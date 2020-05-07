У Челябінську фото Гітлера без вусів опублікували в конкурсі до 9 травня: "Не догледіли, не доперевірили". ФОТО

Організатори конкурсу "Імена героїв" у Челябінську не впізнали Гітлера без вусів - і опублікували його фото в конкурсі до 9 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Челябінський торговий центр "Космос" до 9 травня запустив патріотичний конкурс "Імена героїв". Учасникам запропонували надіслати фото та коротку біографію їхніх родичів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні. Пізніше ці історії публікували в паблік "Космосу" в соцмережі "ВКонтакте" з підписом "Нехай місто знає своїх героїв".

"Одним із таких героїв став Сумін Володимир Володимирович, його знімок теж виклали у ВК. У 1942-му він вирушив на фронт, брав участь у боях під Курськом і Москвою, а через три роки загинув під час Вісло-Одерської операції. Історія, безумовно, героїчна. От тільки не було ніякого Суміна Володимира Володимировича. Адміністратори паблік не зуміли розпізнати тролінг і опублікували зображення молодого Адольфа Гітлера без вусів", - сказано в повідомленні.

Підписники миттєво впізнали фото Гітлера. Пост видалили, але до того моменту багато хто вже встиг зробити скріншоти.

Організатори конкурсу опублікували пост із вибаченнями: "Зізнаємося: ми просто не вірили, що над цією священною темою у когось підніметься рука пожартувати, і що хтось пришле нам історію не про свого предка. Саме з цієї причини ми не догледіли, не доперевірили - повірили людям. Визнаємо свою помилку. Нам дуже сумно, що так сталося".

"Фотографія, яку нам прислали, досить рідкісна і нам навіть довелося витратити час, щоб переконатися, хто на ній зображений". Пост закінчувався обіцянками "не дати зганьбити священне свято".

Читайте також: "Це рівносильно пропаганді таборів Гітлера", - вчителька в російському Хабаровську вичитує школярку за значок "Навальний 20!8". ВIДЕО



