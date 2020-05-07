УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4431 відвідувач онлайн
Новини
2 003 42

Цим кроком Україна демонструє глибокі наміри виконати Мінські домовленості, - Єрмак про підвищення рівня української делегації в ТКГ у Мінську

Цим кроком Україна демонструє глибокі наміри виконати Мінські домовленості, - Єрмак про підвищення рівня української делегації в ТКГ у Мінську

В Офісі Президента пояснили підвищення представництва рівня української делегації в Мінську бажанням отримання конкретного результату в мирному процесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у четвер на зустрічі із журналістами.

"Було ухвалено рішення з приводу підняття рівня представництва української сторони. Цим кроком Україна демонструє глибокі наміри виконати Мінські домовленості. По-друге, ми демонструємо, що хочемо рухатися і не втрачати часу. Як кілька разів говорив президент, ми не збираємося роками вести безрезультативні переговори. Тобто ми показуємо всьому світу, і насамперед Росії, що Україна робить все можливе у своїх інтересах для того, щоб завершити війну", - зазначив він.

Також читайте: Якщо місцеві вибори в ОРДЛО не вдасться провести, проситимемо змінювати мінський формат, - "слуга народу" Третьякова

Нагадаємо, 5 травня Президент Володимир Зеленський підписав указ про новий склад ТКГ у Мінську. Українську делегацію знову очолить другий президент України Леонід Кучма. Також вона була посилена заступниками міністрів і главами парламентських комітетів.

До її складу увійшли:

віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації),

глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко (заступник глави делегації),

заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань),

голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань),

заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань),

голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Також читайте: Єрмак про повернення окупованих територій Донбасу: Хотіли б до кінця року, але є і пророблений план "Б"

"Я думаю, що після такого підвищення представництва України вщухнуть будь-які розмови, що Україна нібито не хоче виконувати угоди. Тому що такого представництва, такої відкритості і такої співпраці між різними гілками влади, не було ніколи з 2014 року", - додав Єрмак.

За його словами, якщо Росія не ухвалить аналогічні рішення щодо своєї делегації, Україна все одно збереже в своїй делегації представників парламенту і уряду.

Автор: 

мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1389) Офіс Президента (2033)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Вау! -московський агент і просто корупціонер керує державою! Треш!
показати весь коментар
07.05.2020 17:12 Відповісти
+23
Дермак - враг Украины.
показати весь коментар
07.05.2020 17:14 Відповісти
+16
Проблема в том, шо Кацапия 5 лет не выполнила НИЧЕГО
показати весь коментар
07.05.2020 17:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вау! -московський агент і просто корупціонер керує державою! Треш!
показати весь коментар
07.05.2020 17:12 Відповісти
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Этим шагом Украина демонстрирует глубокие намерения выполнить минские договоренности, - Ермак о повышении уровня украинской делегации в ТКГ в Минске - Цензор.НЕТ 3096 Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1258139089498497027 17 ч

Зеленський відповів, що не може звільнити Єрмака, оскільки зробити це має право тільки Президент. Ггг)
показати весь коментар
07.05.2020 17:16 Відповісти
Хуже. Это момент полупаспада, half-life.
показати весь коментар
07.05.2020 17:18 Відповісти
"Товариство колективного геморою": Рахманін розкритикував введення до ТКГ нардепів і урядовців

