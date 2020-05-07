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Новини Е-декларації держслужбовців
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Антикорупційний суд оголосив вирок ексдиректору Львівського бронетанкового заводу у справі декларування недостовірної інформації

Антикорупційний суд оголосив вирок ексдиректору Львівського бронетанкового заводу у справі декларування недостовірної інформації

У четвер, 7 травня 2020 року, Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі за обвинуваченням колишнього директора державного підприємства "Львівський бронетанковий завод" державного концерну "Укроборонпром", обвинуваченого в поданні недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2017-2018 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці САП.

У повідомленні зазначається: "В ході досудового розслідування встановлено, що колишній чиновник навмисне не відбив у щорічних деклараціях право користування квартирою у місті Відень (Австрія) вартістю 381 тис. євро, яка належить його дружині.

Також, він "забув" вказати в деклараціях відомості про свою компанію, зареєстровану на території Белізу зі статутним капіталом 50 тис. доларів США.

Вироком Антикорупційного суду затверджено угоду про визнання провини між прокурором САП та обвинуваченим.

Колишнього директора визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. За погодженням сторін йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. гривень із позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з управлінням державними підприємствами на строк 3 роки".

Читайте також: Рябошапка про відкрите проти нього провадження: Це стосується кредиту дружини, який вона отримала в 2016 році, провадження безперспективне

Автор: 

декларація (1441) електронне декларування (1472) Антикорупційний суд ВАКС (2000)


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Топ коментарі
+11
Иногда даже Яхве, или Сралин делали что-то правильное.
Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации - Цензор.НЕТ 6114
\\\\\\\\\По согласованию сторон ему назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривен с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением государственными предприятиями на срок 3 года". Источник: https://censor.net/n3194130\\\\\\\\

Через три года купит новую должность и "заработает" еще и на "дачу" в Швейцарии
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07.05.2020 20:00 Відповісти
+7
Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации - Цензор.НЕТ 9466
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07.05.2020 20:01 Відповісти
+6
дибилизм.
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07.05.2020 20:09 Відповісти
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А чё не просто сказть ата-та.
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07.05.2020 19:56 Відповісти
Иногда даже Яхве, или Сралин делали что-то правильное.
Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации - Цензор.НЕТ 6114
\\\\\\\\\По согласованию сторон ему назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривен с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением государственными предприятиями на срок 3 года". Источник: https://censor.net/n3194130\\\\\\\\

Через три года купит новую должность и "заработает" еще и на "дачу" в Швейцарии
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07.05.2020 20:00 Відповісти
дибилизм.
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07.05.2020 20:09 Відповісти
що за маячня про джугашвілі?
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07.05.2020 20:18 Відповісти
Депутати вирішили скасувати Історію України
Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации - Цензор.НЕТ 8604
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07.05.2020 20:00 Відповісти
Ну так це ж брагар, той що собаками пропонував за комуналку платити і написав заяву по злочин на дівчину- волонтера, що в марштрутці з похорону свого нареченого їхала і просила вимкнути кацапський серіал. Що з нього взяти - зелена шобла ватоподібна.
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07.05.2020 20:03 Відповісти
ну таке... Перший рік історію дійсно вивчають обзором. Може він тут і має якийсь сенс. А на рахунок високих нагрузок - це маячня.
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07.05.2020 20:16 Відповісти
От с...ка ...
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07.05.2020 23:47 Відповісти
И даже без конфискации?
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07.05.2020 20:00 Відповісти
Для цього директора без прізвища ці 51000 грн є дріб'язком, як для нас 10 грн!
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07.05.2020 20:00 Відповісти
Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации - Цензор.НЕТ 9466
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07.05.2020 20:01 Відповісти
ля-бемоль - черная клавиша, он до нее не дотянется
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07.05.2020 20:36 Відповісти
Он и до До первой октавы не дотянется.
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07.05.2020 20:42 Відповісти
Ну, это если бы бандюку за кражу Мерседеса назначили штраф в размере 17 грн......
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07.05.2020 20:04 Відповісти
В переводе на действительность - Антикоррупционный суд «ЗАБЫЛ» огласить приговор. Позорный результат расследования.
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07.05.2020 20:06 Відповісти
НАБУ плавно і головне дуже швидко перетворилось в *****, така ж історія з САП і нарешті нагадав про себе, так званий, антикорупційний суд, який виявивсь дешевим продовженням нікчемної і ганебної судової системи країни. Чоколатний Педро зробив усе щоб ці інституції по боротьбі з корупцією стали жалюгідними канторками з окуєнним бюджетом(який же Петруха далекоглядний, ще й за наші з вами гроші). Наразі вже всім очевидно, що Зеленопука ця ситуація повністю задовільняє. Тобто топкорупція може і надалі не відволікатися, і головне накраденим ділитися не треба, "за все уплочено". Дибілізм, маразм, реальність.
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07.05.2020 20:22 Відповісти
"...утверждено соглашение о признании вины между прокурором САП и обвиняемым...

.....назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривен....". Правосудие по украински.
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07.05.2020 20:35 Відповісти
Вам не кажется что САП слишком дорого нам обходится и при этом толку от нее НОЛЬ?
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07.05.2020 20:50 Відповісти
Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации - Цензор.НЕТ 4968
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07.05.2020 20:56 Відповісти
Жестко!!!
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07.05.2020 21:02 Відповісти
Жестоко, я в шоке
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07.05.2020 21:04 Відповісти
круто однако - эт полный писец. таки-да, у нас действительно есть антикоррупционный суд: воруйте дальше, воруйте больше и вам ничего не будет.
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07.05.2020 21:12 Відповісти
Украл миллионы- штраф 51000грн. Это уже не смешно. Садить их в тюрьмы ни кто не собирается.
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07.05.2020 21:58 Відповісти
А что он украл?
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07.05.2020 22:07 Відповісти
Мозги твои.
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07.05.2020 23:33 Відповісти
Їм же спеціально дали багатомільйонні премії і зарплати, щоб позамітати сліди їхнього злодійства.
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07.05.2020 23:31 Відповісти
Квартира в Австрії...
Рахунки у Белізі ...
Ляпота ...
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07.05.2020 23:49 Відповісти
 
 