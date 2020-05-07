Відвідування парків, спорт- і дитячих майданчиків, робота терас ресторанів, музеїв, діяльність адвокатів і нотаріусів, - що офіційно дозволив Кабмін з 11 травня. ІНФОГРАФІКА
Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 22 травня, але ввів певні послаблення в обмежувальні заходи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №343, яку офіційно опубліковано 6 травня.
Так, уряд постановив дозволити функціонування таких об'єктів інфраструктури:
відвідування парків і скверів, зон відпочинку, лісопарків та прибережних зон;
індивідуальні спортивні заняття на вулиці і навчально-тренувальні збори спортсменів у засобах захисту та з дотриманням санітарних вимог;
роботу підприємств, установ, організацій, що забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів;
роботу в магазині в ТРЦ, при цьому робота самих ТРЦ заборонена до 22 травня;
обслуговування відвідувачів на літніх майданчиках закладів громадського харчування з дотриманням дистанції мінімум 1,5 м і при розміщенні не більше 2 відвідувачів за одним столом, не рахуючи дітей до 14 років;
діяльність закладів громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень навинос;
діяльність музеїв та історико-культурних заповідників без безпосереднього прийому відвідувачів за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту;
роботу підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань;
здійснення журналістами та іншими працівниками ЗМІ телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності на вулиці і в приміщеннях;
здійснення кіно- і відеозйомки на відкритому повітрі, в транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях;
проведення в театрах, цирках, концертних організаціях, мистецьких колективах репетицій, тренувань та інших заходів;
діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів і психологів.
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а как будут с 11 мая работать магазины в ТРЦ если сами ТРЦ будут закрыты до 22 мая? идиоты!
https://www.youtube.com/watch?v=LTCprZaURzA
в абзаці першому слова "торговельного і побутового обслуговування населення," виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;";
в абзаці третьому слова "(зокрема захист обличчя та очей)" замінити словами "(зокрема захист обличчя, очей, рук)";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто неба за......