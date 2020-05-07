У Польщі нині перебуває 1 млн українців, 180 тис. виїхали через коронавірус, - посол Цихоцький
У Польщі нині перебуває близько мільйона громадян України, ще 180 тис. українців повернулися додому через пандемію коронавірусу.
Про це заявив посол Республіки Польща в Україні Бартош Цихоцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо.
"У нас в Польщі зараз близько мільйона громадян України, які не повернулися і працюють або навчаються там. Близько 10-15%, тобто 180 тис., - повернулися", - сказав Цихоцький.
За його словами, зараз багато українців звертається до консульств і посольства Польщі з питаннями, коли вони зможуть потрапити в цю країну. Тому Польща вирішила в обмеженому вигляді відкрити візові процедури.
"З понеділка працюють візові центри, де залишилися тисячі паспортів з візами до карантину. Зараз паспорти видаються поштою. Також через e-konsulat можна зареєструватися на прийом у консульстві з приводу трудових віз", - сказав посол.
Дипломат зазначив, що польські роботодавці дуже зацікавлені в українських працівниках. Тому якщо вони домовляться з перевізниками, то українських працівників можуть залучити до сезонних робіт. З цим питанням до уряду вже звернулися авіаоператори.
"Але оскільки ми сусідні країни, я думаю, ми швидше домовимося про залізничне та автобусне сполучення. Але наголошую, що для нас пріоритетом є здоров'я, як українців, так і поляків, і законодавство України", - додав посол.
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некоторые уехали по причине закрытия производств , кого я знаю те наоборот от пшеков не уезжали , понимали че за бугром будет получше нашего
"Нахтіґаль" як військовий підрозділ так само не брав участі ані в організації, ані у здійсненні погрому. Один з вояків батальйону пізніше згадував про наказ командира Романа Шухевича не брати участі у розправі над цивільним населенням. Крім того, причетність "Нахтіґалю" до єврейського погрому не знайшла підтвердження під час слухання у післявоєнний час західнонімецьким судом справи Теодора Оберлендера. Більш того нещодавно розсекречені документи КДБ засвідчили, що звинувачення вояків цього батальйону було елементом спецоперації радянських спецслужб 1959-1960 років.
Не секрет, що євреї сповна використали голокост задля свого впливу. В умовах конкуренції, вони не хочуть визнавати геноцидом Голодомор, плюс, серед організаторів всливе багато єврейських прізвищ.
А, взагалі, кого цікавить, що ви там в своїй методичці відітє.
Твої байки надто заяложені і купи не тримаються. Видно, перед тим як поїхати з тундри на науку в партійну школу, ти пропустив багато уроків в початковій школі.
А твої екзотичні оповідання з архіву Атдєла пропаганди і агітації прі ЦК КПСС, то ми багато разів чули і стільки само разів забули.
І hide my ass з українським прапорцем, жєлєзно.
Организаторы челябинского проекта "Имена героев"
хоча х.з., але сиділи тихо і за день до капітуляції прокинулись - "воїни" чо
диды сначала умирали от голода, пахая на Сралина, затем миллионами заваливали немцев мясом, затем опять умирали от голода, клепая для психа ракеты..... ты знаешь, тут просто плюнуть хочется. а кстати да - ты унтерменша, ибо в Рашке тебя могут на бутылку посадить просто потому что мусору захотелось поразвлечься. противно, иди
А Україна тридцять років після розвалу совєтскої імперії продовжує відновлювати істарічєскую справєдлівасть і ніяк васстанавіть не може.