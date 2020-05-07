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Новини
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"Смотрящий" Комарницький матом вимагає від заступника очільника КМДА поставити "своїх" людей, погрожуючи ДБР. АУДIО

Ексглава фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді Денис Комарницький вимагав від заступника голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслава Непопа лобіювати будівельні проєкти, погрожуючи кримінальними справами.

Запис телефонної розмови Комарницького з Непопом опублікував телеграм-канал "Джокер".

"Денис Комарницький є смотрящим від Тищенка - ватажка велюрового штабу. Поводиться як господар життя. У жорсткій формі розповідає заступнику столичного мера, що і як він контролюватиме від Офісу президента. І що буде з кожним за непокору. В одному з епізодів йдеться про Київський ДАБК, який Комарницький контролює за допомогою Кучера - в інтересах Трофімова. Починаю розуміти, що всі серйозні фінансові потоки в країні і зокрема в Києві замкнуті на двох людях з оточення президента - на Трофімові та Шефірі. А співробітники велюрового штабу є дрібними виконавцями, включно з Тищенком", - пише "Джокер" у коментарі до аудіозапису.

Зокрема, на ньому Комарницький у нецензурній формі погрожує Непопу кримінальними справами і навіть фізичною розправою.

"Зроблю так, щоб тебе закрили. За те, що ти б...дь собака н...й. Мої об'єкти пропонуєш. І весь твій список кримінальних справ н...й б...ь понесу на тебе і на твоїх собак. Роз...у н...й, як собаку. Ти розумієш це, чи ні? Ти просто будеш мимо каси, б...ь, і будеш із кримінальними справами", - говорить Комарницький.

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Також із його монологу випливає, що він має настільки сильний вплив на правоохоронців, включно з Держбюро розслідувань, що навіть може відкривати кримінальні справи проти своїх ворогів.

"Я дам ДБР щоб сука пробили і випотрошили н...й тебе. Якщо раптом б...дь виявиться (нерозбірливо) - от просто закрили... Слава, рубль дам, щоб тебе з твоєю п...братією, б...дь, посадили н...й під домашній арешт", - погрожує Денис Комарницький.

Крім того, він заявляє, що двічі залишав на посаді Непопа, а отже, має великий вплив на призначення в КМДА.

"Я рознесу там вашу цю шоблу йо...у, як собак. Ти чуєш, чи ні, Слав? Я тобі це говорю відкрито, на відміну від тебе, що ти ходиш там і на мене ще пі...диш. Ти людина, яку я двічі на роботі залишив!" - обурюється Комарницький.

Крім цього, він висловлює невдоволення тим, що Непоп не сприяє укладанню потрібній йому угоді.

"Ви конкурс, б...ь, Артуру н...й зірвали. У вас сервери не працюють, б...ь. Ти шо, Слав, наче вчорашній, б...ь, чи як?" - зривається на емоції Денис Комарницький.

Автор: 

КМДА (2382) погрози (491) Непоп В’ячеслав (33) Комарницький (62)


