Рада повинна була ухвалити заяву до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, однак більшості "какая разница", – Ірина Геращенко

Монобільшість підігрує російській інформаційній гібридній війні, відмовляючись ухвалювати заяву парламенту до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко з трибуни парламенту під час позачергового засідання, ініційованого фракцією для ухвалення законів на захист лікарів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Європейська Солідарність" дякує кожному українцеві, який 75 років тому боровся з двома тоталітарними найстрашнішими режимами. Насправді, ми пишаємося тим, що попередній парламент так само вшановував пам`ять і героїв УПА, які, так само як і бійці Червоної армії, боролися за Україну", – сказала депутатка.

"Сьогодні в цій залі є дві ідеології – ті, кому "какая разница" і ті, кому болить Україна", – підкреслила вона.

Ірина Геращенко наголосила, що сьогодні на позачерговому засіданні парламент мав би прийняти історичну заяву до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Вона наголосила, що заява українського парламенту має особливе значення, зважаючи на гібридну інформаційну агресію Росії, яка намагається в тому числі переписати історичні події на свій лад.

"Москва намагається переписати українську історію, називаючи наші українські Донецьк і Луганськ – Сталіно і Ворошиловград. Але ж більшості тих, хто тут зібралися, "какая разница". І цьому, на жаль, підігрує монобільшість", – констатувала Ірина Геращенко.

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