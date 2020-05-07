УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5965 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 812 29

Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня

Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня

Кабінет міністрів опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня.

Урядову постанову від 4 травня оприлюднено на "Урядовому порталі" в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з нею, з 11 травня буде дозволена робота закладів громадського харчування на літніх майданчиках під відкритим небом за умови забезпечення дистанції не менше півтора метри між столиками і розміщення не більше двох клієнтів за одним столом без урахування дітей до 14 років.

Як зазначено в документі, пом'якшення карантинних обмежень стосується відвідування дитячих і спортивних майданчиків.

Крім цього, обмеження знімаються з роботи стоматологічних клінік, музеїв, у тому числі під відкритим небом, а також історико-культурних заповідників відповідно до подання керівника і за рішенням власника. Також дозволяється робота підприємств і установ, які забезпечують науково-тренувальний процес спортсменів національних збірних.

Дозволена також діяльність психологів, адвокатів, нотаріусів, аудиторів.

Читайте також: На сьогодні в Києві вже працюють 10 продовольчих ринків, - Кличко

Автор: 

Кабмін (14180) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая - Цензор.НЕТ 6331
показати весь коментар
07.05.2020 19:35 Відповісти
+5
Епіцентр тепер нічого не порушує?
показати весь коментар
07.05.2020 19:37 Відповісти
+5
Кабмин выше Конституции Украины А самоизоляция это ваще новая Мировая политика и что интересно за ваш счет.Джугашвили такое не могло присниться даже в его ГУЛАГе
показати весь коментар
07.05.2020 19:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТРИНДЕЦійні відеоzвернення ВОВОСОСІКА
-це підтримка беzміzкового стада у гальмівному стані...
показати весь коментар
07.05.2020 19:29 Відповісти
а кто такие триндейцы?
показати весь коментар
07.05.2020 20:23 Відповісти
Киздуны типа Зели.
показати весь коментар
07.05.2020 20:26 Відповісти
Поддержание собственного здоровья прогулкой в одиночестве по парку (лесопарку) по-прежнему нарушение карантина... Чувствую, этой власти осталось недолго... 73%-ам мой персональный привет.
показати весь коментар
07.05.2020 19:33 Відповісти
Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая - Цензор.НЕТ 6331
показати весь коментар
07.05.2020 19:35 Відповісти
у Дніпрі його вже, по суті, немає
тільки транспорт не працює
показати весь коментар
07.05.2020 19:36 Відповісти
Епіцентр тепер нічого не порушує?
показати весь коментар
07.05.2020 19:37 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2020 19:38 Відповісти
У США зробили неочікувану заяву про походження коронавірусу (відео)
Сьогодні о 18:32•Криминал.TV
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що "немає впевненості", що коронавірус з'явився в одній з китайських лабораторій.Про це пише The New York Post.Помпео зазначив, що американська розвідка продовжує з'ясувати, як саме виник небезпечний вірус.Він закликав китайську владу надати зразки вірусу і доступ до них, щоб Штати мали змогу дізнатися чи COVID-19 зроблений в лабораторії , чи все ж таки виник природним шляхом.Держсекретар США додав, що лише влада КНР володіє інформацією про походження вірусу та "нульового пацієнта".Варто зауважити, що нещодавно Помпео заявляв, що вони мають "значну кількість доказів" того, що коронавірус з'явився в лабораторії міста Ухань, де зафіксували перший спалах небезпечної інфекції.vgolos.com.ua
показати весь коментар
07.05.2020 19:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A

https://www.youtube.com/watch?v=w0DCgbBKdAw

43:42 / 1:22:29

Илларионов: Модификацию коронавируса в Ухане США прекратили финансировать 24 апреля 2020 года
показати весь коментар
07.05.2020 20:02 Відповісти
Могут- ли работать мастерские по ремонту обуви , ремонту одежды , ремонту часов , ремонту ювелирных изделий , химчистки и т . д . - как обычно - не ясно . Будем ждать разъяснений (( .
показати весь коментар
07.05.2020 19:40 Відповісти
Небольшие магазины откроют ? Так и не понял .
показати весь коментар
07.05.2020 19:40 Відповісти
Смягчение продления о постановлении...
показати весь коментар
07.05.2020 19:41 Відповісти
Это как в анекдоте - " Можем смягчить и удлинить но стоять не будет . "
показати весь коментар
07.05.2020 19:43 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2020 19:47 Відповісти
Кабмин выше Конституции Украины А самоизоляция это ваще новая Мировая политика и что интересно за ваш счет.Джугашвили такое не могло присниться даже в его ГУЛАГе
показати весь коментар
07.05.2020 19:48 Відповісти
"А в тюрьме сейчас ужин, макароны" (с)
показати весь коментар
07.05.2020 20:03 Відповісти
Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня - Цензор.НЕТ 8514
показати весь коментар
07.05.2020 20:03 Відповісти
А самоизоляция это ваще новая Мировая политика и что интересно за ваш счет.Джугашвили такое не могло присниться даже в его ГУЛАГе Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня - Цензор.НЕТ 2266

Следующий єтап- самоликвидация...
показати весь коментар
07.05.2020 20:36 Відповісти
Не знающим куда именно мы целимся и стремимся, не дано судить о верности нашего прицела.Это целая наука скомунмзлить весь народ в стойло,с масками.Скоро придмают Паранджу,ибо заявляют КоровиRUS очень мутирует....
показати весь коментар
07.05.2020 19:54 Відповісти
Ок. а небольшие магазина? а строительные магазины? а парикмахерские?
показати весь коментар
07.05.2020 19:55 Відповісти
Зеля и 73 % прыгая выше головы,могут снести и Плинус.... на полу
показати весь коментар
07.05.2020 19:58 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=*****************************************-BRkNg1yozkmWIymn9VrU9QYNcOpLwjRNEjK_SUjErb-Bq1X0DOAbY1UQ4HpO7S0-5T_L_bSWUJStxmhkd8Rs5ahNs&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp
Карантин продолжен до 22 мая. Визуализация.
- Как ты думаешь, кто правит миром? Любовь?
- Трампы, Ротшильды, Рокфеллеры, коронавирус и китайцы.
- А как же любовь?
- Не усложняй...Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня - Цензор.НЕТ 1155
показати весь коментар
07.05.2020 20:20 Відповісти
=Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая= Ну і де це Цензор вичитав? На сайті ВР немає! На сайті КМУ немає! Останні зміни до ПКУМ № 211 датовані 04 травня і стосуються планових операцій.
показати весь коментар
07.05.2020 20:22 Відповісти
+++
показати весь коментар
07.05.2020 20:32 Відповісти
Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня - Цензор.НЕТ 3710
показати весь коментар
07.05.2020 20:25 Відповісти
главное что бы музеи работали
показати весь коментар
07.05.2020 20:51 Відповісти
Парикмахер из Мичигана, который вновь открыл свой салон в понедельник вопреки продлению Lockdown в штате, говорит, что, несмотря на то, что ему грозит тюремное заключение и штрафы, он будет продолжать работать, пока полиция не арестует его или Иисус не сойдет на землю.

http://video.foxnews.com/v/6154963727001 Законодательное собрание штата Мичиган подало в суд на губернатора Уитмера за продление срока действия чрезвычайного положения

Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня - Цензор.НЕТ 9912
показати весь коментар
07.05.2020 22:20 Відповісти
Каббаламін продовжив карантин.
показати весь коментар
08.05.2020 06:48 Відповісти
 
 