Про справи ДБР проти Портнова і Труби з подачі Чорновол мені нічого не відомо, - Соколов

В.о. директора Держбюро розслідувань Олександру Соколову нічого не відомо про відкриття проти чиновника епохи Януковича Андрія Портнова та ексглави ДБР Романа Труби кримінальних справ, на яких наполягала екснардепка Тетяна Чорновол.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Мені про існування цих справ тут невідомо. Запитайте в Тетяни Чорновол, чи була їй відповідь, що за її заявами відкрито кримінальні провадження. Вона ж подавала як громадянин України. Кожному громадянину України, заявнику, має бути надана відповідь: за вашими матеріалами внесено провадження номер такий-то з кваліфікацією такою-то. Якщо такої відповіді немає, то ймовірність відкриття такого провадження сумнівна. Або їй мали відповісти, що в поданих вами матеріалах слідчим не вбачається достатньо підстав для внесення інформації в ЄРДР. Не всі публічні заяви політиків автоматично стають підставою для відкриття кримінальних проваджень", - повідомив Соколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соколов про справу проти Чорновол: Не очікував, що підніметься така хвиля і всі вирішать, що ДБР розслідуватиме всіх майданівців

Нагадаємо, раніше екснардепка Тетяна Чорновол заявляла, що за її зверненням ДБР почало кримінальне провадження стосовно Андрія Портнова.

Крім того, вона публічно під камерами передала заяву з вимогою відкрити провадження щодо Труби йому ж самому.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте за посиланням.