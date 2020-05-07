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У Польщі нині перебуває 1 млн українців, 180 тис. виїхали через коронавірус, - посол Цихоцький

У Польщі нині перебуває 1 млн українців, 180 тис. виїхали через коронавірус, - посол Цихоцький

У Польщі нині перебуває близько мільйона громадян України, ще 180 тис. українців повернулися додому через пандемію коронавірусу.

Про це заявив посол Республіки Польща в Україні Бартош Цихоцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо.

"У нас в Польщі зараз близько мільйона громадян України, які не повернулися і працюють або навчаються там. Близько 10-15%, тобто 180 тис., - повернулися", - сказав Цихоцький.

За його словами, зараз багато українців звертається до консульств і посольства Польщі з питаннями, коли вони зможуть потрапити в цю країну. Тому Польща вирішила в обмеженому вигляді відкрити візові процедури.

"З понеділка працюють візові центри, де залишилися тисячі паспортів з візами до карантину. Зараз паспорти видаються поштою. Також через e-konsulat можна зареєструватися на прийом у консульстві з приводу трудових віз", - сказав посол.

Дипломат зазначив, що польські роботодавці дуже зацікавлені в українських працівниках. Тому якщо вони домовляться з перевізниками, то українських працівників можуть залучити до сезонних робіт. З цим питанням до уряду вже звернулися авіаоператори.

"Але оскільки ми сусідні країни, я думаю, ми швидше домовимося про залізничне та автобусне сполучення. Але наголошую, що для нас пріоритетом є здоров'я, як українців, так і поляків, і законодавство України", - додав посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький

Автор: 

Польща (8659) українці (2553) заробітчани (673) Цихоцький Бартош (40)


