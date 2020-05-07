Встановлено особу російського найманця, який убив українського воїна на фронті. УНІКАЛЬНЕ ВІДЕО

Підрозділи ОС отримали відеодокази участі у бойових діях снайперської групи, до складу якої входили військовослужбовці ФСБ Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зафіксовано дії групи в період з 26 по 28 лютого 2020 року в районі населених пунктів Донецький і Голубівка Луганської області.

Склад групи ФСБ РФ:

командир групи - позивний Сокіл;

оператор технічних засобів розвідки - Олександр Петров, позивний Русак, житель Москви, кадровий військовий ФСБ РФ;

снайпер - позивний Макар;

командир розрахунку - військовослужбовець 4-ї окремої мотострілкової бригади Рустам Мусаєв, 04.04.1986 року народження;

стрілець 4-ї окремої мотострілкової бригади Олександр Свиридов, 10.05.1957 року народження.

27 лютого снайпер із позивним Макар, під керівництвом командира групи з позивним Сокіл, зробив постріл по позиції "Яма" 93-ї бригади ЗСУ, внаслідок якого молодший сержант Володимир Федченко зазнав поранення голови, несумісного з життям.

Відео 93-тя ОМБр Холодний Яр

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