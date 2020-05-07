Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня
Кабінет міністрів опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня.
Урядову постанову від 4 травня оприлюднено на "Урядовому порталі" в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з нею, з 11 травня буде дозволена робота закладів громадського харчування на літніх майданчиках під відкритим небом за умови забезпечення дистанції не менше півтора метри між столиками і розміщення не більше двох клієнтів за одним столом без урахування дітей до 14 років.
Як зазначено в документі, пом'якшення карантинних обмежень стосується відвідування дитячих і спортивних майданчиків.
Крім цього, обмеження знімаються з роботи стоматологічних клінік, музеїв, у тому числі під відкритим небом, а також історико-культурних заповідників відповідно до подання керівника і за рішенням власника. Також дозволяється робота підприємств і установ, які забезпечують науково-тренувальний процес спортсменів національних збірних.
Дозволена також діяльність психологів, адвокатів, нотаріусів, аудиторів.
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тільки транспорт не працює
Сьогодні о 18:32•Криминал.TV
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що "немає впевненості", що коронавірус з'явився в одній з китайських лабораторій.Про це пише The New York Post.Помпео зазначив, що американська розвідка продовжує з'ясувати, як саме виник небезпечний вірус.Він закликав китайську владу надати зразки вірусу і доступ до них, щоб Штати мали змогу дізнатися чи COVID-19 зроблений в лабораторії , чи все ж таки виник природним шляхом.Держсекретар США додав, що лише влада КНР володіє інформацією про походження вірусу та "нульового пацієнта".Варто зауважити, що нещодавно Помпео заявляв, що вони мають "значну кількість доказів" того, що коронавірус з'явився в лабораторії міста Ухань, де зафіксували перший спалах небезпечної інфекції.vgolos.com.ua
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Helgi Sharp
Карантин продолжен до 22 мая. Визуализация.
- Как ты думаешь, кто правит миром? Любовь?
- Трампы, Ротшильды, Рокфеллеры, коронавирус и китайцы.
- А как же любовь?
- Не усложняй...
http://video.foxnews.com/v/6154963727001 Законодательное собрание штата Мичиган подало в суд на губернатора Уитмера за продление срока действия чрезвычайного положения