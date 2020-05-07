Вибори на окупованих територіях можливі лише після встановлення контролю над кордоном, - Єрмак

Вибори в ОРДЛО відбудуться цього року лише в разі встановлення Україною контролю за своїм кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав у четвер на зустрічі з журналістами.

"Ми хотіли б провести вибори на окупованих територій Донецької і Луганської областей разом з місцевими виборами по всій Україні. Але це можливо лише після встановлення українського контролю над кордоном і виконання всіх вимог безпеки", - зазначив він.

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Глава ОП уточнив, що позиція України базується на нормах Копенгагенської конвенції, яка лежить в основі законодавства про вибори багатьох країн:

"У ній чітко прописано, що вибори не можуть відбуватися, якщо державний кордон не перебуває під контролем держави, де проходять вибори ... Для нас це одне з дуже важливих питань. Я думаю, що це буде в процесі переговорів (вирішуватися").

Єрмак нагадав, що за українським законодавством, підготовка до виборів має розпочатися за 60 днів - до цього терміну має бути зрозуміло, що почалися якісь процеси, які дадуть можливість ОБСЄ зафіксувати, що ця територія може проводити відкриті демократичні вибори.

Присутній на зустрічі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков припустив, що в разі неможливості проведення виборів на нині окупованій території одночасно з усією Україною, їх можливо окремо провести пізніше, після встановлення Україною контролю за своїм східним кордоном.