , называть животными , этих ублюдков нельзя . Животные над национальными флагами собственной страны не глумятся . Эти молокососы из Запорожья просто - дерьмо . . Самое натуральное , зловонное - дерьмище .
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07.05.2020 18:30 Відповісти
Эмоции всегда были слабым местом патриотов. Вы никогда не думаете даже на полшага вперед. Поэтому вас всегда используют.
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07.05.2020 18:33 Відповісти
Ты мне на совесть не дави .. Похер на всё . Каждое тварыдло , посягнувшее на национальные символы , будет ( словами Кузьмы Скрябина ) - стриллянэ и пижженэ .. Рано или поздно но - будет . . ОДНОЗНАЧНО .!!
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07.05.2020 18:47 Відповісти
Рузькомирский скот понимает только силу .. А если так то , её применение абсолютно оправдано . .
Дедушко ленин хоть и был мудилой , но иногда говорил очень правильные вещи ,, как например - всякая революция тогда хоть чего нибудь стоит , если она умеет защищаться .!!

Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 7998 ..
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07.05.2020 18:23 Відповісти
100500
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07.05.2020 20:31 Відповісти
ПІДЕРАС КАРАСЬОВ і всі продажні шлюхи з ЗІК , 112, НЮС ван ,інтер .На ваших руках кров тисяч вбитих на сході України.Чому ви вважаєте що вбивство Рибака єто недорозуменіє а зельонка на обличі дурепи єто фашізм
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07.05.2020 18:26 Відповісти
І Медведчук і Портнов і іже з ними ригівські недобитки намагаються роздмухати картинки громадянського протистояння для ВПХлолалалала.
Для чого це робиться, може правий Богдан, розпочалась передвиборча пропаганда і агітація, і потрібні вливання від .аРаші, може дійсно "караул пристав", гарант хоче "віддати ключи від України", як було продумано усе наперед. Домовлялись на строк 2 роки, ну не терпиться реваншу.
Напевно через це розпочалось цькування активістів, волонтерів, стосовно тих хто їм співчуває........ Ставлення на відповідальні посади прибічників ОВОЧА., навіть всупереч закону про люстрацію.
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07.05.2020 19:09 Відповісти
Кремлевский Рашизм.= фашизм.

Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 316
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07.05.2020 19:21 Відповісти
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 755
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07.05.2020 19:22 Відповісти
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 6290
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07.05.2020 19:45 Відповісти
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 1904
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07.05.2020 19:51 Відповісти
В России тоже частенько глумятся над флагом. Но народ относится к этому с юмором, и уж точно никому не придет в голову кого-то за это бить.)
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07.05.2020 19:59 Відповісти
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 5350
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07.05.2020 20:06 Відповісти
Вот вот.
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07.05.2020 20:08 Відповісти
да нам как то пох, что вы там кацапы делаете, хоть в попу бутылку засовывайте. Хотя, стоп - выже там и так на нее каждый день присаживаетесь
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07.05.2020 20:33 Відповісти
Да ладно врать, вы тут каждый день только Россию и обсуждаете.
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07.05.2020 20:37 Відповісти
При владі в Україні вже давно жидо-кацапські фашисти сидять .
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07.05.2020 20:48 Відповісти
Думаю вже давно треба в законі Україні прописати що неповага до символів України - стяга, мови, історії, пам ятників, могил патріотів України карались би суворо, а в разі наруги над стягом - суворе КАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ від 3 років тюрми, або штраф не 850 гр, а від 30 000 до 150 000 гр , а осквернення могил патріотів, пам ятників прирівнювалось би до НАВМИСНОГО вбивства людини або групи осіб

Це промах Пороха що такий закон не був прийнятий, а той що прийнятий дуже толерантний і м який до сепарських злочинців.
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07.05.2020 22:05 Відповісти
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 399
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07.05.2020 22:44 Відповісти
 
 