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Топ коментарі
+58
"Смотрящий" Комарницкий матом требует от замглавы КГГА поставить "своих" людей, угрожая ГБР - Цензор.НЕТ 3660
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07.05.2020 17:37 Відповісти
+43
"Смотрящий" Комарницкий матом требует от замглавы КГГА поставить "своих" людей, угрожая ГБР - Цензор.НЕТ 4029
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07.05.2020 17:44 Відповісти
+37
Зебилятник в восторге....
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07.05.2020 17:37 Відповісти
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"Смотрящий" Комарницкий матом требует от замглавы КГГА поставить "своих" людей, угрожая ГБР - Цензор.НЕТ 3660
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07.05.2020 17:37 Відповісти
Одна уголовщина во власти, ужас.Когда уже это все закончится. Их борьба с коррупцией, это цирк, это перераспределение финансовых потоков между бандитскими кланами, а не борьба.Тьфу, нечистое рогатое племя, в Аду вам место.
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07.05.2020 17:54 Відповісти
Громадяни, не розповсюджуйте наклепницьку інформацію про президента...
Що ніби -то він проводить глибоку чистку ЛІВОохоронного блоку, активізує економіку та добробут населення і організовує нещадну боротьбу проти агресії Орди, захищає інтереси України перед олігархами та гарантує дотримання положень Конституції.. . Бо то - "чистої води" наклепи!
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07.05.2020 18:36 Відповісти
Зебилятник в восторге....
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07.05.2020 17:37 Відповісти
Назовите когда было по- другому? Ну хоть чуть-чуть по-другом. Когда? При каком президенте?
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07.05.2020 19:12 Відповісти
Ну этот же наконец-то ваш! Он же из ваших вышел, он за вас!!!
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07.05.2020 19:31 Відповісти
ха-ха-ха-ха..100+++!!!..Так тебе твой клоун-янелох обещал,что так и будет или будет по-другому?..А ты голосовал за него надеясь на перемены или на то что будет как всегда?..ха-ха-ха-ха-ха..А теперь ******* ищут отмазки..
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07.05.2020 20:02 Відповісти
И каким боком я к зе?
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07.05.2020 22:21 Відповісти
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07.05.2020 20:14 Відповісти
Шефир, Трофимов, Тищенко, Ермак, Богдан...Все это правильно. Только где Зеленский? Что за бодяга пытаться его убрать из "картинки"? Не он там главный, но он там есть. И вполне отчетливо он там себя проявляет.
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07.05.2020 17:39 Відповісти
Вони копіюють московію: "боярє плохіє, царь хороший"! До того ж треба, щоб хоч у когось з цієї зеленої шобли був рейтинг більший, ніж у "папєрєднікав". Але найвеличніший не пасе задніх! Він сам гробить свій рейтинг із завзятістю "нєлоха"!
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07.05.2020 17:49 Відповісти
павуки в банці
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07.05.2020 17:59 Відповісти
Ого, не на того комарь наехал. Непоп тебя съест, высрет, сложит в полиэтиленовый пакетик, и утилизирует по всем правилам. К зеленым ублюдкам стеклась всякая мразь.
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07.05.2020 17:41 Відповісти
Судя по разговору, старый коррупционер Непоп другого мнения о сложившейся ситуации.

Там кстати упоминается строительная фирма, которая пренадлежит Непопу и которая подозрительно уже много лет выигрывает киевские тендеры.

А речь между ними идёт за заказы от КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Комарницкий в бешенстве и хочет тоже кусок урвать.

