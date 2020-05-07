Заяви Рябошапки про відсутність підстав для порушення справи проти Порошенка мають медійний характер, - в.о. директора ДБР Соколов

Заява ексгенпрокурора Руслана Рябошапки про те, що відкриття справи проти п'ятого президента Петра Порошенка безперспективне, не має під собою реальних підстав і має скоріше медійний характер.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ в.о. голови ДБР Олександр Соколов.

"Щодо сказаного Рябошапкою. Рябошапка, обіймаючи посаду генпрокурора, мав усі процесуальні повноваження витребувати ці справи, вивчити їх і доручити провести додаткові слідчі дії для ухвалення рішення про їх припинення у зв'язку з відсутністю складу або події злочину. Але він ці кримінальні провадження не витребував, не вивчав, тому я вважаю, що такі заяви швидше більш медійні, ніж пов'язані з кримінальним процесом", - сказав він.

Нагадаємо, що після відкриття ДБР "справи моряків" щодо п'ятого президента Петра Порошенка, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив про те, що вона не має правової перспективи і підриває міжнародні позиції України.

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