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Топ коментарі
+7
Для упоротых ватников объясняю. Сталин не присоединял Польшу, а вместе с фашистской Германией её оккупировал, и 2 мировую войну начал вместе с Германией. И парады с ними проводил в 1939 и в мае 1941 годов. И братьями называл.СССР и фашистская Германия-братья. Про Бандеру тогда ещё слышно не было. Вот так то, курица.
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07.05.2020 17:52 Відповісти
+5
Будут благодарить родителей, что вывезли нормальную жизнь видеть. А не "дидывоевали" и про СССР всю жизнь талдычить. В Польше, США тоже "дидывоевали" с фашизмом. Но они не сидят и не медитируют над этим. А строят будущее для своих потомков.
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07.05.2020 17:48 Відповісти
+5
Чомусь повій звуть Наташами а не Наталками.
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07.05.2020 17:54 Відповісти
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выбор места жительства и места работы - неотьемлемое право любого человека. за 6k грн. в месяц, пусть на укладке тротуарной плитки ермак с брателлом своим освежаются.
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07.05.2020 17:28 Відповісти
На жаль усi тiкають з нашоi неньки.
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07.05.2020 17:31 Відповісти
не все, а крысы, которым деньги не пахнут, пожалуйста за всех не говори
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07.05.2020 17:35 Відповісти
ну да, мазохисты остаются - лучше же патриотично умереть от какой-то ерунды или беспредела чем свалить и жить как человек
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07.05.2020 18:12 Відповісти
Что за глупости Вы говорите. Люди едут за достойным уровнем оплаты и жизни. Кто виноват, что в своей стране заработать этот достойный уровень невозможно.
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07.05.2020 18:29 Відповісти
Ну-ну, урапатриот. Ты готов всю жизнь работать за 6-7 тыс грн?
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07.05.2020 23:44 Відповісти
Ну почти тридцать лет наши власть имущие этого добивались. Закономерный финал. Дальше будет только хуже. Основное то, что молодежь большая часть уже назад не вернется. А их дети будут украинцами только этнически.
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07.05.2020 18:26 Відповісти
Скоро в обратном направлении стадо рванёт. Как два месяца назад драпали из Польши. Снова на переходах будет бардак.
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07.05.2020 17:32 Відповісти
с польши драпали единицы , остальные % поверили пропаганде ( в том числе нашей )
некоторые уехали по причине закрытия производств , кого я знаю те наоборот от пшеков не уезжали , понимали че за бугром будет получше нашего
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07.05.2020 18:11 Відповісти
Согласен. Мои дети работали на заводе БМВ. Там производство остановилось. Нашли другую работу. И сейчас там работают. Назад даже не пытались возвращаться.
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07.05.2020 18:28 Відповісти
У нас большую часть производства не останавливали на срок более 3х недель. Уже запускают, а где еще карантин - то 80% оплаты. Но и уволеных хватает, но не массово и сами работадатели говорят. что через месяц-потора возьмут обратно. Нижнеселезское воеводство.
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07.05.2020 23:48 Відповісти
Керівництво ОУН(б) ще у квітні 1941 року у постановах ІІ Великого збору вказало, що головною метою Організації є здобуття Української держави, а організація єврейських погромів є спробою зовнішніх сил відволікти увагу «українських мас» від цієї мети, користуючись їх антиєврейськими настроями.
"Нахтіґаль" як військовий підрозділ так само не брав участі ані в організації, ані у здійсненні погрому. Один з вояків батальйону пізніше згадував про наказ командира Романа Шухевича не брати участі у розправі над цивільним населенням. Крім того, причетність "Нахтіґалю" до єврейського погрому не знайшла підтвердження під час слухання у післявоєнний час західнонімецьким судом справи Теодора Оберлендера. Більш того нещодавно розсекречені документи КДБ засвідчили, що звинувачення вояків цього батальйону було елементом спецоперації радянських спецслужб 1959-1960 років.
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07.05.2020 18:05 Відповісти
Не можна вважати жодну націю розумніше за іншу, евреї мають свою історію, українці свою і тільки москалі не знають чию історію на себе причепити.
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07.05.2020 18:20 Відповісти
Я жив в Лондоні і бачив поляків, які були там гірше негрів на роботі. І що? Нас не цікавить думка ляхів та юдеїв, це - ваші друзі, а не наші.
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07.05.2020 18:25 Відповісти
А я жил в Украине и видел украинцев, которые там были хуже негров. И что? Ты такой патриот, что вернулся поднимать село в Украине?
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07.05.2020 23:50 Відповісти
