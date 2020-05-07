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Новини
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Україна може розраховувати на обумовлену раніше суму фінансування від МВФ попри зміну програми, - депутат "СН" Гетманцев

Україна може розраховувати на обумовлену раніше суму фінансування від МВФ попри зміну програми, - депутат

Україна може розраховувати на попередньо домовлену суму фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ), попри зміну програми.

Про це глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За моїми оцінками, термін буде менший, але кількість грошей, які ми отримаємо за рік-два програми stand-by, буде той самий, який ми б і отримали за стандартною програмою МВФ", - сказав він.

Як повідомлялося, Україна і МВФ в рамках переговорів про нову програму співпраці переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by,  повідомив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice).

Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна очікує в 2020 році два транші від Міжнародного валютного фонду по $1,75 млрд і обговорює подальше збільшення суми траншів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський

Автор: 

МВФ (3078) Гетманцев Данило (916)


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Топ коментарі
+10
Украина доигралась. Вместо долгосрочной программы структурных реформ на 36 месяцев с МВФ теперь будет короткая программа Stand By на 18 месяцев и очевидно с меньшим объемом. Потому что не доверяют. И уж точно не видят структурных реформ
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07.05.2020 20:04 Відповісти
+8
но такое впечатление что он оттуда и не уходил
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07.05.2020 20:05 Відповісти
+8
Еще не известно, что и короткая будет
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07.05.2020 20:08 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Трехлетней программы расширенного финансирования с Украиной не будет - МВФ Май 7, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84.html#comments Комментарии: 1
Украина может рассчитывать на оговоренную ранее сумму финансирования от МВФ несмотря на смену программы, - депутат СН Гетманцев - Цензор.НЕТ 9729Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине…
В результате переговоров Украина и МВФ отказались от программы расширенного финансирования и вернулись к сотрудничеству в рамках механизма stand-by.
В результате переговоров Украина и Международный валютный фонд отказались от предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключились на 18-месячную программу stand by.
Об этом во время брифинга 7 мая сообщил представитель МВФ Джерри Райс, https://nv.ua/biz/economics/mvf-otkazalsya-ot-rasshirennoy-programmy-pomoshchi-ukraine-budet-18-mesyachnaya-programma-stand-by-novosti-ukrainy-50086858.html передает «НВ».
«Переговоры переключились на 18-месячный stand by», - сказал Райс.
По словам Райса, МВФ находится в тесном контакте с властями Украины по обсуждению параметров нового механизма финансирования, который помог бы стране эффективно противодействовать пандемии в экономике и медицине.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81.html МВФ предупредил Зеленского о недопустимости изменения законодательства по НАБУ
Он добавил, что миссия обсуждает меры, которые могут быть поддержаны, скорее, через программу stand by, чем через EFF.
«Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту», - отметил представитель фонда.
Ранее в этот же день стало известно о том, что у миссии МВФ в Украине сменился глава. Вместо Рона ван Родена с 1 мая украинскую миссию возглавляет Иванна Владкова Голлар, которая ранее была представителем фонда в Молдове.
На данный момент Украина ведет переговоры о получении новой программы МВФ объемом около $8 млрд. Для этого осталось выполнить последнее требование - принять https://nv.ua/tags/antikolomoyskiy-zakon.html « антиколомойский» законопроект. Верховная Рада может рассмотреть его во втором чтении 13 мая.
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07.05.2020 20:04 Відповісти
Комик Кошевой надеется, что Зеленский вернется в "Квартал 95" после президентства
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07.05.2020 20:04 Відповісти
но такое впечатление что он оттуда и не уходил
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07.05.2020 20:05 Відповісти
Комику Кошевому пора готовиться к премьерству, а Ласточкину к прокурорству. Труппа должна быть укомплектованной.
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07.05.2020 20:13 Відповісти
Знаю комиков Чарли Чаплина,Бенни Хилла ,мистера Бина,Фантоцци с красавицей дочей, таких кошевых и зеленски не знаю ....
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07.05.2020 21:07 Відповісти
Украина доигралась. Вместо долгосрочной программы структурных реформ на 36 месяцев с МВФ теперь будет короткая программа Stand By на 18 месяцев и очевидно с меньшим объемом. Потому что не доверяют. И уж точно не видят структурных реформ
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07.05.2020 20:04 Відповісти
Еще не известно, что и короткая будет
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07.05.2020 20:08 Відповісти
😏"Голос" предложил называть ТКГ "обществом коллективного геморроя"

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин резко

раскритиковал решение президента Владимира Зеленского повысить уровень представительства

Украины в Трехсторонней контактной группе.

Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой "Голоса".

"Дело даже не в том, что теперь за бюджетные средства у

нас будет солидная делегация, состоящая из чиновников и глав парламентских

комитетов в структуре, не являющейся официальной и решения которой не являются

официальными и не имеют никаких юридических последствий. Дело в том, что,

согласно заявлению руководителя Офиса президента господина Ермака, он ждет

такого же зеркального шага от российской стороны", - сказал Рахманин.

Он предполагает, что Россия может включить в состав ТКГ

таких одиозных личностей, как Леонид Слуцкий, Леонид Калашников, Ярослав Нилов

или Дмитрий Булгаков.

