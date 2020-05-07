Рада повинна була ухвалити заяву до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, однак більшості "какая разница", – Ірина Геращенко
Монобільшість підігрує російській інформаційній гібридній війні, відмовляючись ухвалювати заяву парламенту до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Про це сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко з трибуни парламенту під час позачергового засідання, ініційованого фракцією для ухвалення законів на захист лікарів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Європейська Солідарність" дякує кожному українцеві, який 75 років тому боровся з двома тоталітарними найстрашнішими режимами. Насправді, ми пишаємося тим, що попередній парламент так само вшановував пам`ять і героїв УПА, які, так само як і бійці Червоної армії, боролися за Україну", – сказала депутатка.
"Сьогодні в цій залі є дві ідеології – ті, кому "какая разница" і ті, кому болить Україна", – підкреслила вона.
Ірина Геращенко наголосила, що сьогодні на позачерговому засіданні парламент мав би прийняти історичну заяву до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Вона наголосила, що заява українського парламенту має особливе значення, зважаючи на гібридну інформаційну агресію Росії, яка намагається в тому числі переписати історичні події на свій лад.
"Москва намагається переписати українську історію, називаючи наші українські Донецьк і Луганськ – Сталіно і Ворошиловград. Але ж більшості тих, хто тут зібралися, "какая разница". І цьому, на жаль, підігрує монобільшість", – констатувала Ірина Геращенко.
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Так, по твоему, должна Рада высказаться по поводу 75-летия окончания войны, убившей миллионы украинцев, или нет?
Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.
Что я вам скажу. Случился у меня очень показательный эпизод.
О нем https://www.facebook.com/ukrdav рассказал в Фейсбуке известный публицист, бизнесмен и политик Алексей Давиденко.
Подъехав к супермаркету за продуктами, я заметил при входе депутата ВР от Слуги Народа.
Он вышел из машины и замешкался при входе, надевая на лицо маску. Проходя мимо него я заметил, что на чёрной маске красуется яркий зелёно-желтый логотип ЗЕ!Команда.
Через время.
Уже будучи в магазине, я снова увидел его около витрины с сырами.
Он был в той самой чёрной маске, которую надевал при входе - только логотипа ЗЕ на ней не было.
Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.
Вы спрашивали, какие итоги первого года?!
Это и есть главный итог.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B7%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF.html Зе!Годовщина. Как президент за год все про@@ал в фотожабах
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82.html Зеленский за год довел Украину до почти полной деградации, спасать ее некому - эксперт
Когда депутату твоей родной фракции стыдно зайти в продуктовый магазин с лого ЗЕ на лице.
Ещё только год, а уже стыдно.
Говорят, люди их поддерживают и рейтинг у них не падает.
Пусть в следующую субботу эти ребята выйдут в таких масках с логотипом ЗЕ на базар, в парикмахерскую или в киоск за кофе.
Я посмотрю на их высокую социологи, их популярность и их рейтинг.
Боюсь.
Могут и ноги не унести.
***
Добавлю, что ранее Петру Алексеевичу (и его «слугам») тоже стало стыдно за свой логотип БПП - и он его переименовал, чтобы в аббревиатуре не было позорной фамилии.
Так появился на свет ПЕС (партия «Европейская солидарность»)…
вигадуєте такі барвисті ніки, одразу бачиш лаптєноса, без варіантів
Пакт между Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный парад двух
союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных событий менее
месяца…… ДедыВоевали….
но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
Закінчилась велика бійня, організована двома людиноненависницькими імперіями.
Може йтися про припинення війни в Європі, а не про "пабьєду".
Батько, мама, мамина сестра, мамин брат двоюрідний.
Налили по чарці, тихо згадали своїх батьків, які загинули на фронті.
Слова "пабєда" чи "перемога" я не чув. Тільки плакали вони.
И заявить Маскве официальную позицию Украины, что они были оккупанты в той войне.
Прямо перефразируя.."Ты за сталина или за гитлера?"
..Обоє рябое.
https://youtu.be/WqDDfs7C-BE
"Европейская Солидарность" благодарит каждого украинца, который 75 лет назад боролся с двумя тоталитарными страшными режимами. На самом деле, мы гордимся тем, что предыдущий парламент так же чествовал память и героев УПА, которые, так же как и бойцы Красной армии, боролись за Украину"
Эти фейки показали "Г+Г", ZIK и 112 каналы.
Что делают бенины шавки, оккупировавшие Наблюдательный совет, который ОБЯЗАН наказывать каналы за участие в информационной войне против Украины и ее союзников?
Главная сейчас в Набсовете, наша очень унылая Ольга Герасимьюк сообщила, что напишет им письма.
Любовные?
@kostynskyi
Телеканалам 1+1, ZIK та 112 Україна, які поширили фейк про «секретні американські біологічні лабораторії на території України», Національна рада, за словами Ольги Герасим'юк, напише листи.
Певно, з проханням більше так не робити)))
стариков несётплакат: "спасибо
товарищу сталину за наше счастливое
детство!"к ним подбегает некто
в штатском:- вы что,издеваетесь? Когда вы были детьми, товарищ сталинеще не родился!- ну вот за это ему и спасибо!
А если что-то болит - лечить надо!
Задолбали уже!
На всю страну человек 10 ветеранов осталось и те уже не помнят за кого воевали. Оставьте мертвых в покое!