https://hmarochos.kiev.ua/2020/05/05/rekonstruktsiyu-kyyivskogo-zooparku-prodovzhyt-kompaniya-pov-yazana-iz-zastupnykom-mera-nepopom/
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07.05.2020 17:50 Відповісти
Ты хоть помолчи, если совершенно не в курсе о ком речь.
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07.05.2020 17:58 Відповісти
Непоп молодец, отрубит комару конец.
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07.05.2020 18:21 Відповісти
напомним, Денис Комарницкий - птенец Черновецкого, член его маладой каманды
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07.05.2020 17:41 Відповісти
Зеленский всю преступную швалт к себе в команду забрал. Комарницкий сегодня СЛУГА НАРОДА. и все его влияние от приближенности к Зеленскому.
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07.05.2020 18:37 Відповісти
"Смотрящий" Комарницкий матом требует от замглавы КГГА поставить "своих" людей, угрожая ГБР - Цензор.НЕТ 4029
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07.05.2020 17:44 Відповісти
толкните палкой зеленое дерьмо. разве оно еще живое? может это недоразумение уже полгода двинуло ласты от кокса, а сейчас дублер просто записывает ролики, которые выдают за оригинал.
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07.05.2020 17:50 Відповісти
эти так называемые "слуги народа" видимо думают что дорвались до власти навсегда...
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07.05.2020 17:51 Відповісти
"Ну, всё, конец эпохе бедности!"- воскликнул Комарницкий. Зеленский в углу ласково улыбнулся.
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07.05.2020 17:53 Відповісти
Цензор, уже три дня эта запись по сети гуляет, до вас только дошло... Оперативнее надо!
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07.05.2020 17:57 Відповісти
Як вже задрав цей узькій мір в Україні... Як і мацквароте бидло на цензорі... Що ж ви худоба себе мокшами вважаєте??
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07.05.2020 18:11 Відповісти
"Смотрящий" Комарницький матом вимагає від заступника очільника КМДА поставити "своїх" людей, погрожуючи ДБР - Цензор.НЕТ 3232
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07.05.2020 18:16 Відповісти
Вот поэтому так и живём...
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07.05.2020 18:18 Відповісти
Проголосовали за Зеленского - жрите.
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07.05.2020 18:19 Відповісти
При Монике еще хуже чем при Пете. Все ближнее окружение ворует не стесняясь. А такие были обещания... Петя прости!
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07.05.2020 18:33 Відповісти
Они отвратительны все. Как можно жрать и не нажраться. Мерзость безсмертная. Быдлота.
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07.05.2020 18:35 Відповісти
пипец, днище какое! и никто это не скрывает.
и все это зеля возглавляет.
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07.05.2020 18:42 Відповісти
Типа братва.А эти всякие гбр,СБУ,нпу,прокуроры как сявки ихнее,ганяют шестым номером.
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07.05.2020 18:48 Відповісти
Так они ж их туда и ставят. А как же на хАзяев пасть открывать? ХАзяин кормить перестанет и выгонет на улицу...
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07.05.2020 19:00 Відповісти
Когда мы услышим отношение Зеленского к подобного рода скандалам? Он думает, что его это совсем не касается?
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07.05.2020 18:54 Відповісти
А Шо по этому поводу думает Виталька?
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07.05.2020 18:58 Відповісти
Говорит, что мер знает!
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07.05.2020 19:05 Відповісти
А Дима Гордон базарит, что Виталька хАроший пацык
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07.05.2020 20:36 Відповісти
ППЦ! Обманутые покупатели квартир митингуют и ночуют в палатках,
а администрация бабло деребанит!
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07.05.2020 19:00 Відповісти
Пане президент Зеленський ви зі своєю бандою наведіть порядок ?. А то ви нам стадіон, відосіки травите а на ділі ваша шобла ОХУ .....ЛА. Виходить що в нас зараз не кінець епохи мародерства а розгул беЗЕпределу.
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07.05.2020 19:04 Відповісти
Похоже, Непопа оставили без кассы!
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07.05.2020 19:10 Відповісти
пожинаем плоды активных участников переворота проходимцев-самозванцев пэтьки . витальки. сеньки и всей банды
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07.05.2020 19:17 Відповісти
Переворот начал Овощ, когда подмял под себя конституцию!
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07.05.2020 19:35 Відповісти
ПепсиКолу поменяли на КокаКолу, весь итог выборов
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07.05.2020 19:26 Відповісти
Ключове слово "рубль положу" . Комарницкий напевне представник рашки що тримає гроші в рублях, або українофоб, котрому, як і всій ЗЕмасі, глубоко п.х. де він живе, народ, традиції, память, історія. Головне заробити, а решта все "какая разница".
"Смотрящий" Комарницький матом вимагає від заступника очільника КМДА поставити "своїх" людей, погрожуючи ДБР - Цензор.НЕТ 624
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07.05.2020 19:36 Відповісти
Такое было при всех президентах . сейчас не исключение . Но за все отвечает президент .который сейчас лежит в теплой ванне на самоизоляции . Ему вешают . что все класс , народ вас любит , рейтинги растут .70 % всего .что может иметь народ. имеют такие твари олигархи . полуолигархи и решалы .Без большой крови порядка не будет .
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07.05.2020 19:49 Відповісти
"Смотрящий" Комарницький матом вимагає від заступника очільника КМДА поставити "своїх" людей, погрожуючи ДБР - Цензор.НЕТ 1012
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07.05.2020 20:05 Відповісти
Базар пахана с дрыщом. Общак, смотрящие, свои люди на местах. И эти люди управляют городом, страной? Позорище.
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07.05.2020 20:26 Відповісти
уже дно видно этого всего балагана ...пора путч делать натуральный..
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07.05.2020 21:06 Відповісти
Це пранкер
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07.05.2020 22:27 Відповісти
Клоун собрал всех уродов и мразей, значит сам такой.
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07.05.2020 23:40 Відповісти
Хлопчаки,не переймайтесь:бо, як що заробітчани не будуть інвестувати міліарди в Україну (бо інші тільки виводять доляри за кордон)ви усі будете "мімо каси"....
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08.05.2020 14:28 Відповісти
 
 