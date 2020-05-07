"Жодних "темників" від Офісу Президента не існує", - в.о. директора ДБР Соколов

Офіс Президента не дає жодних вказівок Держбюро розслідувань щодо відкриття тих чи інших справ, а також переслідування певних людей.

Про це в.о. глави ДБР Олександр Соколов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"З приводу "темників". Жодних "темників" від Офісу Президента не існує. Існує одне велике завдання. Люди, які завдають шкоди державі, скоюють злочини, мають нести за це передбачену законом відповідальність", - сказав він, коментуючи так звані "записи Труби" (ексдиректора ДБР Романа Труби. - Ред.).

Соколов уточнив, що будь-яких вказівок щодо активізації справ також немає.

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"Якщо ви проводите порівняння з тим, що звучить на "плівках Труби", такого взагалі немає", - додав в.о. директора ДБР.

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