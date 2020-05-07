"Жодних "темників" від Офісу Президента не існує", - в.о. директора ДБР Соколов
Офіс Президента не дає жодних вказівок Держбюро розслідувань щодо відкриття тих чи інших справ, а також переслідування певних людей.
Про це в.о. глави ДБР Олександр Соколов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"З приводу "темників". Жодних "темників" від Офісу Президента не існує. Існує одне велике завдання. Люди, які завдають шкоди державі, скоюють злочини, мають нести за це передбачену законом відповідальність", - сказав він, коментуючи так звані "записи Труби" (ексдиректора ДБР Романа Труби. - Ред.).
Соколов уточнив, що будь-яких вказівок щодо активізації справ також немає.
"Якщо ви проводите порівняння з тим, що звучить на "плівках Труби", такого взагалі немає", - додав в.о. директора ДБР.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте за посиланням.
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На жаль, шостий президент виявився просто "шісткою", а не "тузом" ...
https://twitter.com/i/status/1258301664882315264
Поставив собі на будильник голос Зеленського. Тепер встаю на 5 хвилин раніше, щоб його не чути.
Ibigdan:
Детям, чтобы не переедали, пельменей насыпают по количеству годиков. Может, у Вавы с машинами в кортеже такая же история?
Volodymyr Beglov:
Зазвичай Майдан в Україні влаштовують взимку. Але сніг у Львові вже випав.
Баба і кіт:
З метою фінансової допомоги Кабмін оприлюднив наказ, щоб ми пошукали ще в літніх шортах.
Офіс Президента анонсував азіатське турне Зеленського після зняття карантину.
Вікторія Мірошніченко:
Д&рне їде в турне. Мало біди в світі... Хана Азії...
Харитонов Фёдор:
Уже целый год как-то не по себе оттого, что все сообщения о деятельности нашей власти - словно сплошной фейк, а оказывается - суровая правда.
Вахтанг Кипиани:
Чим довше й абсурдніше карантин - тим більше зелені вир@дки здадуть у Мінську, тим більше заробить дружина Степанова, тим зговірливішими стануть вчорашні самозайняті люди, а тепер кандидати на біржу праці і на будівництво доріг ім. Шмигаля. Чим далі - тим більше моє ставлення до зеленських міняється зі "зневажаю" до "ненавиджу". І тих, хто насмілюється в кожному їхньому лайні знайти малесеньке здорове зернятко.
Борислав Береза:
- Президенту мешают. Он потому и не показывает результат.
- Кто ему мешает? Кто?
- Те, кто не дают ему возможности.
- Ок. Он президента. У него свои глава ВР и монобольшинство. Главу Кабмина и всех министров он отбирает лично и ВР за них голосует. Глава СБУ и ГПУ его люди. Даже хозяин "Велюра" - это его человек. Всех советников он себе сам подобрал. Кто ему мешает? Кто?
- Не знаю. Но кто-то же мешает.
- Почему ты так думаешь?
- Потому что, если бы не мешали, то он бы все сделал.
- А может ему просто мешают яйца, как плохому танцору?
- Может.
- Считаешь, что без них ему будет лучше?
- Нет! Я этого не говорил. Но точно кто-то хитросделанный мешает.
- А может он просто не способен? Может он не на своем месте? Подумай об этом.https://www.facebook.com/OstanniyCapitalist/photos/a.2188655634716688/2573605369555044/?type=3&theater Останній Капіталіст
А хочете взнати, де Зеленський візьме 10 мільярдів гривен, щоб оплатити цей грандіозний аукціон безумної щедрості?
Реальних варіантів було два - «надрукувати» або «позичити». Сьогодні отримав відповідь на своє питання. Як кажуть в народі «якщо стоїте - краще присядьте»
Офіційно: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/28/659930/ Мінфін провів аукціон із розміщень облігацій внутрішньої державної позики.
(ага, це ті самі славнозвісні ОВДП )
За підсумками аукціону МінФіе залучив до державного бюджету 9,832млрд грн. (за курсом НБУ). З яких:
- 5,37 млрд грн на 3 місяці під 11,3%;
- 164 млн дол США загалом (під 3,3-3,5% на 169-252 дні).
Як бачите, ця сума дивним чином співпала із сумою, яка була необхідна Зеленському аби пропіаритись перед пенсіонерами
Тільки тепер за цей піар через 9 місяців ми заплатимо з державного бюджету. Але заплатимо 9,8 млрд + відсотки.
Тобто (!!!) кожний українець заплатить орієнтовно по 300 гривен. Повторюю, заплатить кожний, включаючи дітей, осіб з особливими потребами, та пенсіонерів, які отримують сьогодні по 1000 грн.
Ось така цікава математика, яка черговий раз показала, що за популізм влади платять громадяни зі своєї кишені
Правило №2: Если поймали - не признавайся.
Правило №3: Чтобы забить на первых два правила - заноси вовремя.
"Майдан Смысла" -
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