Вирок полковнику Без'язикову, засудженому за держзраду на 13 років, оскаржено в апеляційному суді, - адвокат

Рішення Шевченківського районного суду Києва, яким полковника Івана Без'язикова засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду, оскаржено в апеляційному суді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це LB.ua повідомив його адвокат Олег Веремієнко.

За словами адвоката, апеляційну скаргу він подав сьогодні. Захист вимагає скасувати рішення першої інстанції і призначити новий розгляд.

Нагадаємо, Шевченківський суд визнав Без'язикова винним за ч.1 ст.111 та ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання.

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Іван Без'язиков - кадровий офіцер ЗСУ, в серпні 2014 року потрапив у полон найманців РФ, де перебував 23 місяці. Однак, за версією слідства, там він співпрацював з найманцями РФ.

Івана Без'язикова затримали в грудні 2016 року за підозрою у співпраці з "ДНР". Пізніше СБУ повідомила йому про підозру в державній зраді.