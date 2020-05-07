Цим кроком Україна демонструє глибокі наміри виконати Мінські домовленості, - Єрмак про підвищення рівня української делегації в ТКГ у Мінську
В Офісі Президента пояснили підвищення представництва рівня української делегації в Мінську бажанням отримання конкретного результату в мирному процесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у четвер на зустрічі із журналістами.
"Було ухвалено рішення з приводу підняття рівня представництва української сторони. Цим кроком Україна демонструє глибокі наміри виконати Мінські домовленості. По-друге, ми демонструємо, що хочемо рухатися і не втрачати часу. Як кілька разів говорив президент, ми не збираємося роками вести безрезультативні переговори. Тобто ми показуємо всьому світу, і насамперед Росії, що Україна робить все можливе у своїх інтересах для того, щоб завершити війну", - зазначив він.
Нагадаємо, 5 травня Президент Володимир Зеленський підписав указ про новий склад ТКГ у Мінську. Українську делегацію знову очолить другий президент України Леонід Кучма. Також вона була посилена заступниками міністрів і главами парламентських комітетів.
До її складу увійшли:
віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації),
глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко (заступник глави делегації),
заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань),
голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань),
заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань),
голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).
"Я думаю, що після такого підвищення представництва України вщухнуть будь-які розмови, що Україна нібито не хоче виконувати угоди. Тому що такого представництва, такої відкритості і такої співпраці між різними гілками влади, не було ніколи з 2014 року", - додав Єрмак.
За його словами, якщо Росія не ухвалить аналогічні рішення щодо своєї делегації, Україна все одно збереже в своїй делегації представників парламенту і уряду.
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Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1258139089498497027 17 ч
Зеленський відповів, що не може звільнити Єрмака, оскільки зробити це має право тільки Президент. Ггг)
Росія може включити до складу групи таких одіозних особистостей, як Леонід Слуцький, Леонід Калашников, Ярослав Нілов або Дмитро Булгаков.
"Ми отримаємо Леоніда Слуцького, який вживає слово нацизм завжди, коли згадує Україну, і погрожував України війною, якщо буде обговорюватися питання баз на території України.
Ми отримаємо Ярослава Нілова, одного з керівників партії ЛДПР, яка вустами свого лідера, «вимагала превентивно знищити Україну». Ми отримаємо заступника міністра оборони Булгакова, який віджимав наші кораблі в Криму.
Я пропоную, щоби не було ніяких ілюзій, віддати належне мудрості президента та перейменувати ТКГ у Товариство колективного геморою", - заявив Рахманін.
https://espreso.tv/news/2020/05/07/quottovarystvo_kolektyvnogo_gemoroyuquot_rakhmanin_rozkrytykuvav_vvedennya_do_tkg_nardepiv_i_uryadovciv
Просто сдаётся мне, что это сивоха, ахметов, и иже с ними
А вот Президент Украины - официальное лицо - прикинулся дураком и делегировал функции президента агенту вражеской страны.
Вопрос - кто реальный и опасный враг Украины?
Скасувати уроки історії у п'ятому класі запропонував нардеп із фракції «Слуга народу» Євген Брагар. Про це він повідомив в.о. міністра освіти і науки Любомиру Мандзій.
У депутатському зверненні, копія якого певний час була у нього на Фейсбук, нардеп від СН Брагар пояснив, що йому відомо про «суспільний резонанс», який виник під час
трансляції телеуроків з історії України для п'ятикласників.
«Слуга» оцінив навчальний курс як неінформативний та поверхневий, а під час викладання фактів з історії України вчителі начебто користуються власними оціночними судженнями.
Пропоную скасувати цей курс у 2020−2021 навчальному році, - вимагає Брагар і посилається пр цьому на скарги батьків.
Крім того, нардеп вважає, що викладання історії в 5 класі переобтяжує навчальну програму учнів.
Через певний час документ і відповідний пост Брагара з Фейсбуку зникли, хоч і залишилися в кеші.
Это шаг навстречу оккупанту и агрессору России", - написал бывший министр.
Он уверен, что Москва использует ситуацию для насыщения ТКГ большим числом представителей "Л/ДНР" и начала прямого диалога Киева с коллаборантами.
https://www.dialog.ua/ukraine/206795_1588781235