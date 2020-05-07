Від початку доби 7 травня поранено шістьох українських воїнів. Ворог 13 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС
Сьогодні збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на усі злочинні дії противника. Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від продовження своїх агресивних намірів.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі вів вогонь по наших військовослужбовцях неподалік Мар’їнки – з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Старогнатівка противник застосував безпілотний літальний апарат, скинувши постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил, а згодом обстріляв наших військовослужбовців з озброєння бойових машин піхоти.
По оборонцях Широкиного ворог двічі вів вогонь із застосуванням 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а захисників Новоселівки Другої обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.
Біля населеного пункту Авдіївка російські окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.
Підрозділи Об'єднаних сил рішуче застосовували чергові вогневі засоби. На свої нахабні дії загарбники отримували жорстку відповідь.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища міського типу Новотошківське ворог тричі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь. Загалом окупанти використали тут 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм та чотири міни 120-го калібру.
По околицях Оріхового ворог з мінометів калібру 82 мм випустив 18 мін, а також застосовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Оборонців Кримського ворог обстрілював з мінометів 120-го калібру.
Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.
Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів. Втрати противника уточнються".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на ті що були до початку ООС
- Багатомільярдне фінансування будівництва доріг "перекинути" на фінансування початку серійного випуску "Вільхи" та "Нептуну" вже зараз, у 2020 році, У нас же ж війна не на носі, а наяву. Та й у випадку наступу ординських військ погані дороги суттєво загальмувало б їх пересування.. Чи він готовиться приймати "парад з Орди" при повному шику-блиску?
зе-зрадники їх знищили, повністю демонтували.
А будували їх скільки ... до того, як "мудрий нарІТ" привів до влади кагал.
Одужання хлопцям........
Раненным - выжить и здоровья!
***! ***! ***!!! (пардон!)
а до поранених військових... в лікарню...так ваще...ні чичирк...як чорт ладану шарахається
Звичайно, що українці, а не зе-манкурти.
Ермак сдает страну и уничтожает все украинское и керуе а Зе статист а не президент
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZU3BdG-0jWA4hco2b7qA92q78crftiPI3f5frlYHzUCrv6GiQw0vdRI_qSuaKjFCfriUpscgMPDzPVjm7iHmWgchTCnlPwHdpIyYfv1MBKAU6YOGMuehtipijCk0m0_YZc&__tn__=-]C%2CP-R Alex N Alex Noyt
Зеленский послал на...ер украинцев с их требованием уволить Ермака и привлечь его к ответственности за сдачу интересов страны в пользу оккупантов. А кто-то ждал чего-то другого?
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
6 Мая 22:35 2
1
Зеленський не збирається звільняти Єрмака та притягувати його до відповідальності за зраду (Документ)
Зеленський послав подалі українців з їх вимогою звільнити Єрмака та притягнути його до відповідальності за здачу інтересів країни на користь окупантів. А хтось чекав чогось іншого? Звичайно це зроблено у стилі коміка - багато бла-бла-бла і ніяких дії далі. Адже навіщо звільняти такий цінний кадр, майстра на всі руки - і побарижити посадами може та росіянам без сумніву все підіграти.
https://petition.president.gov.ua/petition/91322 Повний текст відповіді Зеленського:Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/091322-еп "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака", розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 01.04.2020 громадянином О.Я.Івановим
Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" Президентом України розглянуто електронну петицію № 22/091322-еп "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака", розміщену 1 квітня 2020 року на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України О.Івановим, яка набрала 25 000 підписів громадян, необхідних для початку її розгляду Главою держави.
Дякую за висловлену громадянську позицію.
Згідно із Конституцією України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19). Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша статті 68).
Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права (стаття 18).
Підписання 11 березня 2020 року у Мінську Протоколу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) є частиною поточної роботи з реалізації Комплексу заходів, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську в 2014 - 2015 роках домовленостей.
За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ, який носить декларативний характер, не легітимізує суб'єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження на підписання робочого документа засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством.
11 березня 2020 року Керівник Офісу Президента України А.Єрмак був присутній на консультаціях ТКГ у Мінську з метою оцінки стану виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі" (9 грудня 2019 року, м. Париж) за його участю як представника України на переговорах політичних радників глав держав та урядів країн - учасниць цього формату (Україна, Німеччина, Франція та Росія).
Склад ТКГ чітко визначений у преамбулах Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П.Порошенка та ініціатив Президента Росії В.Путіна від 5 вересня 2014 року, та Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П.Порошенка та ініціатив Президента Росії В.Путіна від 19 вересня 2014 року. Запрошені особи з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України можуть бути залучені до дискусій на майданчику ТКГ та в її робочих підгрупах, у тому числі до будь-яких консультативних механізмів, виключно у разі досягнення згоди у тристоронньому форматі - між Україною, Росією та ОБСЄ.
Окремо слід зазначити, що під час зустрічі 11 березня 2020 року було досягнуто домовленостей і стосовно інших важливих питань - обміну утримуваними особами, розведення сил і засобів, одночасного відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду у населених пунктах Золоте і Щастя.
Вказані заходи спрямовані на забезпечення національних інтересів і безпеки України, захист прав і свобод українських громадян.
Також зауважу, що згідно з Положенням про Офіс Президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436, Керівник Офісу Президента України призначається на посаду на строк повноважень Президента України і звільняється з посади Президентом України (пункт 9).
Стосовно висловлювань щодо А.Єрмака та інших осіб необхідно зазначити, що Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування з метою перевірки наявних у ЗМІ фактів. Про результати досудового розслідування буде проінформовано суспільство через засоби масової інформації.
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
Сценарий московский, исполнители - 95 квартал и примкнувшие СН.
Всім не можна.
Але є виключення
(а прошел только год па-прикольный... а как будто на 6 лет назад отбросило в 2014 год...)
В України не має "оперативно-тактической группировки "Восток"", "оперативно-тактической группировки "Север" ", Марьинки, Авдеевки, ... і так далі. Є "Південь", "Північ" , "Марїнка" , "Авдіївка", "Новотошківське"... і тд ! Якщо автор -dе6іл, і не знає, що власні назви не перекладаються, то гріш ціна цьому виданню !!!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.
Одужання Захисникам України від зовішнього та внутрішнього ворога.
Які ще портфелі ділять ? Рашики пішли на нас війною. Нехай хмирь чухає до своїх братів-парашистів. Чистіше повітря стане.