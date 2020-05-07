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Вирок полковнику Без'язикову, засудженому за держзраду на 13 років, оскаржено в апеляційному суді, - адвокат

Вирок полковнику Без'язикову, засудженому за держзраду на 13 років, оскаржено в апеляційному суді, - адвокат

Рішення Шевченківського районного суду Києва, яким полковника Івана Без'язикова засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду, оскаржено в апеляційному суді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це LB.ua повідомив його адвокат Олег Веремієнко.

За словами адвоката, апеляційну скаргу він подав сьогодні. Захист вимагає скасувати рішення першої інстанції і призначити новий розгляд.

Нагадаємо, Шевченківський суд визнав Без'язикова винним за ч.1 ст.111 та ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Без'язикова: свідок розповів, що бачив підозрюваного у формі найманців РФ у "ДНР"

Іван Без'язиков - кадровий офіцер ЗСУ, в серпні 2014 року потрапив у полон найманців РФ, де перебував 23 місяці. Однак, за версією слідства, там він співпрацював з найманцями РФ.

Івана Без'язикова затримали в грудні 2016 року за підозрою у співпраці з "ДНР". Пізніше СБУ повідомила йому про підозру в державній зраді.

Автор: 

вирок (1104) державна зрада (1728) Без’язиков Іван (51)


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Топ коментарі
+10
Він сам визнав, що носив форму російського зразка (хоча полоненим видавали звичайний цивільний одяг). І він визнав, що у нього в "полоні" була зброя. Ще він визнав, що приймав участь у схилянні до співпраці з окупантами зе одного офіцера ЗСУ.
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07.05.2020 20:25 Відповісти
+7
Обжалував? Дайте йому ще 7 років зверху
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07.05.2020 20:09 Відповісти
+7
Раньше за такие вещи расстреливали... без апелляций. гнида хотела ху...ловской диктатуры, теперь пользуется европейской демократией...
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07.05.2020 20:18 Відповісти
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Обжалував? Дайте йому ще 7 років зверху
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07.05.2020 20:09 Відповісти
Краще не обговорювати цю справу, бо ми не знаємо достовірно про все, що у полоні відбувалося із Безязиковим.
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07.05.2020 20:12 Відповісти
Звичайно, що не знаю. Ви теж не знаєте, але натякаєте. Тому не сприймаю вашу тупу критику. І я з вами на ти не переходив! Спам.
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07.05.2020 20:24 Відповісти
Він сам визнав, що носив форму російського зразка (хоча полоненим видавали звичайний цивільний одяг). І він визнав, що у нього в "полоні" була зброя. Ще він визнав, що приймав участь у схилянні до співпраці з окупантами зе одного офіцера ЗСУ.
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07.05.2020 20:25 Відповісти
Невідомо як його там перекручували кадрові офіцери ФСБ, бо звичайно їм треба було його забруднити співпрацею. Та і саме "схиляння" до співпраці іншого офіцера ВСУ мабуть добре контролювалося фсбешниками. Тому я кажу, що без точних відомостей що і як було обговорювати не варто. Будуть відомі деталі та після цього для себе ми з'ясуємо що і як було.
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07.05.2020 20:31 Відповісти
Для мене достатньо подивитися лише список інших клієнтів цього адвоката....
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07.05.2020 20:49 Відповісти
Це звичайно характеристика, але не говорить про конкретні дії цього Безязикова.
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07.05.2020 20:52 Відповісти
А вот його обміняли, якщо він дійсно служив росії?
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07.05.2020 20:55 Відповісти
Чого обміняли?
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07.05.2020 20:57 Відповісти
Щоб далі служив росії але вже на підконтрольній Україні рерриторії.
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07.05.2020 21:02 Відповісти
Ця версія не проходить, бо зрозуміло, що його не допустять далі до служби. Набагато легше знаходити продажних військових, як в Криму. Тут є щось інше.
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07.05.2020 21:05 Відповісти
Він не такий вже й важливий агент на підготовку якого вони потратили багато часу та ресурсів. Тому у данному випадку ризик себе виправдував...
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07.05.2020 21:18 Відповісти
Він взагалі не тягне на агента. Скоріше тут провокація по дискредитації наших і без того продажних судів! У всіх випадках з його справою треба дуже детально розбиратися, бо простої задачи тут нема.
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07.05.2020 21:23 Відповісти
Його не обміняли. Він був вивезений з окупованих територій у результаті операції СБУ.
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07.05.2020 22:47 Відповісти
Вже не пам'ятаю але була раніше інфа, що він десь там засвітився серед терористів явно не в якості полоненого та й колишні полонені це підтверджували...
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07.05.2020 20:47 Відповісти
Тоді треба більш точні відомості що і як було. Поки у всіх статтях я нічого не знайшов.
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07.05.2020 20:49 Відповісти
Раньше за такие вещи расстреливали... без апелляций. гнида хотела ху...ловской диктатуры, теперь пользуется европейской демократией...
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07.05.2020 20:18 Відповісти
Вас тут раніше не було, а тепер твердження, що він хотів "х... диктатури". Підтверджуйте ваші слова.
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07.05.2020 20:26 Відповісти
Это по законам военного времени. Могли расстрелять. А могли дать возможность искупить вину в штрафбате. Зависело от тяжести преступления. У нас сейчас не поенное положение. Плохо это, хорошо ли, но как есть...
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07.05.2020 20:29 Відповісти
Цим су.....ПРодажним ніякого прощення .!
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07.05.2020 20:30 Відповісти
Такая фамилия-уже приговор.
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07.05.2020 20:34 Відповісти
Служил оккупантам, потом его же оккупанты и сдали вместе с теми, кто его видел. Очень похоже на сознательный "слив". С какой целью? Возможно за "шумом" хотят спрятать настоящего агента.
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07.05.2020 21:16 Відповісти
Щось тут є, а не те, що нам впарюють. Так було і з Савченко, яка нібито героїня😏 Тут так само все багато разів перекручено.
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07.05.2020 21:20 Відповісти
А оно еще полковник? 13 лет срока и звания не лишили?
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07.05.2020 21:21 Відповісти
Лишили. Все чин-чинарём. Эта гнида продажная еще и упирается. Есть переписка его с женой, он зовет ее в донбасяцкий рай- квартира, деньги, машина, в перспективе гражданство РФ и прочие ништяки... Она к нему на побывку ездила.. Не дай Бог его оправдают нынешние "какаяразницы"!
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07.05.2020 21:38 Відповісти
Він знав, що його арештують після обміну, але погодився. Чому він погодився на такий обмін?
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07.05.2020 21:41 Відповісти
Думал, что пронесет под шумок... Но на него пальцами стали тыкать другие военнопленные (тогда же не таксистов и урок обменивали)...Ходил в рос.форме, имел в распоряжении машину, жил в городе.. и т.д. Проводил беседы (допросы?) с пленными.. Ну чистый страдалец!
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08.05.2020 07:34 Відповісти
при должности, получал денежное довольствие - пленный? - расстрелять су ку и забыть...
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08.05.2020 10:17 Відповісти
 
 