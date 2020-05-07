Нелегальні гральні бізнесмени знову підняли голови. Відбувся банальний переділ ринку і перетікання кешу в СБУ, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Нелегальні гральні заклади відновлюють роботу, а щоб їх не закривали, платять правоохоронцям за "кришу".

Про це член Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Бінго! Кілька місяців тому Україна радісно закрила нелегальний гральний бізнес. Повинні були прийняти законопроєкт, який би легалізував цей вид діяльності. Тоді гроші пішли б у казну. І всі працювали б законно, - написала нардеп. - Але чомусь справа затихла, і законопроєкт, здається, спочив у бозі.

Зате нелегальні гральні бізнесмени знову підняли голови. За закриті очі правоохоронців на місцях, їм платять по 60 тисяч гривень на місяць. Для районів це великі кошти. Якщо раніше, кажуть, кришуванням ігорок займалися поліцейські, то зараз у темі і в частці сбушники.

Пане Баканов, до вашої уваги! Тобто відбувся банальний переділ ринку і переток кешу в СБУ. Все", - написала нардепка.

Читайте також: ЗМІ виявили картельну змову в законі про гральний бізнес

Дивіться також: "Слуги народу" можуть віддати керівництво гральним бізнесом "людині від ОП" Бауму, пов'язаному з РФ, Коломойським і Пінчуком, - "Наші гроші". ВIДЕО