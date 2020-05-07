Депутати на позачерговому засіданні Ради 13 травня планують розглянути 26 питань, - "слуга народу" Кравчук. СПИСОК

Народні депутати пропонують на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради 13 травня розглянути 26 питань.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Готуємося до наступного позачергового засідання Верховної Ради. Воно має відбутися у середу, 13 травня. Збір підписів вже розпочато і сьогодні, впевнена, що буде 150 підписів. Засідання буде доволі насиченим. На порядку денному 26 питань – від різних комітетів", - розповіла Кравчук.

За її словами, депутати планують розглянути "багатостраждальний" банківський законопроєкт.

Кравчук зазначила, що законопроєкт удосконалює ліквідаційну процедуру банків, механізм відшкодування збитків і захистить людей, їхні інтереси і гроші, які були вкладені в банки.

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Депутатка нагадала, що після того, як Рада схвалила розгляд цього законопроєкту за особливою процедурою, депутати мають подати правки, на яких наполягають.

"Цієї п‘ятниці профільний комітет сформує фінальну таблицю, яка буде в десятки разів меншою, ніж оригінальна", - підкреслила Кравчук.

"Також ми розглянемо законопроєкт, який передбачає звільнення від оподаткування лікарів, які працюють із хворими на коронавірус. Це означає, що винагорода, яку на руки отримують медики, задіяні в боротьбі з інфекцію, додатково зросте за рахунок того, що держава не оподатковуватиме їхні зарплати і премії. Фактично це ще один етап підвищення їхніх доходів", - додала нардепка.

"Законопроєкт № 2166. Не буду цитувати довгу назву. Суть у тому, що ми звільняємо ФОПів пенсійного віку від сплати ЄСВ. А також тих підприємців, які працюють у сфері науки, літератури, культури, медицини. Це люди, які дійсно потребують державної підтримки.

Законопроєкт про оборонні закупівлі. Його мета – підвищити конкуренцію в сфері оборонних закупівель, від якої виграє як державний бюджет, так і боєць на передовій, який отримає найкраще озброєння, техніку, засоби захисту.

Наступний документ стосується особливої процедури розгляду законопроєктів у другому читанні. Це обіцяні зміни в так званий закон "про поправочний спам". Наприклад, він обмежує термін дії цього закону, збільшує нижню межу застосування особливої процедури з 500 до 1000 поправок.

Ще один важливий і дуже прикладний закон – про оптимізацію мережі та функціонування ЦНАП. Він містить одразу декілька революційних положень. Наприклад, люди зможуть отримувати деякі документи зі ЦНАПу поштою. Тобто не потрібно буде приходити туди декілька разів, щоб отримати довідку. Також буде створено Єдиний державний веб-портал електронних послуг, яким можна буде користуватися навіть через смартфон.

Законопроєкт №3297 забороняє банкам стягувати неустойку, штрафи, пеню за прострочення платежів за кредитами у період дії карантину та у 30-денний період після закінчення карантину.

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Ще один документ, який допомагає боротися з наслідками карантину. Законопроєктом №3322 пропонується на період дії карантину запровадити механізм, який дозволить вберегти від банкрутства підприємства, що з об’єктивних причин не можуть зараз виконувати свої зобов’язання перед кредиторами.

Є в порядку денному і законопроєкт про підтримку креативної індустрії, співавтором якого я також є. Документ, наприклад, пропонує, що заклад культури може зменшити плату за оренду майна, якщо не мав можливість використовувати його через карантин. Або передбачає компенсації за часткове безробіття працівників культурної сфери.

Також на порядку денному доповідь голови Національного банку та година запитань до уряду. Будемо ставити запитання прем'єр-міністру, міністрам про те, яким чином Україна долатиме економічну кризу і перезавантажуватиме медичну реформу.

У переліку питань, що мають бути розглянуті на позачерговій сесії, є постанова про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради. З 18 травня парламент має повернутися до повноцінної роботи з нормальним режимом пленарних засідань", - розповіла Кравчук.









