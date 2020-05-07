Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня

Кабінет міністрів опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня.

Урядову постанову від 4 травня оприлюднено на "Урядовому порталі" в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з нею, з 11 травня буде дозволена робота закладів громадського харчування на літніх майданчиках під відкритим небом за умови забезпечення дистанції не менше півтора метри між столиками і розміщення не більше двох клієнтів за одним столом без урахування дітей до 14 років.

Як зазначено в документі, пом'якшення карантинних обмежень стосується відвідування дитячих і спортивних майданчиків.

Крім цього, обмеження знімаються з роботи стоматологічних клінік, музеїв, у тому числі під відкритим небом, а також історико-культурних заповідників відповідно до подання керівника і за рішенням власника. Також дозволяється робота підприємств і установ, які забезпечують науково-тренувальний процес спортсменів національних збірних.

Дозволена також діяльність психологів, адвокатів, нотаріусів, аудиторів.

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