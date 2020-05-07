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Новини Коронавірус і карантин
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У госпіталі Кагарлика померла пацієнтка з СOVID-19, у якої було онкологічне захворювання

У госпіталі Кагарлика померла пацієнтка з СOVID-19, у якої було онкологічне захворювання

Сьогодні в госпіталі Кагарлика (Київська область) померла пацієнтка з COVID-19, яка раніше перенесла операцію у столиці в обласному онкоцентрі.

Як вона потрапила з Києва в Кагалицький госпіталь, на своїй сторінці в Facebook розповіла її подруга Олена Підгірна, передає Цензор.НЕТ.

Як пише Олена, її подрузі Людмилі після вдалої операції раптово стало зле, піднялася температура, жінка двічі приїжджала до свого лікаря, але в онкоцентрі не знайшлося для неї палати. Коли втретє привезли непритомною, її нарешті поклали в стаціонар. Там зробили посів на вірус - він виявився позитивним.

"Що заважало відразу покласти людину в лікарню і надати їй допомогу? Це - загадка. Тим більше, що Люда звикла платити за все. І гроші у неї є. Вона працювала все життя, як кінь", - обурюється Олена Підгірна.

За її словами, хтось розповів, що хвора з коронавірусом перебуває в онкоцентрі, і піднявся шум:

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"Показали сюжет на ТБ, відреагував міністр. І Люду, з відкритою внутрішньою кровотечею, при якій не можна рухати і на метр, повантажили в машину і відвезли... Ні, не в Олександрівську. Там можуть лежати тільки депутати і попи з Лавр. Зокрема якогось х#я і з Почаєва. Ні. Не в опорну Боярську. Хоча Люда живе то в Києві, то в Забір'ї.

Люду відвезли в розвалений госпіталь Кагарлика. Де просто напросто немає фахівців, які можуть надати їй кваліфіковану допомогу. Поки її довезли, стан став таким, що Люду довелося ввести в кому і підключити до ШВЛ".

Хто відправляв людину з температурою у такому стані додому? Хто вирішив просто позбутися проблемної хворої, відправивши її якомога далі, розраховуючи ймовірно, що вона просто не доїде в такому стані до Кагарлика нашимм дорогамм в нашій швидкій допомозі? Чиї інструкції? Невже в онкоцентрі немає стерильних і закритих боксів для онкохворих із вірусом? На ці запитання мають відповісти посадовці і, насамперед, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, вважає блогерка.

На закінчення вона зазначає, що "історія Люди дуже показова. Така історія може трапитися з кожним із нас. Коли не такий страшний вірус, як наша медицина".

Сьогодні Олена Підгірна написала, що її подруга померла.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4131) онкологія (136) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Смерть из-за онкологии, а списали на корону. Понятно.
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07.05.2020 18:43 Відповісти
+4
эти зелёные клоуны добьют страну
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07.05.2020 18:57 Відповісти
+3
Трудно сказать, даже на фоне этого бардака и безответственности, что лучше, умереть долго мучаясь от жуткой боли онкологии или по-быстрому от осложнений короновируса! У меня мама умирала от онкологии, врагу не пожелаешь!
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07.05.2020 18:40 Відповісти
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Трудно сказать, даже на фоне этого бардака и безответственности, что лучше, умереть долго мучаясь от жуткой боли онкологии или по-быстрому от осложнений короновируса! У меня мама умирала от онкологии, врагу не пожелаешь!
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07.05.2020 18:40 Відповісти
Смерть из-за онкологии, а списали на корону. Понятно.
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07.05.2020 18:43 Відповісти
Нет именно от коронавируса, который ее и убил в следствии слабого иммунитета на фоне онкологии
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07.05.2020 18:53 Відповісти
когда кто-то важно рассуждает, что именно убило: пуля или ствол, я делаю вывод, что этот "кто-то".... не знает, что предлог "вследтсвиЕ" пишется так
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07.05.2020 19:00 Відповісти
https://censor.net/user/445055 вы главный вирусолог страны? Это вы вскрытие делали этой больной?
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07.05.2020 19:15 Відповісти
эти зелёные клоуны добьют страну
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07.05.2020 18:57 Відповісти
Царство Небесне.
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07.05.2020 19:11 Відповісти
Бачив на сторінці у Олени. Згинула ні за цапову душу. Жахливо.
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07.05.2020 19:23 Відповісти
людина помирала від онкології .але мраззі втикнули коронавірус. Доки люди будуть вестися на цю маячню...
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07.05.2020 19:54 Відповісти
От і мені цікаво, чому в мій Кагарлик в якому ще не було хворих на коронавірус , звозили хворих з усієї області! І , до речі, у нас не убита лікарня, ну трошки пошарпана, особливо хірургія,ну, і звичайно, що спеціалістів у районній лікарні яку мали знищувати, для такої хворої нема.
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07.05.2020 20:03 Відповісти
действительно, как из Киева можно догадаться везти в Кагарлык, это в голове не умещается!! под суд отдать тех, кто принял такое решение.
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07.05.2020 20:05 Відповісти
Оставьте людей в покое, ..ляди, со своим вирусом, гореть вам в аду.
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07.05.2020 20:23 Відповісти
как вы зае.пали своим сраным засиранием мозгов, срань ...
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07.05.2020 20:55 Відповісти
 
 