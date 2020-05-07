Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів. ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому сепаратизм не має віку і статі на прикладі Запоріжжя та Горлівки зразка 2014-го.
Днями соцмережі сколихнуло відео, як проукраїнські активісти змушують молоду мешканку Запоріжжя просити вибачення за паплюження українського прапора. Соцмережі стихли, а медведчуківські канали не втомлюються лякати своїх глядачів злими націоналістами. Усе в найкращих традиціях російської пропаганди. То що робити, коли прочуханкою і добрим словом легше пояснити, що не так, ніж самим лише добрим словом?
Той факт, що не можна паплюжити прапор, за який загинули тисячі солдатів, сумніву не підлягає. А щоб зрозуміти, чому активісти у Запоріжжі так ревно оберігають український прапор, згадаємо, як Запоріжжя стало єдиним містом південного сходу України, де у 2014-му так і не піднявся російський триколор? Хто навесні 2014-го віддав на поталу катам Гіркіна і Безлера захисника українського прапора із Горлівки Володимира Рибака? (Так-так, пенсіонерки-берегині "русского мира"). І нарешті, якщо ворог розуміє лише силу, то чи така вже страшна зеленка - як засіб профілактики від зазіхань на національні символи і суверенітет?
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Вот до чего доводят такие дебилы. Людям стыдно называть себя националистами.
https://censor.net/comments/locate/3194083/019214f4-b2f7-72e2-a2e3-04a01e027121
в любой нормальной стране, за подобные действия с государственным флагом, в лучшем случае лишили бы гражданства. но только не в Украине, где мусорам и сбу похер, а судьи и прокуроры сами глумляться над флагом страны. поэтому и живем 30 лет в дерьме, а в это время польша, чехия уже лет 25 нас обогнали.
Отсюда и формируется негативное отношение людей и к украинской власти и к так называемым ценностям, благодаря которым творится жуткий беспредел и геноцид, в том числе и к украинской символике.
Рыба гниет с головы, а это последствия.
Дедушко ленин хоть и был мудилой , но иногда говорил очень правильные вещи ,, как например - всякая революция тогда хоть чего нибудь стоит , если она умеет защищаться .!!
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Для чого це робиться, може правий Богдан, розпочалась передвиборча пропаганда і агітація, і потрібні вливання від .аРаші, може дійсно "караул пристав", гарант хоче "віддати ключи від України", як було продумано усе наперед. Домовлялись на строк 2 роки, ну не терпиться реваншу.
Напевно через це розпочалось цькування активістів, волонтерів, стосовно тих хто їм співчуває........ Ставлення на відповідальні посади прибічників ОВОЧА., навіть всупереч закону про люстрацію.
Це промах Пороха що такий закон не був прийнятий, а той що прийнятий дуже толерантний і м який до сепарських злочинців.