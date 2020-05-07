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Новини Агресія Росії проти України
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Двох українських воїнів поранено внаслідок артилерійського обстрілу і скидання боєприпасу з безпілотника, - пресцентр ОС

Двох українських воїнів поранено внаслідок артилерійського обстрілу і скидання боєприпасу з безпілотника, - пресцентр ОС

Сьогодні, 7 травня, внаслідок обстрілу озброєними формуваннями РФ позицій підрозділів Об'єднаних сил двох українських воїнів було поранено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, проти захисників населеного пункту Старогнатівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17. Один військовослужбовець зазнав осколкового поранення.

Також, по позиціях Об'єднаних сил біля Новотошківського противник вів вогонь із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу було поранено одного військовослужбовця.

Воїнів оперативно доставили в лікувальні установи і надали належну медичну допомогу.

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безпілотник (4425) обстріл (29517) поранення (2824) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Двох українських воїнів поранено внаслідок артилерійського обстрілу і скидання боєприпасу з безпілотника, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7613
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07.05.2020 16:51 Відповісти
Одужання нашим героям.
Плісняві, як там, вдалосья вмовити кацапів припинити стріляти
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07.05.2020 17:08 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.

Двох українських воїнів поранено внаслідок артилерійського обстрілу і скидання боєприпасу з безпілотника, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7805
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07.05.2020 18:38 Відповісти
ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а куйлу за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
Двох українських воїнів поранено внаслідок артилерійського обстрілу і скидання боєприпасу з безпілотника, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 179
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07.05.2020 19:42 Відповісти
Швидкого одужання хлопцям!!
..
Хай здохне раша !!
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07.05.2020 19:42 Відповісти
 
 