Поліція просить громадян 9 травня дотримуватися карантину і не використовувати заборонену символіку

Правоохоронці в Києві 9 травня посилять контроль за правопорядком, оскільки, за їхніми даними, в парку Слави заплановано проведення акцій.

Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МВС.

Зазначається, що у столиці також працюватиме ситуаційний центр, за допомогою якого поліцейські відслідковуватимуть ситуацію в режимі онлайн. За словами Крищенка, перед початком акції вибухотехніки і кінологи перевірять місце, де відбудеться захід, щоб не допустити провокацій.

На спеціально встановлених пропускних пунктах поліцейські здійснюватимуть поверхневий огляд відвідувачів. Начальник столичної поліції нагадав про заборону використання символіки тоталітарних режимів: "Щоб не створювати конфліктних ситуацій із поліцією і не провокувати інших громадян, закликаємо учасників акції не використовувати заборонену символіку".

Також Крищенко попросив дотримуватися вимог карантину.

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