Росія може включити до складу групи таких одіозних особистостей, як Леонід Слуцький, Леонід Калашников, Ярослав Нілов або Дмитро Булгаков.
"Ми отримаємо Леоніда Слуцького, який вживає слово нацизм завжди, коли згадує Україну, і погрожував України війною, якщо буде обговорюватися питання баз на території України.
Ми отримаємо Ярослава Нілова, одного з керівників партії ЛДПР, яка вустами свого лідера, «вимагала превентивно знищити Україну». Ми отримаємо заступника міністра оборони Булгакова, який віджимав наші кораблі в Криму.
Я пропоную, щоби не було ніяких ілюзій, віддати належне мудрості президента та перейменувати ТКГ у Товариство колективного геморою", - заявив Рахманін.
https://espreso.tv/news/2020/05/07/quottovarystvo_kolektyvnogo_gemoroyuquot_rakhmanin_rozkrytykuvav_vvedennya_do_tkg_nardepiv_i_uryadovciv
показати весь коментар
07.05.2020 18:20 Відповісти
Проблема в том, шо Кацапия 5 лет не выполнила НИЧЕГО
показати весь коментар
07.05.2020 17:12 Відповісти
Пусть лучше расскажет какие именно переселенцы будут участвовать в работе переговорщиков.
Просто сдаётся мне, что это сивоха, ахметов, и иже с ними
показати весь коментар
07.05.2020 17:13 Відповісти
_Что "лучше"? Наврёт тебе очередные три короба в оправдание предания Украины в лапы рашистских зазватчиков.
показати весь коментар
07.05.2020 17:21 Відповісти
Глубоко внедренная кремлевская консерва о глубине намерений угодить *****!
показати весь коментар
07.05.2020 17:14 Відповісти
Зрадник!
показати весь коментар
07.05.2020 17:14 Відповісти
Дермак - враг Украины.
показати весь коментар
07.05.2020 17:14 Відповісти
Хто такой Дермак? Какое то гавно.
А вот Президент Украины - официальное лицо - прикинулся дураком и делегировал функции президента агенту вражеской страны.

Вопрос - кто реальный и опасный враг Украины?
показати весь коментар
07.05.2020 17:26 Відповісти
точнее не "Президент Украины",а лицо, которое обязано выполнять функции Президента Украины...
показати весь коментар
07.05.2020 17:27 Відповісти
Все по 111 пойдут
показати весь коментар
07.05.2020 18:06 Відповісти
Зависит все не о Количестве состава , а Желания самой россии закончить войну , которою он розвязала . А если у нее желания нет , то при помощи сообщества помочь в этом. По другому ни как.Ермак и говорил о Планах от А до Я то это мечты.
показати весь коментар
07.05.2020 17:16 Відповісти
Этим шагом Ермак демонстрирует глубокие намерения подставив свой зад оккупанту.
показати весь коментар
07.05.2020 17:18 Відповісти
Не свой: он сам на одной стороне с оккупантами.
показати весь коментар
07.05.2020 17:22 Відповісти
Кодлан Коломойского рассказами о своей геройской но мирной победе над Путиным разводит украинцев как кроликов/26.02.20 Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине
показати весь коментар
07.05.2020 17:18 Відповісти
На вашу ботоферму новые методички завезли? "Как утопить зелоха, не забыв при этом топить Пороха"? Радует только одно, что у вас, кацерылых, от Пороха до сих пор подгорает.
показати весь коментар
07.05.2020 17:30 Відповісти
Ну смотри, все очень просто. по Свинарчукам дело заканчивается пшиком, потому как пшиком было изначально. Панама возбудила уголовное дело против Портнова, обвинив его во лжи, относительно офшоров Порошенка, или ты о офшорах зелоха? При Ротердам + цены на электроэнергию были стабильны, а вот сейчас их собираются повысить на 50% для населения, хотя во всем мире дешевеет. По Иловайску и Дебале лучше молчи, пойди посчитай своих одвухсоченных, засекреченных ****** братьев. Так что складно киздишь тут только ты.
показати весь коментар
07.05.2020 17:45 Відповісти
Молодец, получи рошенку. Как дерьмо не украшай, вонь остается. У Порошенко было пять лет, которые он просрал. То, что он до сих пор не за решеткой, это не его заслуга, а Зеленского.
показати весь коментар
07.05.2020 19:02 Відповісти
Думаешь оно так по глупости действует? Так ты сам дурак.
показати весь коментар
07.05.2020 17:24 Відповісти
Ермак - Deep Throat
показати весь коментар
07.05.2020 17:23 Відповісти
Всего один вопрос - нахиба их выполнять??? Чтобы с расиюшки санкции снять?
показати весь коментар
07.05.2020 17:27 Відповісти
Чтоб мацква снова распоряжалась Украйной.
показати весь коментар
07.05.2020 17:30 Відповісти
Это самый интересный вопрос!
показати весь коментар
07.05.2020 17:31 Відповісти
Если честно Украина ничего не должна выполнять. Украина жертва, Расия напала и оккупировала часть Донбасса, и Крыма. Рашка должна убраться с нашей территории и забрать свою военную технику и весь свой сброд наемников и военных.
показати весь коментар
07.05.2020 19:35 Відповісти
https://ukraine-live-lj.livejournal.com/353370.html https://ukraine-live-lj.livejournal.com/353370.html Три сценария российско-украинской войны
показати весь коментар
07.05.2020 17:29 Відповісти
«Слуга» Брагар запропонував скасувати уроки історії України в п'ятому класі (ДОКУМЕНТ)

