Рішення суду про виплату Приватбанком $250 млн Суркісам неможливо добровільно або примусово виконати, - міністр Малюська

Рішення Печерського райсуду від 9 лютого 2017 року про виплату державним ПриватБанком (Київ) понад $250 млн на користь шести офшорних компаній братів Суркісів неможливо добровільно або примусово виконати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Ми не стягуємо і не вимагаємо стягнути 7 мільярдів гривень (чи 250 мільйонів доларів) з ПриватБанку. Ми виконуємо ухвалу суду, яка вимагає від ПриватБанку обслуговування депозитів (і біс його знає як це зробити). Якби ми дійсно повинні були стягнути 7 ярдів на користь компаній Суркіса, ми б давно це зробили без особливих проблем",- написав він.

Як повідомлялося з посиланням на пресслужбу ПриватБанку, банк 5 травня отримав від держвиконавця Печерського відділу державної виконавчої служби (ДВС) Міністерства юстиції чотири нові позови про примусове виконання рішення Печерського райсуду від 2017 року.

Як пояснив Малюська, 28 квітня відразу шість британських компаній-стягувачів кожна окремо звернулися із заявою про примусове виконання відповідного рішення, а 29 квітня ДВС Печерського району розпочала виконавче провадження і направила відповідне повідомлення боржникові.

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На думку міністра юстиції, розгортання цієї справи буде таким же, як і раніше - ДВС повідомить ПриватБанк про необхідність виконання постанови суду і, ймовірно, оштрафує банк за невиконання, а також направить матеріали до правоохоронних органів, оскільки такий алгоритм прописано в законі. Він додав, що "ніхто ніяких грошей нікому не перерахує".

"Розв'язка настане точно не раніше розгляду Великою палатою ВСУ справи про законність (або незаконність) конвертації депозитів в акції (так званий bail-in) у червні цього року", - написав він.

Як повідомлялося, 15 квітня Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу держвиконавця, залишивши в силі постанову судді Печерського районного суду В'ячеслава Підпалого, якою він зобов'язав державний ПриватБанк виплатити понад $250 млн на користь компаній братів Суркісів.