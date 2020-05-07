Україна може розраховувати на обумовлену раніше суму фінансування від МВФ попри зміну програми, - депутат "СН" Гетманцев

Україна може розраховувати на попередньо домовлену суму фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ), попри зміну програми.

Про це глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За моїми оцінками, термін буде менший, але кількість грошей, які ми отримаємо за рік-два програми stand-by, буде той самий, який ми б і отримали за стандартною програмою МВФ", - сказав він.

Як повідомлялося, Україна і МВФ в рамках переговорів про нову програму співпраці переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by, повідомив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice).

Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна очікує в 2020 році два транші від Міжнародного валютного фонду по $1,75 млрд і обговорює подальше збільшення суми траншів.

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