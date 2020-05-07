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Новини
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Нелегальні гральні бізнесмени знову підняли голови. Відбувся банальний переділ ринку і перетікання кешу в СБУ, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Нелегальні гральні бізнесмени знову підняли голови. Відбувся банальний переділ ринку і перетікання кешу в СБУ, -

Нелегальні гральні заклади відновлюють роботу, а щоб їх не закривали, платять правоохоронцям за "кришу".

Про це член Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Бінго! Кілька місяців тому Україна радісно закрила нелегальний гральний бізнес. Повинні були прийняти законопроєкт, який би легалізував цей вид діяльності. Тоді гроші пішли б у казну. І всі працювали б законно, - написала нардеп. - Але чомусь справа затихла, і законопроєкт, здається, спочив у бозі.

Зате нелегальні гральні бізнесмени знову підняли голови. За закриті очі правоохоронців на місцях, їм платять по 60 тисяч гривень на місяць. Для районів це великі кошти. Якщо раніше, кажуть, кришуванням ігорок займалися поліцейські, то зараз у темі і в частці сбушники.

Пане Баканов, до вашої уваги! Тобто відбувся банальний переділ ринку і переток кешу в СБУ. Все", - написала нардепка.

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Нелегальні гральні бізнесмени знову підняли голови. Відбувся банальний переділ ринку і перетікання кешу в СБУ, - слуга народу Василевська-Смаглюк 01

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Автор: 

гральний бізнес (296) СБУ (13048) Василевська-Смаглюк Ольга (67)