А чого це ми маємо вірити євреям, які самі вихваляються своїми маніпулятивними здібностями, мовляв, єврей хитріший за усіх.
Не секрет, що євреї сповна використали голокост задля свого впливу. В умовах конкуренції, вони не хочуть визнавати геноцидом Голодомор, плюс, серед організаторів всливе багато єврейських прізвищ.
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07.05.2020 18:30 Відповісти
Евреи не говорят, что они самые хитрые. Это информация из серии украинцы - без сала не могут жить, а англичане - поголовно джентельмены.
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07.05.2020 23:52 Відповісти
Насправді, все інакше і набагато складніше ніж в твоїй методичці написано. Те, що Шухевич був німецьким офіцером, відомо давно і без секретів від СБУ. Ну, не кадровим же офіцером НКВД він мав бути. І сім'я його, природно, не з обкомівського розподільника продукти додому носила. Це тільки сім'ї вертухаїв вирощуванням гороху на грядках перебивалися, а німці про сім'ї своїх офіцерів дбали. Очевидно, вони не підозрювали, що це злочин проти прагрєсівного чєлавєчєства.
А, взагалі, кого цікавить, що ви там в своїй методичці відітє.
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07.05.2020 18:08 Відповісти
Так це всі визнають, станом на 1941 рік Совєти бачились набагато гіршим окупантом ніж німці.
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07.05.2020 18:23 Відповісти
А після 1945 совєти стали набагато більшим горем і окупантом.. в сенсі, кацапи.
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07.05.2020 18:27 Відповісти
Ми дуже цінуємо, чувак, твої поради, але вони більше пригодились би народам сєвєра.
Твої байки надто заяложені і купи не тримаються. Видно, перед тим як поїхати з тундри на науку в партійну школу, ти пропустив багато уроків в початковій школі.
А твої екзотичні оповідання з архіву Атдєла пропаганди і агітації прі ЦК КПСС, то ми багато разів чули і стільки само разів забули.
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07.05.2020 18:47 Відповісти
Будут благодарить родителей, что вывезли нормальную жизнь видеть. А не "дидывоевали" и про СССР всю жизнь талдычить. В Польше, США тоже "дидывоевали" с фашизмом. Но они не сидят и не медитируют над этим. А строят будущее для своих потомков.
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07.05.2020 17:48 Відповісти
От части правда.. победобесие в РФ 75 лет спустя это крайность другая.
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07.05.2020 17:53 Відповісти
"Отчасти" староболгарською пишеться разом.
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07.05.2020 17:57 Відповісти
ок. спасибо.
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07.05.2020 18:00 Відповісти
На "лахту" шібко грамотних нє бєрут, но клікухамі снабжают хрестоматійно хохляцькими.
І hide my ass з українським прапорцем, жєлєзно.
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07.05.2020 18:13 Відповісти
Раніше були грамотні боти, з деякими навіть цікаво було подискутувати, ті хоч точно знали в складі якої країни був Львів а не тупо пхали його до Польщі. Десь щезли, не кожний може стільки лайна лити кожень день.
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07.05.2020 18:17 Відповісти
На кацапии со свои победобесием до такого допрыгались, что даже умудрились фото Адика Аллоизовияа разместить на плакате.
Организаторы челябинского проекта "Имена героев"
У Польщі нині перебуває 1 млн українців, 180 тис. виїхали через коронавірус, - посол Цихоцький - Цензор.НЕТ 3103
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07.05.2020 20:17 Відповісти
совок, фашизм в Италии был. "грамотей" нашелся. воевало пол мира в т.ч. с фашизмом, даже вонючая Мексика объявила войну мертвому ААГ 7-го чтоли числа. до тех пор срала что высадят батальон солдат и захватят страну черножопых кабальеро
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07.05.2020 18:18 Відповісти
До речі німці робили спробу напакостити Мексиці, щось там у Веракрусі висаджували, але втрутились американці.
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07.05.2020 18:22 Відповісти
може там була база рузвельтівців, або щось типу того - кому потрібна дика купа метисів?
хоча х.з., але сиділи тихо і за день до капітуляції прокинулись - "воїни" чо
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07.05.2020 18:44 Відповісти
Чомусь повій звуть Наташами а не Наталками.
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07.05.2020 17:54 Відповісти
Почитав і що ми бачимо - Украина наряду с Молдовой, Россией, Албанией и Нигерией вошла в лидеры по поставке в Европу секс-работниц, те що москалі повії не дивина, от і наші кацапки туди ж.
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07.05.2020 18:02 Відповісти
Я вам открою секрет.. украинки торгуют своим телом не только в Европе но и в самой РФ https://lviv.znaj.ua/ru/247594-pojizd-lviv-moskva-zaroblyaye-milyoni-viyna-z-putinim-ne-pereshkoda
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07.05.2020 18:08 Відповісти
То їх справа, ваша робота на цьому сайті як на мене, нічим не відрізняється від їхньої, правда тіло можна відмити, а душу ні.