"Мы получим Леонида Слуцкого, который употребляет слово

нацизм всегда, когда вспоминает Украину, и угрожавший Украины войной, если

будет обсуждаться вопрос баз на территории Украины. Мы получим Леонида

Калашникова, который говорил, что Украина истребит все население Донбасса и

который призывал закрыть для Украины Керченский пролив. Мы получим Ярослава

Нилова, одного из руководителей партии ЛДПР, которая устами своего лидера,

«требовала превентивно уничтожить Украину». Мы получим заместителя министра

обороны Булгакова, который отжимал наши корабли в Крыму. Я предлагаю, чтобы не

было никаких иллюзий, отдать должное мудрости президента и переименовать ТКГ в

Общество коллективного геморроя", - заявил Рахманин.
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07.05.2020 20:04 Відповісти
Короче денег нет, но вы держитесь.
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07.05.2020 20:06 Відповісти
Сам себе идиот
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07.05.2020 20:07 Відповісти
А по оценкам МВФ?
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07.05.2020 20:09 Відповісти
Гетьманцев латентный рыг
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07.05.2020 20:12 Відповісти
це, безумовно, велика заслуга зедрисні
але краще б ви всі передохли
насамперед для вас краще
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07.05.2020 20:12 Відповісти
Швондер приходит в Сбербанк РАБссии и завявляет
Я председатель ДомКома РАБссии Швондер.У меня Мандат от товарища чЛЕНИНА,выдать 100 кг гвоздей,а денег в кассе ДомКома 2 копейки.
Бануир : товарщ Швондер,Медведев не пошутил,сказав денег нет,но вы дрочите...,нащ банк давно банкрот,обратитесь к товарищу Джугашвили,он успешно грабил банки на Кавказе еще в молодости,он обязательно поможет...
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07.05.2020 20:16 Відповісти
Вот только МВФ ничего про это не говорит.
Скоро год будет, как ЗЕбанарий вот-вот получит деньги от МВФ.
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07.05.2020 20:16 Відповісти
...«Слуга народа» Евгений Брагар, который ранее попал в громкий скандал, предложив пенсионерке продать собаку в счет оплаты газа, написал официальное обращение в Министерство образования и науки с предложением… отменить изучение истории Украины в 5 классе.В обоснование своего «революционного» предложения депутат указал, что курс истории за 5 класс является «поверхностным и низкоформатным», поэтому от предмета вполне можно отказаться ради снижения нагрузки на учеников. Тем более, что последнюю депутат, который является членом комитета Рады по вопросам свободы слова, назвал «превышающей все санитарные нормативы».
На данный момент Брагар удалил свое сообщение в Facebook о новой инициативе, хотя его самые преданные «поклонники» успели сохранить скрины. Среди них оказался и бывший нардеп Борислава Береза.
«То, что мы про этого чудо-депутата еще услышим, - это бесспорно. Жду новых его предложений и идей», - написал он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/378654-nardep_bragar_predlohivshij_oplatitj_kommunalku_sobakoj_zahotel_otmenitj_i_urok_istorija_ukrainy
...
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07.05.2020 20:17 Відповісти
А зачем вам деньги,если ума нет?
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07.05.2020 20:21 Відповісти
Украина может рассчитывать или ЗЕ со Шмыгалем? Ето две большие разницы потому что. НАпример мне нас***ть даст МВФ кредит или нет. Потому что из етих денег никто кроме чиновников денег не получит. Кроме того уверен что большой кусок етих денег пойдет на финансирование боевиков на дамбасе.
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07.05.2020 20:21 Відповісти
Что-то отсутствуют негодующие посты времен Порошенко - "А кто кредиты МВФ отдавать будет?" И Жулькины прихвостни скулили, и ЖОПовцы стонали. А что сейчас изменилось? Что , зебилы, без помощи МВФ туго?
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07.05.2020 20:21 Відповісти
без помощи МВФ туго?

Без грошей МВФ і ПЕС не гавкає!...
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07.05.2020 20:31 Відповісти
Каждый день зашквар Су народа

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw


https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw

Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw

·https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1258439629994369024 30 мин

Сброд,а не депутаты.Нардеп Брагар, предложивший оплатить коммуналку собакой, захотел отменить и урок "История Украины" • ...
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07.05.2020 20:24 Відповісти
Трезвость кладет дрова в печку,мсо в кастрюлю,хлеб на стол,кредит государству,деньги в голову,а достаток в семью.
Бенджамин Франклин.
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07.05.2020 20:25 Відповісти
Зеля назначил дурака из Грузии руководить рехВОРмами в Украине.
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07.05.2020 20:27 Відповісти
Не ну шо за зерня, лучше б Дарта Вейдера, толку больше было б
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07.05.2020 20:45 Відповісти
Теперь Михо Саакашвили возмет в команду Йосю Джугашвили и ГУЛАГ построят за неделю...,держите карман по шире...
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07.05.2020 20:29 Відповісти
Іудині "срібники" ...
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07.05.2020 20:36 Відповісти
https://twitter.com/XuYdDN1ieANdshd
https://twitter.com/XuYdDN1ieANdshd

Донецкий украинец

@XuYdDN1ieANdshd


Даже МВФ уже не хочет связываться с Зеленским и говнобольшинством.
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07.05.2020 20:36 Відповісти
Там же точно не лохи, на "обещалки" не ведутся. Да и "скучные лица" не внушают доверия.
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07.05.2020 20:49 Відповісти
Окружение Зеленского токсично.Кто сказал?Помните...
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07.05.2020 20:39 Відповісти
https://twitter.com/durdominua
https://twitter.com/durdominua

durdom.in.ua



"Кінець епохи Бідності" https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом

Украина может рассчитывать на оговоренную ранее сумму финансирования от МВФ несмотря на смену программы, - депутат СН Гетманцев - Цензор.НЕТ 8601
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07.05.2020 21:36 Відповісти
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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08.05.2020 00:56 Відповісти
 
 