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Топ коментарі
+21
Аваков всегда договорится с Аваковом. Другого не дано.
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07.05.2020 19:07 Відповісти
+11
Отдельные (второстепенные) рыльца тут уже не при делах, но в целом какая разница?
Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5854
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07.05.2020 19:12 Відповісти
+10
Не надо мешать мух с котлетами.Эта "слуга" конечно такая же зелень как и все слуги и ее законопроект 3316 - сатанинский, но тут она выдала правду и зеленые действительно перераспределяют, как я уже писала, криминальный бизнес, крышуют его, это их такая "борьба" с преступностью. А кто ожидал что-то другое от этих наперсточников- клоунов?
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07.05.2020 19:20 Відповісти
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сначала засунь себе в одно место свой законопроект 3316, а потом других обсуждай
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07.05.2020 19:05 Відповісти
Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8456
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07.05.2020 19:12 Відповісти
Будущий президент России.
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07.05.2020 20:57 Відповісти
а звідки вона це знає?сама грає?
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07.05.2020 19:06 Відповісти
Не надо мешать мух с котлетами.Эта "слуга" конечно такая же зелень как и все слуги и ее законопроект 3316 - сатанинский, но тут она выдала правду и зеленые действительно перераспределяют, как я уже писала, криминальный бизнес, крышуют его, это их такая "борьба" с преступностью. А кто ожидал что-то другое от этих наперсточников- клоунов?
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07.05.2020 19:20 Відповісти
Аваков всегда договорится с Аваковом. Другого не дано.
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07.05.2020 19:07 Відповісти
ХАЧ, что с армяшей делать?
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07.05.2020 19:11 Відповісти
Кто бы сомневался...
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07.05.2020 19:08 Відповісти
Отдельные (второстепенные) рыльца тут уже не при делах, но в целом какая разница?
Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5854
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07.05.2020 19:12 Відповісти
всех порасстреливать нахер на улице как собак
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07.05.2020 21:05 Відповісти
Оля, тобі, ..., порядні люди вже не вірять
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07.05.2020 19:09 Відповісти
Наверное с Беней не поделились, раз холуйка Коломойского рот открыла
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07.05.2020 21:25 Відповісти
РЮКЗАК АВАКОВ СНОВА В ТЕМЕ?
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07.05.2020 19:10 Відповісти
Кто бы говорил)))
Собака Аваков контролирует весь бизнес игорный в Украине..
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07.05.2020 19:10 Відповісти
Говорящая 314да бени говорит что бабло ушло от черта. Ай яй яй бедный черт😷
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07.05.2020 19:10 Відповісти
та то зрозуміло
не зрозуміло тільки - прийдешній гніздець, він товстий, чи повний?
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07.05.2020 19:12 Відповісти
Два в одному, щоб вже напевне.
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07.05.2020 20:55 Відповісти
З'їхала "криша"? Тепер не МВС, а СБУ кришуватиме? Та "какая ранзніца"! Є ще досить відомі московитськи 3 букви, але, за звичай, на них посилають... Тож ідіть на них і найвеличнішого з його "новьімі ліцамі" захопіть з собою
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07.05.2020 19:12 Відповісти
Пара-другая конкретных фактов и адресов, были-бы кстати. А так - вброс на авось.
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07.05.2020 19:14 Відповісти
У нас в городе мелкий бизнес весь закрыт. Не говоря о всяких там космолотах. Так что подожду пока верить данной статье.
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07.05.2020 19:25 Відповісти
какое в жопу сбу - филиал фсб
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07.05.2020 19:20 Відповісти
Че то уже нихрена не смешно, а как вам?
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07.05.2020 19:24 Відповісти
Пока никак. Пока это все только голословное заявление. Пока в своем городе не увижу повторного открытия тех же космолотов (ну или под другим названием игорных салонов) верить этому заявлению погожу.
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07.05.2020 19:27 Відповісти
И янтарь не копают, а леса не пилят?
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07.05.2020 19:28 Відповісти
В новости что-то про янтарь и леса было? Я что-то пропустил?
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07.05.2020 19:30 Відповісти
Так и я про то, раз ты не видишь, значит не копают, не пилят и не играют.
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07.05.2020 19:35 Відповісти
Я говорю о том что могу проверить. А верить стараюсь в то что вижу сам или мне доступны какие либо факты. Ну или по крайней мере в то что соответствует логике. Поэтому и сказал, что относительно данного заявления покуда погожу верить. Проверить так это или нет смогу чуток позжее в своем городе лично.
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07.05.2020 19:42 Відповісти
Айя-яй.... Баканов сам себя за жопу поймал.......
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07.05.2020 19:30 Відповісти
Украина радостно закрыла? Мне вообще на это было пох...)
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07.05.2020 19:35 Відповісти
кто бы сомневался...
Зеленский ведь честный и вообще он Баканова не знал никогда))
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07.05.2020 19:58 Відповісти
що ви говорите, ігарьвалєріч не має і сухого краєчка хліба в гральному бізнесі. От біда так біда
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07.05.2020 19:58 Відповісти
Зе-комнада зе-ублюдков уже и Prozorro закрывать собирается - мешает воровать.
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07.05.2020 20:12 Відповісти
Непонятно .Це,типу,мєнти в казіно приходять,а їх в СБУ посилають ?
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07.05.2020 20:15 Відповісти
Это просто какой-то позор
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07.05.2020 20:20 Відповісти
Оооо коломойский юнит Василевская борется с игоркой нелегальной
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07.05.2020 20:27 Відповісти
арсен борисович, срочно звоните арсенчику, пусть все опять закрывает, там опять открылось
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07.05.2020 20:45 Відповісти
немає довіри до всього,що каже ця коломойська хвойда.це вона хотіла підняти ціни на автогаз,це вона банить антиколомойський закон і т.д.таким не місце у владі.
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07.05.2020 21:00 Відповісти
зеленый ********* закрыли бордель 21 го уже работает..вешать вас надо на дереве на улице..шткп всяких..заинек..весь квартал
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07.05.2020 21:03 Відповісти
Смаглюк поправлюк переживає що любимий Коломойша не при ділах все чорти собі забрали
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07.05.2020 21:29 Відповісти
Кто бы сомневался)))
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07.05.2020 22:10 Відповісти
і хто в цьому винний? Порошенко, звичайно.
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07.05.2020 22:47 Відповісти
 
 