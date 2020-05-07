"Слуга народу" внесе в Раду законопроєкт, що дозволяє парламенту ініціювати звільнення міністрів

Народні депутати з фракції "Слуга народу" розробили законопроєкт, який дозволить парламенту ініціювати відставку міністрів.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

Кравчук зазначила, що зараз парламент може контролювати роботу міністрів, що передбачено Конституцією, тільки за допомогою депутатських запитів.

"Слуги народу" пропонують запровадити процедуру інтерпеляції. Питання про незадовільну роботу міністра зможуть ініціювати профільні комітети Ради або 45 нардепів. Профільний комітет повинен буде ухвалити рішення про винесення його на голосування.

Якщо Рада визнає роботу міністра незадовільною не менш ніж 226 голосами, прем'єр буде зобов'язаний протягом 15 днів внести подання про його звільнення. Якщо прем'єр не робить цього, то питання про звільнення без голосування включається до порядку Ради, і парламент сам ухвалює рішення.

Щодо міністрів закордонних справ і оборони Рада зможе рекомендувати їхнє звільнення президенту.

Кравчук зазначила, що така процедура використовується в багатьох країнах Європи з парламентською або змішаною формою правління, наприклад, у Польщі.

Законопроєкт, за її словами, вже підготовлено і буде найближчим часом подано до Верховної Ради.

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