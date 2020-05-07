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Новини
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Про справи ДБР проти Портнова і Труби з подачі Чорновол мені нічого не відомо, - Соколов

Про справи ДБР проти Портнова і Труби з подачі Чорновол мені нічого не відомо, - Соколов

В.о. директора Держбюро розслідувань Олександру Соколову нічого не відомо про відкриття проти чиновника епохи Януковича Андрія Портнова та ексглави ДБР Романа Труби кримінальних справ, на яких наполягала екснардепка Тетяна Чорновол.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Мені про існування цих справ тут невідомо. Запитайте в Тетяни Чорновол, чи була їй відповідь, що за її заявами відкрито кримінальні провадження. Вона ж подавала як громадянин України. Кожному громадянину України, заявнику, має бути надана відповідь: за вашими матеріалами внесено провадження номер такий-то з кваліфікацією такою-то. Якщо такої відповіді немає, то ймовірність відкриття такого провадження сумнівна. Або їй мали відповісти, що в поданих вами матеріалах слідчим не вбачається достатньо підстав для внесення інформації в ЄРДР. Не всі публічні заяви політиків автоматично стають підставою для відкриття кримінальних проваджень", - повідомив Соколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соколов про справу проти Чорновол: Не очікував, що підніметься така хвиля і всі вирішать, що ДБР розслідуватиме всіх майданівців

Нагадаємо, раніше екснардепка Тетяна Чорновол заявляла, що за її зверненням ДБР почало кримінальне провадження стосовно Андрія Портнова.

Крім того, вона публічно під камерами передала заяву з вимогою відкрити провадження щодо Труби йому ж самому.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте за посиланням.

Автор: 

Портнов (360) Чорновол Тетяна (254) Труба Роман (290) Соколов Олександр (32)


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Топ коментарі
+17
О делах ГБР против Портнова и Трубы с подачи Чорновол мне ничего не известно, - Соколов - Цензор.НЕТ 8660
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07.05.2020 17:42 Відповісти
+14
У цього чмошника сьогодні що,бенефіс?
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07.05.2020 17:40 Відповісти
+9
Брехливе чмо і зрадник.
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07.05.2020 17:41 Відповісти
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У цього чмошника сьогодні що,бенефіс?
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07.05.2020 17:40 Відповісти
словесный понос у него.... "кокую-то инфекцию сейчас я проглотил".....
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07.05.2020 17:45 Відповісти
Брехливе чмо і зрадник.
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07.05.2020 17:41 Відповісти
О делах ГБР против Портнова и Трубы с подачи Чорновол мне ничего не известно, - Соколов - Цензор.НЕТ 8660
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07.05.2020 17:42 Відповісти
ну конечно! кто бы сомневался..... и это говорит (почти) директор ГБР! ))
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07.05.2020 17:43 Відповісти
САША ТЕБЯ ЖДУТ ДРУЗЬЯ
О делах ГБР против Портнова и Трубы с подачи Чорновол мне ничего не известно, - Соколов - Цензор.НЕТ 9673
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07.05.2020 17:43 Відповісти
Футболисты
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07.05.2020 17:43 Відповісти
Розрешили поговорить . Портнов Услышал и даст Знать , что Доволен, а Труба колега , ну как то не прилично преследовать.
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07.05.2020 17:44 Відповісти
Who da f are you?
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07.05.2020 17:58 Відповісти
Махмуд, бегом тарелки мыть, опосля унитазами займись
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07.05.2020 18:22 Відповісти
Ще один рюзьге свиня під проксі) Рюзьге свайн, перестаньте використовувати державну символіку моєї країни!!!!
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07.05.2020 18:45 Відповісти
Who's will you be...😂 ***** і не паряться ж!
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07.05.2020 18:46 Відповісти
Конечно против них дело не откроют они же были по другую сторону барикад. Сдавали страну оккупантам так сказать.
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07.05.2020 17:49 Відповісти
Ну, как можно открывать дела от ПСИХОПАТКИ? Отношусь с уважением к солидным людям, Герасимов, Ирка, .......... , но на х........ эту бл........ выставляют. Пан бывший президент, выставляй весомых людей, Пашинского, Парубий и .............................. Нашли полуумную и шо?

ун
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07.05.2020 18:07 Відповісти
Психопатки? Значит это уровень ваших зебилов, даже с подачи Портнова, зебилята не могут шить дела
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07.05.2020 18:26 Відповісти
щось не зрозуміло
Заява була, канцелярія її прийняла і зареєструвала, скерувала на вирішення!!!!!!!!!!!
Так ЗАЯВА зареєстрована чи її у смітник викинули???????????
Хто виносив рішення по ЗАЯВІ і яке???????
Він що усіх за дурнів тримає , чи він сам помпка від ровера.
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07.05.2020 18:24 Відповісти
да оправьте уже танюшку в больницу, по профилю ее заболевания
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07.05.2020 18:30 Відповісти
но об "уголовных2 на Петра он в курсе ...
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07.05.2020 18:53 Відповісти
Про справи ДБР проти Портнова і Труби з подачі Чорновол мені нічого не відомо, - Соколов - Цензор.НЕТ 8420

ПО НЬОМУ ТЮРМА ВЖЕ ДАВНО ПЛАЧЕ.
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07.05.2020 19:06 Відповісти
О делах ГБР против Портнова и Трубы с подачи Чорновол мне ничего не известно...

Письмо в котором вы выслали нам $100, мы не получали.
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07.05.2020 20:12 Відповісти
Вата дурку включило
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07.05.2020 21:52 Відповісти
Шавка кацапська
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08.05.2020 00:10 Відповісти
 
 