Заяви Рябошапки про відсутність підстав для порушення справи проти Порошенка мають медійний характер, - в.о. директора ДБР Соколов
Заява ексгенпрокурора Руслана Рябошапки про те, що відкриття справи проти п'ятого президента Петра Порошенка безперспективне, не має під собою реальних підстав і має скоріше медійний характер.
Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ в.о. голови ДБР Олександр Соколов.
"Щодо сказаного Рябошапкою. Рябошапка, обіймаючи посаду генпрокурора, мав усі процесуальні повноваження витребувати ці справи, вивчити їх і доручити провести додаткові слідчі дії для ухвалення рішення про їх припинення у зв'язку з відсутністю складу або події злочину. Але він ці кримінальні провадження не витребував, не вивчав, тому я вважаю, що такі заяви швидше більш медійні, ніж пов'язані з кримінальним процесом", - сказав він.
Нагадаємо, що після відкриття ДБР "справи моряків" щодо п'ятого президента Петра Порошенка, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив про те, що вона не має правової перспективи і підриває міжнародні позиції України.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте за посиланням.
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почему тупые зебилы не могут понять одну простую истину - Порох сразу получит полит.убежище, а его адвокаты вывернут миллионы из карманов тупых налогоплательщиков, оплачивающих этот цирк с "уголовными делами"
А стосовно медійності... Ви на свого найвеличнішого гляньте! Тіко відосики та ляпання язиком стосовно тих сфер діяльності держави, до яких він не має ніякого відношення! Зате свої обов'язки він не виконує на всі 100%. За нього це роблять Єрмаки та інша промосковська наволоч
Портнов или там уже новый партнёр?
гадає, що це хороша заявка на крісло
і він таки має рацію: зюзі таке лайно згодиться!
скоро будем видеть что эту зЭшЭлупень криворгскую, и их мусорную команду будет ждать...- время летит быстро
а пока они могут только по - рОялю своими писюнами гЭмбать...
Не схотів ганьбитись ?
Об этом, 7 мая, в Вашингттоне сообщил представитель МВФ Джерри Райс.По его словам, новая программа кредитования планируется сроком на полтора года и поэтому переговоры с Украиной «переключились» именно на «stand-by программу» вместо продления существующей.Переориентирование на краткосрочные программы представитель МВФ пояснил нестабильной экономической ситуацией в мире, вызванной пандемией коронавируса.Райс подчеркнул, что новая программа позволит украинским властям «эффективно ответить» на последствия пандемии коронавирусной инфекции.
Компания "Центрэнерго" не вернула госпредприятию "Держвуглепостач" 469,9 млн грн за полученное в 2019 году угля. Об этом написал народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook, сообщает Экспро. "В августе 2019 года "Центрэнерго "прекратило закупку угля у государственного предприятия" Держвуглепостач ", чтобы запустить схемы поставок угля из частных посредников прямо из России. Тогда "Держвуглепостач" подал на "Центрэнерго"в суд за невыполнение договоров. 469,9 млн грн - за не просто отгруженный, а сожжено "Центрэнерго" угля остались мертвым долгом", - написал Волынец. По его словам, "Держвуглепостач" подал иск на "Центрэнерго" в суд, но генерирующая компания апеллировала к тому, что уголь была не надлежащего качества, однако это не соответствует действительности. "Претензии к качеству надуманные, свидетельствуют подписанные на сумму 469,9 млн грн акты приема-передачи, в которых отмечена качество, в которых учтены браковки. Уголь поставлен, сожжен, средства многократно обернулись, в том числе, "Центрэнерго" покупало за них российский уголь", - отметил депутат. Волынец отметил, что "Центрэнерго" оттягивает время уплаты задолженности за предыдущий период и продолжает накапливать долги перед государственными предприятиями. Напомним, ранее СМИ сообщали, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт / ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт / ч. Кроме того, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял, что государственная компания "Центрэнерго" является эпицентром коррупции, на котором зарабатывает Игорь Коломойский. А политолог Петр Олещук предлагал народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг "Центрэнерго".
От саме за те що Порошенко не визнав Крим російським вони і збираються його судити.
Сам він туди бігом побіжить, але бульдозер - це агрегат з високим рівнем небезпеки і все може сумно закінчитися.