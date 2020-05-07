Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому сепаратизм не має віку і статі на прикладі Запоріжжя та Горлівки зразка 2014-го.

Днями соцмережі сколихнуло відео, як проукраїнські активісти змушують молоду мешканку Запоріжжя просити вибачення за паплюження українського прапора. Соцмережі стихли, а медведчуківські канали не втомлюються лякати своїх глядачів злими націоналістами. Усе в найкращих традиціях російської пропаганди. То що робити, коли прочуханкою і добрим словом легше пояснити, що не так, ніж самим лише добрим словом?

Той факт, що не можна паплюжити прапор, за який загинули тисячі солдатів, сумніву не підлягає. А щоб зрозуміти, чому активісти у Запоріжжі так ревно оберігають український прапор, згадаємо, як Запоріжжя стало єдиним містом південного сходу України, де у 2014-му так і не піднявся російський триколор? Хто навесні 2014-го віддав на поталу катам Гіркіна і Безлера захисника українського прапора із Горлівки Володимира Рибака? (Так-так, пенсіонерки-берегині "русского мира"). І нарешті, якщо ворог розуміє лише силу, то чи така вже страшна зеленка - як засіб профілактики від зазіхань на національні символи і суверенітет?

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