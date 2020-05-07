У Польщі нині перебуває 1 млн українців, 180 тис. виїхали через коронавірус, - посол Цихоцький

У Польщі нині перебуває близько мільйона громадян України, ще 180 тис. українців повернулися додому через пандемію коронавірусу.

Про це заявив посол Республіки Польща в Україні Бартош Цихоцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо.

"У нас в Польщі зараз близько мільйона громадян України, які не повернулися і працюють або навчаються там. Близько 10-15%, тобто 180 тис., - повернулися", - сказав Цихоцький.

За його словами, зараз багато українців звертається до консульств і посольства Польщі з питаннями, коли вони зможуть потрапити в цю країну. Тому Польща вирішила в обмеженому вигляді відкрити візові процедури.

"З понеділка працюють візові центри, де залишилися тисячі паспортів з візами до карантину. Зараз паспорти видаються поштою. Також через e-konsulat можна зареєструватися на прийом у консульстві з приводу трудових віз", - сказав посол.

Дипломат зазначив, що польські роботодавці дуже зацікавлені в українських працівниках. Тому якщо вони домовляться з перевізниками, то українських працівників можуть залучити до сезонних робіт. З цим питанням до уряду вже звернулися авіаоператори.

"Але оскільки ми сусідні країни, я думаю, ми швидше домовимося про залізничне та автобусне сполучення. Але наголошую, що для нас пріоритетом є здоров'я, як українців, так і поляків, і законодавство України", - додав посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький