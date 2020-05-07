Цим кроком Україна демонструє глибокі наміри виконати Мінські домовленості, - Єрмак про підвищення рівня української делегації в ТКГ у Мінську

В Офісі Президента пояснили підвищення представництва рівня української делегації в Мінську бажанням отримання конкретного результату в мирному процесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у четвер на зустрічі із журналістами.

"Було ухвалено рішення з приводу підняття рівня представництва української сторони. Цим кроком Україна демонструє глибокі наміри виконати Мінські домовленості. По-друге, ми демонструємо, що хочемо рухатися і не втрачати часу. Як кілька разів говорив президент, ми не збираємося роками вести безрезультативні переговори. Тобто ми показуємо всьому світу, і насамперед Росії, що Україна робить все можливе у своїх інтересах для того, щоб завершити війну", - зазначив він.

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Нагадаємо, 5 травня Президент Володимир Зеленський підписав указ про новий склад ТКГ у Мінську. Українську делегацію знову очолить другий президент України Леонід Кучма. Також вона була посилена заступниками міністрів і главами парламентських комітетів.

До її складу увійшли:

віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації),

глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко (заступник глави делегації),

заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань),

голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань),

заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань),

голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

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"Я думаю, що після такого підвищення представництва України вщухнуть будь-які розмови, що Україна нібито не хоче виконувати угоди. Тому що такого представництва, такої відкритості і такої співпраці між різними гілками влади, не було ніколи з 2014 року", - додав Єрмак.

За його словами, якщо Росія не ухвалить аналогічні рішення щодо своєї делегації, Україна все одно збереже в своїй делегації представників парламенту і уряду.