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У Челябінську фото Гітлера без вусів опублікували в конкурсі до 9 травня: "Не догледіли, не доперевірили". ФОТО

Організатори конкурсу "Імена героїв" у Челябінську не впізнали Гітлера без вусів - і опублікували його фото в конкурсі до 9 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Челябінський торговий центр "Космос" до 9 травня запустив патріотичний конкурс "Імена героїв". Учасникам запропонували надіслати фото та коротку біографію їхніх родичів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні. Пізніше ці історії публікували в паблік "Космосу" в соцмережі "ВКонтакте" з підписом "Нехай місто знає своїх героїв".

"Одним із таких героїв став Сумін Володимир Володимирович, його знімок теж виклали у ВК. У 1942-му він вирушив на фронт, брав участь у боях під Курськом і Москвою, а через три роки загинув під час Вісло-Одерської операції. Історія, безумовно, героїчна. От тільки не було ніякого Суміна Володимира Володимировича. Адміністратори паблік не зуміли розпізнати тролінг і опублікували зображення молодого Адольфа Гітлера без вусів", - сказано в повідомленні.

Підписники миттєво впізнали фото Гітлера. Пост видалили, але до того моменту багато хто вже встиг зробити скріншоти.

Організатори конкурсу опублікували пост із вибаченнями: "Зізнаємося: ми просто не вірили, що над цією священною темою у когось підніметься рука пожартувати, і що хтось пришле нам історію не про свого предка. Саме з цієї причини ми не догледіли, не доперевірили - повірили людям. Визнаємо свою помилку. Нам дуже сумно, що так сталося".

"Фотографія, яку нам прислали, досить рідкісна і нам навіть довелося витратити час, щоб переконатися, хто на ній зображений". Пост закінчувався обіцянками "не дати зганьбити священне свято".

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У Челябінську фото Гітлера без вусів опублікували в конкурсі до 9 травня: Не догледіли, не доперевірили 01
У Челябінську фото Гітлера без вусів опублікували в конкурсі до 9 травня: Не догледіли, не доперевірили 02

Автор: 

Гітлер Адольф (69) росія (66417)


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Топ коментарі
+114
В Челябинске фото Гитлера без усов опубликовали в конкурсе к 9 мая: "Не досмотрели, не допроверили" - Цензор.НЕТ 1179
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07.05.2020 16:57 Відповісти
+68
Не зручна правда для пропагандистів московії про ідею і не тільки. Їх було сотні і вони стріляли у спини.

http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perechni_voisk/Perechen_33_13.html ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

В Челябинске фото Гитлера без усов опубликовали в конкурсе к 9 мая: "Не досмотрели, не допроверили" - Цензор.НЕТ 2566
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07.05.2020 17:02 Відповісти
+67
У Челябінську фото Гітлера без вусів опублікували в конкурсі до 9 травня: "Не догледіли, не доперевірили" - Цензор.НЕТ 3188
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07.05.2020 17:44 Відповісти
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Лицо на Надю Савченко похоже
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08.05.2020 14:44 Відповісти
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