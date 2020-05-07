Встановлено особу російського найманця, який убив українського воїна на фронті. УНІКАЛЬНЕ ВІДЕО
Підрозділи ОС отримали відеодокази участі у бойових діях снайперської групи, до складу якої входили військовослужбовці ФСБ Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зафіксовано дії групи в період з 26 по 28 лютого 2020 року в районі населених пунктів Донецький і Голубівка Луганської області.
Склад групи ФСБ РФ:
командир групи - позивний Сокіл;
оператор технічних засобів розвідки - Олександр Петров, позивний Русак, житель Москви, кадровий військовий ФСБ РФ;
снайпер - позивний Макар;
командир розрахунку - військовослужбовець 4-ї окремої мотострілкової бригади Рустам Мусаєв, 04.04.1986 року народження;
стрілець 4-ї окремої мотострілкової бригади Олександр Свиридов, 10.05.1957 року народження.
27 лютого снайпер із позивним Макар, під керівництвом командира групи з позивним Сокіл, зробив постріл по позиції "Яма" 93-ї бригади ЗСУ, внаслідок якого молодший сержант Володимир Федченко зазнав поранення голови, несумісного з життям.
Відео 93-тя ОМБр Холодний Яр
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до речі, відео, де чеченці відрізають кацапні голови, визвало шок на обісРашці, шок і жах... страх і жах...
після цього, не внаслідок відео, звичайно, але це було однією з останніх крапель після якої пуйло вирішило перестати воювати з чеченцями,закінчити війну проти Чечні та закидати їх грошима замість того, щоб винищити всіх до кінця.
50 тыс. личного состава террористов днр+лно.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-резников, сивох и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к бойне.
Там стільки даунбасєров не набереться