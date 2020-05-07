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Новини
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Рішення суду про виплату Приватбанком $250 млн Суркісам неможливо добровільно або примусово виконати, - міністр Малюська

Рішення суду про виплату Приватбанком $250 млн Суркісам неможливо добровільно або примусово виконати, - міністр Малюська

Рішення Печерського райсуду від 9 лютого 2017 року про виплату державним ПриватБанком (Київ) понад $250 млн на користь шести офшорних компаній братів Суркісів неможливо добровільно або примусово виконати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Ми не стягуємо і не вимагаємо стягнути 7 мільярдів гривень (чи 250 мільйонів доларів) з ПриватБанку. Ми виконуємо ухвалу суду, яка вимагає від ПриватБанку обслуговування депозитів (і біс його знає як це зробити). Якби ми дійсно повинні були стягнути 7 ярдів на користь компаній Суркіса, ми б давно це зробили без особливих проблем",- написав він.

Як повідомлялося з посиланням на пресслужбу ПриватБанку, банк 5 травня отримав від держвиконавця Печерського відділу державної виконавчої служби (ДВС) Міністерства юстиції чотири нові позови про примусове виконання рішення Печерського райсуду від 2017 року.

Як пояснив Малюська, 28 квітня відразу шість британських компаній-стягувачів кожна окремо звернулися із заявою про примусове виконання відповідного рішення, а 29 квітня ДВС Печерського району розпочала виконавче провадження і направила відповідне повідомлення боржникові.

Читайте також: Приватбанк не повертатиме $250 млн Суркісам незважаючи на рішення суду, - Малюська

На думку міністра юстиції, розгортання цієї справи буде таким же, як і раніше - ДВС повідомить ПриватБанк про необхідність виконання постанови суду і, ймовірно, оштрафує банк за невиконання, а також направить матеріали до правоохоронних органів, оскільки такий алгоритм прописано в законі. Він додав, що "ніхто ніяких грошей нікому не перерахує".

"Розв'язка настане точно не раніше розгляду Великою палатою ВСУ справи про законність (або незаконність) конвертації депозитів в акції (так званий bail-in) у червні цього року", - написав він.

Як повідомлялося, 15 квітня Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу держвиконавця, залишивши в силі постанову судді Печерського районного суду В'ячеслава Підпалого, якою він зобов'язав державний ПриватБанк виплатити понад $250 млн на користь компаній братів Суркісів.

Автор: 

