Двох українських воїнів поранено внаслідок артилерійського обстрілу і скидання боєприпасу з безпілотника, - пресцентр ОС

Сьогодні, 7 травня, внаслідок обстрілу озброєними формуваннями РФ позицій підрозділів Об'єднаних сил двох українських воїнів було поранено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, проти захисників населеного пункту Старогнатівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17. Один військовослужбовець зазнав осколкового поранення.

Також, по позиціях Об'єднаних сил біля Новотошківського противник вів вогонь із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу було поранено одного військовослужбовця.

Воїнів оперативно доставили в лікувальні установи і надали належну медичну допомогу.

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