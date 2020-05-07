Антикорупційний суд оголосив вирок ексдиректору Львівського бронетанкового заводу у справі декларування недостовірної інформації

У четвер, 7 травня 2020 року, Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі за обвинуваченням колишнього директора державного підприємства "Львівський бронетанковий завод" державного концерну "Укроборонпром", обвинуваченого в поданні недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2017-2018 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці САП.

У повідомленні зазначається: "В ході досудового розслідування встановлено, що колишній чиновник навмисне не відбив у щорічних деклараціях право користування квартирою у місті Відень (Австрія) вартістю 381 тис. євро, яка належить його дружині.

Також, він "забув" вказати в деклараціях відомості про свою компанію, зареєстровану на території Белізу зі статутним капіталом 50 тис. доларів США.

Вироком Антикорупційного суду затверджено угоду про визнання провини між прокурором САП та обвинуваченим.

Колишнього директора визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. За погодженням сторін йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. гривень із позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з управлінням державними підприємствами на строк 3 роки".

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