Суркіс (321) Приватбанк (2439) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+24
Решение суда о выплате Приватбанком $250 млн Суркисам невозможно добровольно или принудительно выполнить, - министр Малюська - Цензор.НЕТ 2458
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07.05.2020 18:38 Відповісти
+6
Зелохи, почему Суркисы еще не сидят за мутки с электроэнергией?
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07.05.2020 18:37 Відповісти
+6
Лише карантин допомагає Зеленському приховувати те, що в Україні немає ні бюджету, ні коштів на виплати медикам, військовим, правоохоронцям, не кажу вже про пенсіонерів, вчителів.
Все списано нібито винен карантин, а насправді в бюджеті така діра, що курс 40-50 грн. за доллар скоро всім украінцям буде казатися дуже низьким. Бо немає з чого платити - лише брукарський станок залишився і толпа зелених бовдурів.
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07.05.2020 19:07 Відповісти
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рішення є!
нехай сортирні брати отримають судове рішення, а гроші залиште у банку!
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07.05.2020 18:34 Відповісти
Зелохи, почему Суркисы еще не сидят за мутки с электроэнергией?
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07.05.2020 18:37 Відповісти
Решение суда о выплате Приватбанком $250 млн Суркисам невозможно добровольно или принудительно выполнить, - министр Малюська - Цензор.НЕТ 2458
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07.05.2020 18:38 Відповісти
Хто в тебе питать буде ? Соплі підітри ! В Ігарявалєрьєвіча таких малюсьок-повна торба,а бізнес-партнера,співвласника 1+1 він не зобидить.
Решение суда о выплате Приватбанком $250 млн Суркисам невозможно добровольно или принудительно выполнить, - министр Малюська - Цензор.НЕТ 4985
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07.05.2020 18:43 Відповісти
Нельзя принудительно выполнить решение суда? Так можно? А причины? Есть апелляция, кассация. Какие еще есть инстанции, которые временно приостанавливают решение суда?
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07.05.2020 18:45 Відповісти
а з якого це переляку ми, народ, повинні платити свої гроші/податки/вклади цим посібникам бєні, що обікрав "Приват", як липку??? Який проходить по кримінальних справах в 5 країнах світу...І тільки не треба про наші продажні суди...я "вас умоляю"....Які виносять рішення іменем хабарників України...Нехай Суркіси в бєні і вимагають "повернення" своїх коштів, які той вкрав з банку... Ми яким хріном до їхніх "розборок/тьорок"???
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07.05.2020 18:51 Відповісти
Где получил такое мощное юридическое образование?
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07.05.2020 19:12 Відповісти
Там где у тебя, падаль бабломойская, отобрали ум и совесть, в том же месте.)))
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08.05.2020 01:04 Відповісти
Дебил? Не понимаешь, что неподача аппеляции подразумевает согласие с решением суда?
Какие же вы зебараны тупорылые.
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08.05.2020 09:41 Відповісти
Хто?
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08.05.2020 13:56 Відповісти
Избрав Зеленского, народу придется оплатить свою дурость. И сполна. Но тут вопрос в другом. Министр вслух говорит о возможности не выполнять решение суда. "черт знает как это сделать" - достойная формулировка для министра. Я был уверен, что так нельзя. По крайней мере официально. Оказывается, так можно? Вот в чем суть вопроса.
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07.05.2020 20:08 Відповісти
Негры на омериканскай киче бысра астановят храштанинав сруленда.
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07.05.2020 23:51 Відповісти
Так що тепер всім так можна робити?
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07.05.2020 18:51 Відповісти
Посадили Решала , надели Мантию и 1 человек управляет бюджетом Украины. Может присудить , - Дать , а может присудить и Отнять.К чему пришли . А это не правовое Государство , а это Бардак.А кому жить легче при Бардаке , кто им заправляет.
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07.05.2020 18:53 Відповісти
Не прикидывайтесь идиотом.
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07.05.2020 20:07 Відповісти
Лише карантин допомагає Зеленському приховувати те, що в Україні немає ні бюджету, ні коштів на виплати медикам, військовим, правоохоронцям, не кажу вже про пенсіонерів, вчителів.
Все списано нібито винен карантин, а насправді в бюджеті така діра, що курс 40-50 грн. за доллар скоро всім украінцям буде казатися дуже низьким. Бо немає з чого платити - лише брукарський станок залишився і толпа зелених бовдурів.
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07.05.2020 19:07 Відповісти
8 за бакс . В сказки веришь . ? Халяву любишь .??
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07.05.2020 19:42 Відповісти
зелендонці хай з миру по нитці понаканючать.
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07.05.2020 20:12 Відповісти
Упрощенно обьясню .как это было .Суркисы взяли в банке -250 млн долл ,потом переложили туда же . Теперь вот требуют отдайте мол кровные .там в схеме еще товарищ.
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07.05.2020 20:17 Відповісти
от хай суд і виконує своє рішення
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07.05.2020 21:05 Відповісти
если решение суда не выполняется, изымается имущество на сумму задолженности по исполнительному листу. ну и Минюст дает жару!
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07.05.2020 21:15 Відповісти
Ты решениё чытав прахвессор справа.
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07.05.2020 23:54 Відповісти
По ходу закончится тем, что государство будет возвращать по решению международных судов + издержки и компенсации...
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07.05.2020 21:22 Відповісти
Еси цуркиссы до живут на киче до конца срока.
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07.05.2020 23:55 Відповісти
Порошенку Украина будет выхаркивать десятилетиями
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07.05.2020 21:47 Відповісти
Ну надо просто принять закон о том, что руководство Привата не обязано выполнять решения судов и дело с концом.
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08.05.2020 07:05 Відповісти
а хто прийме такий закон? Ті слуги, що на підсосі в бородатої бабці? Кому в конвертах "доплачують" з коштів, що в нас же і вкрадені? Їм так сподобалося отримувати срібники за одне натискання кнопки, що коштує стільки, скільки інші і за рік сумлінної праці не отримують...Сплачуючи податки та збори, що цім самим уродам в конвертах і роздають...
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08.05.2020 14:00 Відповісти
 
 