Скасувати уроки історії у п'ятому класі запропонував нардеп із фракції «Слуга народу» Євген Брагар. Про це він повідомив в.о. міністра освіти і науки Любомиру Мандзій.

У депутатському зверненні, копія якого певний час була у нього на Фейсбук, нардеп від СН Брагар пояснив, що йому відомо про «суспільний резонанс», який виник під час

трансляції телеуроків з історії України для п'ятикласників.

«Слуга» оцінив навчальний курс як неінформативний та поверхневий, а під час викладання фактів з історії України вчителі начебто користуються власними оціночними судженнями.

Пропоную скасувати цей курс у 2020−2021 навчальному році, - вимагає Брагар і посилається пр цьому на скарги батьків.

Крім того, нардеп вважає, що викладання історії в 5 класі переобтяжує навчальну програму учнів.

Через певний час документ і відповідний пост Брагара з Фейсбуку зникли, хоч і залишилися в кеші.
показати весь коментар
07.05.2020 17:34 Відповісти
Нагадаємо, що раніше Євгеній Брагар пропонував пенсіонерці продати собачку, аби заплатити за комунальні послуги: "Якщо у дворі є собака елітної породи, її можна продати і заплатити за комунальні послуги" - сказав нардеп.
показати весь коментар
07.05.2020 17:37 Відповісти
оказывается у нас дерьмак всем рулит !
показати весь коментар
07.05.2020 17:49 Відповісти
Павел Климкин раскритиковал новую идею Офиса президента о "повышении уровня представительности" Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Это шаг навстречу оккупанту и агрессору России", - написал бывший министр.
Он уверен, что Москва использует ситуацию для насыщения ТКГ большим числом представителей "Л/ДНР" и начала прямого диалога Киева с коллаборантами.

https://www.dialog.ua/ukraine/206795_1588781235
показати весь коментар
07.05.2020 18:50 Відповісти
Это правильный шаг. к возвращению исконных территорий Укрраины и к окончанию войны.
показати весь коментар
07.05.2020 18:56 Відповісти
Для чого ця балаканина? Та хоч і марсіанами наповнюйте цю ТКГ. вона як була гемороєм так і буде, поки рашка не виведе своїх військових з Донбасу.
показати весь коментар
07.05.2020 19:14 Відповісти
.Не может никак наш главнокомандующий угодить врагу - путину. Уже всё перепробовал - и стрелять в ответ запрещал, и войска отводил, и наши укрепления разрушал, и мост для путинских войск строил, и патриотов сажал, и Сивуху назначал...Много чего натворил главный "слуга" под руководством Ермака....
показати весь коментар
07.05.2020 20:52 Відповісти
очень хочется революции... чтобы зеленского с ермаком таки судил народ...
показати весь коментар
08.05.2020 06:57 Відповісти
"Недоістота від Слуг чужих народів, до речі, аспірант з напряму "історія", пропонує скасувати https://uroky.com.ua/5-klas/istoriya5/ Історію України для 5 класу .... Люди! Хто народжує і виховує таке падло? Воно вже якось відзначилося песячою темою, пригадуєте? Бідні песики. Тепер свої кліщі пхає у святая святих - долю народу.", - ображено заявила Ірина Фаріон.
показати весь коментар
08.05.2020 09:36 Відповісти
 
 