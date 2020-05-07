Двох українських воїнів поранено внаслідок артилерійського обстрілу і скидання боєприпасу з безпілотника, - пресцентр ОС
Сьогодні, 7 травня, внаслідок обстрілу озброєними формуваннями РФ позицій підрозділів Об'єднаних сил двох українських воїнів було поранено.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Так, проти захисників населеного пункту Старогнатівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17. Один військовослужбовець зазнав осколкового поранення.
Також, по позиціях Об'єднаних сил біля Новотошківського противник вів вогонь із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу було поранено одного військовослужбовця.
Воїнів оперативно доставили в лікувальні установи і надали належну медичну допомогу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Плісняві, як там, вдалосья вмовити кацапів припинити стріляти
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а куйлу за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
..
Хай здохне раша !!