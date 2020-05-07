У госпіталі Кагарлика померла пацієнтка з СOVID-19, у якої було онкологічне захворювання

Сьогодні в госпіталі Кагарлика (Київська область) померла пацієнтка з COVID-19, яка раніше перенесла операцію у столиці в обласному онкоцентрі.

Як вона потрапила з Києва в Кагалицький госпіталь, на своїй сторінці в Facebook розповіла її подруга Олена Підгірна, передає Цензор.НЕТ.

Як пише Олена, її подрузі Людмилі після вдалої операції раптово стало зле, піднялася температура, жінка двічі приїжджала до свого лікаря, але в онкоцентрі не знайшлося для неї палати. Коли втретє привезли непритомною, її нарешті поклали в стаціонар. Там зробили посів на вірус - він виявився позитивним.

"Що заважало відразу покласти людину в лікарню і надати їй допомогу? Це - загадка. Тим більше, що Люда звикла платити за все. І гроші у неї є. Вона працювала все життя, як кінь", - обурюється Олена Підгірна.

За її словами, хтось розповів, що хвора з коронавірусом перебуває в онкоцентрі, і піднявся шум:

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"Показали сюжет на ТБ, відреагував міністр. І Люду, з відкритою внутрішньою кровотечею, при якій не можна рухати і на метр, повантажили в машину і відвезли... Ні, не в Олександрівську. Там можуть лежати тільки депутати і попи з Лавр. Зокрема якогось х#я і з Почаєва. Ні. Не в опорну Боярську. Хоча Люда живе то в Києві, то в Забір'ї.

Люду відвезли в розвалений госпіталь Кагарлика. Де просто напросто немає фахівців, які можуть надати їй кваліфіковану допомогу. Поки її довезли, стан став таким, що Люду довелося ввести в кому і підключити до ШВЛ".

Хто відправляв людину з температурою у такому стані додому? Хто вирішив просто позбутися проблемної хворої, відправивши її якомога далі, розраховуючи ймовірно, що вона просто не доїде в такому стані до Кагарлика нашимм дорогамм в нашій швидкій допомозі? Чиї інструкції? Невже в онкоцентрі немає стерильних і закритих боксів для онкохворих із вірусом? На ці запитання мають відповісти посадовці і, насамперед, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, вважає блогерка.

На закінчення вона зазначає, що "історія Люди дуже показова. Така історія може трапитися з кожним із нас. Коли не такий страшний вірус, як наша медицина".

Сьогодні Олена Підгірна написала, що її подруга померла.