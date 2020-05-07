УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4287 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
1 957 28

Вибори на окупованих територіях можливі лише після встановлення контролю над кордоном, - Єрмак

Вибори на окупованих територіях можливі лише після встановлення контролю над кордоном, - Єрмак

Вибори в ОРДЛО відбудуться цього року лише в разі встановлення Україною контролю за своїм кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав у четвер на зустрічі з журналістами.

"Ми хотіли б провести вибори на окупованих територій Донецької і Луганської областей разом з місцевими виборами по всій Україні. Але це можливо лише після встановлення українського контролю над кордоном і виконання всіх вимог безпеки", - зазначив він.

Читайте також: Єрмак запропонував перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи під час зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки"

Глава ОП уточнив, що позиція України базується на нормах Копенгагенської конвенції, яка лежить в основі законодавства про вибори багатьох країн:

"У ній чітко прописано, що вибори не можуть відбуватися, якщо державний кордон не перебуває під контролем держави, де проходять вибори ... Для нас це одне з дуже важливих питань. Я думаю, що це буде в процесі переговорів (вирішуватися").

Єрмак нагадав, що за українським законодавством, підготовка до виборів має розпочатися за 60 днів - до цього терміну має бути зрозуміло, що почалися якісь процеси, які дадуть можливість ОБСЄ зафіксувати, що ця територія може проводити відкриті демократичні вибори.

Присутній на зустрічі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков припустив, що в разі неможливості проведення виборів на нині окупованій території одночасно з усією Україною, їх можливо окремо провести пізніше, після встановлення Україною контролю за своїм східним кордоном.

Автор: 

вибори (6724) Донецька область (8925) Резніков Олексій (1447) Єрмак Андрій (1389) Луганська область (4899)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Эк его плющит после заявы Госдепа. А собирался просто осенью выборы устроить. Я вообще охереваю, независимость Украины защищают США а наши пытаются ее сдать по тихому, бл...и зеленые.
показати весь коментар
07.05.2020 17:43 Відповісти
+8
Если эти территории и нужны Украине то только как территории без ватного люмпена. Одного контроля над границей не достаточно. Надо организовать скорейший выезд любителей русскага мира, которые получили паспорта с двуглавой курицей и даже тех которые еще не получили, на историческую, так горячо любимую родину.
показати весь коментар
07.05.2020 17:46 Відповісти
+7
https://censor.net/news/3193906/********************************************************************************************************
https://censor.net/news/3193906/********************************************************************************************************
показати весь коментар
07.05.2020 17:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТЫ СДАШЬ УКРАИНУ ДО УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ - - контороль над границей , как успокаивающая мантра на фоне разговорчиков о выборах в БАНДЮКОВИЧЕВСКОЙ зоне
показати весь коментар
07.05.2020 17:41 Відповісти
обратилась конечно к Дерьмаку ))
показати весь коментар
07.05.2020 17:45 Відповісти
https://censor.net/news/3193906/********************************************************************************************************
https://censor.net/news/3193906/********************************************************************************************************
показати весь коментар
07.05.2020 17:39 Відповісти
Эк его плющит после заявы Госдепа. А собирался просто осенью выборы устроить. Я вообще охереваю, независимость Украины защищают США а наши пытаются ее сдать по тихому, бл...и зеленые.
показати весь коментар
07.05.2020 17:43 Відповісти
Вчера их говорящая херню АРАХАМообезьянка говорила об общих выборах в ДЫРАХ осенью , а сегодня Это мантры успокаивающие подбрасывает в костерок
показати весь коментар
07.05.2020 17:47 Відповісти
Вибори на окупованих територіях можливі лише після встановлення контролю над кордоном, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2804
показати весь коментар
07.05.2020 17:50 Відповісти
Если эти территории и нужны Украине то только как территории без ватного люмпена. Одного контроля над границей не достаточно. Надо организовать скорейший выезд любителей русскага мира, которые получили паспорта с двуглавой курицей и даже тех которые еще не получили, на историческую, так горячо любимую родину.
показати весь коментар
07.05.2020 17:46 Відповісти
Уже Госдеп сказал , что после вывода и Граница наша.А Ермак сомневался и как то невнятно всегда говорил.
показати весь коментар
07.05.2020 17:47 Відповісти
Так штаты выступили именно после заяв этого ушлепка и кого то там еще, из чумного квартала, об осенних выборах. Даже не намекнули а рожей ткнули, видимо намеков эти бараны не понимают.
показати весь коментар
07.05.2020 17:56 Відповісти
Будуть вибори, на гіляку, чи на палю.
показати весь коментар
07.05.2020 17:57 Відповісти
Да ничего не нужно делать и кого то выганять с паспортами курицы . Заедут переселенцы и повыщипывают перья и сами уедут.
показати весь коментар
07.05.2020 17:49 Відповісти
https://grippua.com.ua/ru/v-n-iu-yorke-sredy-zabolevshykh-koronavyrusom-bol-she-vseho-tekh-kto-ostavalsia-doma/ В Нью-Йорке среди заболевших коронавирусом больше всего тех, кто оставался дома ,так зачем лугадонцев вытягивать со воих домивок? Украинцы не убийцы
показати весь коментар
07.05.2020 17:50 Відповісти
рабы русского мира могут себе "выбрать" только боярина!
показати весь коментар
07.05.2020 17:55 Відповісти
Так а какой смысл от минских переговоров если вы контроль не можете установить?
показати весь коментар
07.05.2020 17:58 Відповісти
Щаз. Тільки ось відведемо свої війська подалв в глуб держави і одразу проведемо вибори .... в малороському окрузі рф.
показати весь коментар
07.05.2020 18:02 Відповісти
60 днів і вибори?... От дурні американці з англічанами, що дозволили проводити вибори в повоєнній німеччині тільки через 6 років...
показати весь коментар
07.05.2020 18:07 Відповісти
как сівоха
показати весь коментар
07.05.2020 18:35 Відповісти
Все прекрасно знают, что по минским сперва выборы, затем граница, а не наоборот. Но для тупого быдла по телеку можно любую лапшу на уши вешать, пипл хавает.
показати весь коментар
07.05.2020 19:26 Відповісти
Все там знають і мають бажання виконувати мінські, як вони є. А під червоною лінією "по-перше контроль кордонів" розуміють делегування на кілька окупованих прикордонних постів нечисельної групи наших прикордонників. І все, лінії "не перетнуті"!
показати весь коментар
07.05.2020 20:00 Відповісти
интересно как они это реализуют
показати весь коментар
07.05.2020 20:35 Відповісти
Ну як? Спільна присутність на кордоні рф+обсє+трохи України буде видаватися за встановлення українського контролю. На думку Єрмака цього достатньо для проведення виборів.
показати весь коментар
07.05.2020 23:51 Відповісти
если бы это действительно было возможно, я так гляди и в мир поверю. но я не думаю, что так будет.
показати весь коментар
07.05.2020 23:58 Відповісти
во как запело животное)) спасибо украинскому обществу
показати весь коментар
07.05.2020 20:02 Відповісти
спасибо Госдепу. Общество Ермаку побоку
показати весь коментар
07.05.2020 21:27 Відповісти
Козак - Ермаку , Ермак - нам ! Спасибо жирный . но не надо .
показати весь коментар
07.05.2020 20:38 Відповісти
Йди до сраки, єрмак, йди до сраки, шмигаль, йдіть до сраки весь уряд і клоуна з собою заберуть!
показати весь коментар
07.05.2020 23:31 Відповісти
 
 