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07.05.2020 18:13 Відповісти
Я вам відкрию секрет... кацапок по національності, але з українськими паспортами ви і вам подібні вперто називаєте "укрАинками")))))
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07.05.2020 18:29 Відповісти
вата, пнх.
диды сначала умирали от голода, пахая на Сралина, затем миллионами заваливали немцев мясом, затем опять умирали от голода, клепая для психа ракеты..... ты знаешь, тут просто плюнуть хочется. а кстати да - ты унтерменша, ибо в Рашке тебя могут на бутылку посадить просто потому что мусору захотелось поразвлечься. противно, иди
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07.05.2020 18:15 Відповісти
Чего выехали? Хай бы там и сидели
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07.05.2020 17:33 Відповісти
Для упоротых ватников объясняю. Сталин не присоединял Польшу, а вместе с фашистской Германией её оккупировал, и 2 мировую войну начал вместе с Германией. И парады с ними проводил в 1939 и в мае 1941 годов. И братьями называл.СССР и фашистская Германия-братья. Про Бандеру тогда ещё слышно не было. Вот так то, курица.
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07.05.2020 17:52 Відповісти
Но если Сталин оккупировал Польшу а не вернул часть украинской территории ранее оккупированной поляками назад в состав Украины (УССР) то это тогда получается Львов польский город? да вы батенька сепаратист
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07.05.2020 17:56 Відповісти
Дивно у вас виходить, Польща з Варшавою була в складі Російської імперії, а от Львів не був, але це вас не бентежить, бо не знаєте історії.
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07.05.2020 17:59 Відповісти
Як можна повернути полякам те що належало Австро-Угорщині, адже до Леніна це була Австро-Угорщина.
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07.05.2020 18:15 Відповісти
Та вона навіть не знає, що 127 років не було такої держави, як Польща. Воно тупо пише з кацапської методички. Воно не знає про ЗУНР, про злуку, про державу Данила Галицького і. т. п. Воно не знає, що сьогоднішня польща займає 37% німецьких земель, але поляки ніколи за це не дякують ні сталіну, ні Черчілю. Тупе створіння, нах ви підтримуєте розмову з кацапським пропагандоном?
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07.05.2020 18:33 Відповісти
Істарічєскую справєдлівость по всьому світу вастанавілі і без твого сталіна, Деколонізація Африки завершилася 1974 року.
А Україна тридцять років після розвалу совєтскої імперії продовжує відновлювати істарічєскую справєдлівасть і ніяк васстанавіть не може.
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07.05.2020 18:21 Відповісти
тьху, совок, а ничего что "фошискойгермании" не существовало? это только в рабском мозге рабов - как высрала партия, так и визжат эти ссущества.
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07.05.2020 18:19 Відповісти
Твой куриный мозг присоединить к твоей дупе.Может там больше извилин.
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07.05.2020 17:49 Відповісти
Люди евроинтегрируются в индивидуальном порядке. Поработают, вид на жительство получат и окей.
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07.05.2020 17:40 Відповісти
Так такий податок всюди є, в Україні також, ЄСВ зветься.
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07.05.2020 18:00 Відповісти
Так раби в Україні , вони за миску зупи ішачать . В Польщі не раби , а працівники , бо тут плотять гроши за роботу . Чесно і без затримки .
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07.05.2020 18:36 Відповісти
У Польщі нині перебуває 1 млн українців, 180 тис. виїхали через коронавірус, - посол Цихоцький - Цензор.НЕТ 1282
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07.05.2020 18:17 Відповісти
То ж тільки бо буханці хліба кожен купить в Польщі , то вже буде 1млн $ . А де ще овочі , фрукти , м'ясо , сигарети , чай , кава , цукор , крупи . Це жесть просто . Не розумію , чому не платити тому хлопові чесну європейську зарплату і не дурити його , щоб він не їздив по світах . Тож губиться набагато більше . Не зря кажуть :чого бідний - бо дурний , чого дурний - бо бідний .
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07.05.2020 18:32 Відповісти
агметову на ннний палац не вистачає.
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07.05.2020 18:34 Відповісти
Україна не зможе стати незалежною. Європа висмокче з цієї території всі інтелектуальні, людські і природні ресурси і вона залишиться буферною зоною між Заходом і Сходом зі специфічним, національно не ідентифікованим, населенням. Молоде покоління не змогло знайти себе в цьому світі на своїй Батьківщині і це стане вироком Україні.
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07.05.2020 18:34 Відповісти
100% . Як кажуть : скупий платить двічі . А дуже скупий - розраховується собою і майбутнім своїм . Не ******* чесно платити , тому всі й втікають .
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07.05.2020 18:40 Відповісти
 
 