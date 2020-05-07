Україна може розраховувати на обумовлену раніше суму фінансування від МВФ попри зміну програми, - депутат "СН" Гетманцев
Україна може розраховувати на попередньо домовлену суму фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ), попри зміну програми.
Про це глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За моїми оцінками, термін буде менший, але кількість грошей, які ми отримаємо за рік-два програми stand-by, буде той самий, який ми б і отримали за стандартною програмою МВФ", - сказав він.
Як повідомлялося, Україна і МВФ в рамках переговорів про нову програму співпраці переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by, повідомив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice).
Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна очікує в 2020 році два транші від Міжнародного валютного фонду по $1,75 млрд і обговорює подальше збільшення суми траншів.
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Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине…
В результате переговоров Украина и МВФ отказались от программы расширенного финансирования и вернулись к сотрудничеству в рамках механизма stand-by.
В результате переговоров Украина и Международный валютный фонд отказались от предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключились на 18-месячную программу stand by.
Об этом во время брифинга 7 мая сообщил представитель МВФ Джерри Райс, https://nv.ua/biz/economics/mvf-otkazalsya-ot-rasshirennoy-programmy-pomoshchi-ukraine-budet-18-mesyachnaya-programma-stand-by-novosti-ukrainy-50086858.html передает «НВ».
«Переговоры переключились на 18-месячный stand by», - сказал Райс.
По словам Райса, МВФ находится в тесном контакте с властями Украины по обсуждению параметров нового механизма финансирования, который помог бы стране эффективно противодействовать пандемии в экономике и медицине.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81.html МВФ предупредил Зеленского о недопустимости изменения законодательства по НАБУ
Он добавил, что миссия обсуждает меры, которые могут быть поддержаны, скорее, через программу stand by, чем через EFF.
«Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту», - отметил представитель фонда.
Ранее в этот же день стало известно о том, что у миссии МВФ в Украине сменился глава. Вместо Рона ван Родена с 1 мая украинскую миссию возглавляет Иванна Владкова Голлар, которая ранее была представителем фонда в Молдове.
На данный момент Украина ведет переговоры о получении новой программы МВФ объемом около $8 млрд. Для этого осталось выполнить последнее требование - принять https://nv.ua/tags/antikolomoyskiy-zakon.html « антиколомойский» законопроект. Верховная Рада может рассмотреть его во втором чтении 13 мая.
Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин резко
раскритиковал решение президента Владимира Зеленского повысить уровень представительства
Украины в Трехсторонней контактной группе.
Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой "Голоса".
"Дело даже не в том, что теперь за бюджетные средства у
нас будет солидная делегация, состоящая из чиновников и глав парламентских
комитетов в структуре, не являющейся официальной и решения которой не являются
официальными и не имеют никаких юридических последствий. Дело в том, что,
согласно заявлению руководителя Офиса президента господина Ермака, он ждет
такого же зеркального шага от российской стороны", - сказал Рахманин.
Он предполагает, что Россия может включить в состав ТКГ
таких одиозных личностей, как Леонид Слуцкий, Леонид Калашников, Ярослав Нилов
или Дмитрий Булгаков.
"Мы получим Леонида Слуцкого, который употребляет слово
нацизм всегда, когда вспоминает Украину, и угрожавший Украины войной, если
будет обсуждаться вопрос баз на территории Украины. Мы получим Леонида
Калашникова, который говорил, что Украина истребит все население Донбасса и
который призывал закрыть для Украины Керченский пролив. Мы получим Ярослава
Нилова, одного из руководителей партии ЛДПР, которая устами своего лидера,
«требовала превентивно уничтожить Украину». Мы получим заместителя министра
обороны Булгакова, который отжимал наши корабли в Крыму. Я предлагаю, чтобы не
было никаких иллюзий, отдать должное мудрости президента и переименовать ТКГ в
Общество коллективного геморроя", - заявил Рахманин.
але краще б ви всі передохли
насамперед для вас краще
Я председатель ДомКома РАБссии Швондер.У меня Мандат от товарища чЛЕНИНА,выдать 100 кг гвоздей,а денег в кассе ДомКома 2 копейки.
Бануир : товарщ Швондер,Медведев не пошутил,сказав денег нет,но вы дрочите...,нащ банк давно банкрот,обратитесь к товарищу Джугашвили,он успешно грабил банки на Кавказе еще в молодости,он обязательно поможет...
Скоро год будет, как ЗЕбанарий вот-вот получит деньги от МВФ.
На данный момент Брагар удалил свое сообщение в Facebook о новой инициативе, хотя его самые преданные «поклонники» успели сохранить скрины. Среди них оказался и бывший нардеп Борислава Береза.
«То, что мы про этого чудо-депутата еще услышим, - это бесспорно. Жду новых его предложений и идей», - написал он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/378654-nardep_bragar_predlohivshij_oplatitj_kommunalku_sobakoj_zahotel_otmenitj_i_urok_istorija_ukrainy
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Без грошей МВФ і ПЕС не гавкає!...
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Сіндзе,або Або
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Сброд,а не депутаты.Нардеп Брагар, предложивший оплатить коммуналку собакой, захотел отменить и урок "История Украины" • ...
Бенджамин Франклин.
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Донецкий украинец
@XuYdDN1ieANdshd
Даже МВФ уже не хочет связываться с Зеленским и говнобольшинством.
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durdom.in.ua
"Кінець епохи Бідності" https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом