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Новини Коронавірус і карантин
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Відвідування парків, спорт- і дитячих майданчиків, робота терас ресторанів, музеїв, діяльність адвокатів і нотаріусів, - що офіційно дозволив Кабмін з 11 травня. ІНФОГРАФІКА

Відвідування парків, спорт- і дитячих майданчиків, робота терас ресторанів, музеїв, діяльність адвокатів і нотаріусів, - що офіційно дозволив Кабмін з 11 травня. ІНФОГРАФІКА

Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 22 травня, але ввів певні послаблення в обмежувальні заходи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №343, яку офіційно опубліковано 6 травня.

Так, уряд постановив дозволити функціонування таких об'єктів інфраструктури:

відвідування парків і скверів, зон відпочинку, лісопарків та прибережних зон;

індивідуальні спортивні заняття на вулиці і навчально-тренувальні збори спортсменів у засобах захисту та з дотриманням санітарних вимог;

роботу підприємств, установ, організацій, що забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів;

роботу в магазині в ТРЦ, при цьому робота самих ТРЦ заборонена до 22 травня;

Читайте також: Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня

обслуговування відвідувачів на літніх майданчиках закладів громадського харчування з дотриманням дистанції мінімум 1,5 м і при розміщенні не більше 2 відвідувачів за одним столом, не рахуючи дітей до 14 років;

діяльність закладів громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень навинос;

діяльність музеїв та історико-культурних заповідників без безпосереднього прийому відвідувачів за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту;

роботу підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань;

здійснення журналістами та іншими працівниками ЗМІ телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності на вулиці і в приміщеннях;

здійснення кіно- і відеозйомки на відкритому повітрі, в транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях;

проведення в театрах, цирках, концертних організаціях, мистецьких колективах репетицій, тренувань та інших заходів;

діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів і психологів.

Відвідування парків, спорт- і дитячих майданчиків, робота терас ресторанів, музеїв, діяльність адвокатів і нотаріусів, - що офіційно дозволив Кабмін з 11 травня 01

Автор: 

Кабмін (14180) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая - Цензор.НЕТ 61
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07.05.2020 20:38 Відповісти
+22
Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая - Цензор.НЕТ 460
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07.05.2020 20:43 Відповісти
+19
Что меня больше всего удивляет, так это сколько много людей до сих пор не считает всю эту вирусобесную мерзость идиотизмом.
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07.05.2020 20:42 Відповісти
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Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая - Цензор.НЕТ 61
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07.05.2020 20:38 Відповісти
ни парикмахеров, ни стоматологов... мелкие шулеры. вы же говорили что с 12 мая будут открыты небольшие непродовольственные магазины

а как будут с 11 мая работать магазины в ТРЦ если сами ТРЦ будут закрыты до 22 мая? идиоты!
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07.05.2020 20:38 Відповісти
Зеленый карантин. Разбор полетов. ( Для тех, кто хочет понять, что происходит).
https://www.youtube.com/watch?v=LTCprZaURzA
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07.05.2020 21:58 Відповісти
Главное не запускать транспорт.
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07.05.2020 20:40 Відповісти
А где обещанные открытия непрод. магазинов? Эпицентр еще мало заработал?
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07.05.2020 20:41 Відповісти
Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая - Цензор.НЕТ 460
показати весь коментар
07.05.2020 20:43 Відповісти
Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая - Цензор.НЕТ 8355
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07.05.2020 20:42 Відповісти
Что меня больше всего удивляет, так это сколько много людей до сих пор не считает всю эту вирусобесную мерзость идиотизмом.
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07.05.2020 20:42 Відповісти
- зебилы, сэр...
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07.05.2020 20:57 Відповісти
Более того, возмущаются, что люди осмелились выйти из дома и пытаются жить нормальной жизнью.
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07.05.2020 22:52 Відповісти
А организация и посещение массовых мероприятий 8 и 9 мая, будут также разрешены 11 мая?
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07.05.2020 20:45 Відповісти
МРЭО ?!
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07.05.2020 20:48 Відповісти
Небольшие непродовольственные магазины забыли открыть идиоты ? Как быть с промтоварами , одеждой на рынке ? Или это политика по окончательному уничтожению мелкого бизнеса ? Владельцы ТРЦ теряют прибыть от оттока клиентов порешали все с "зеленью" параллельно придерживая конкурентов в виде мелких магазинов ?
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07.05.2020 20:56 Відповісти
А как, протерлись джинсы - неси в ломбард.
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07.05.2020 21:03 Відповісти
Відвідування парків, спорт- і дитячих майданчиків, робота терас ресторанів, музеїв, діяльність адвокатів і нотаріусів, - що офіційно дозволив Кабмін з 11 травня - Цензор.НЕТ 9969
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07.05.2020 21:06 Відповісти
так,виходить заборона продовжує діяти на речові ринки,продаж будматеріалів і.т.д...але діяльність шапіто та концерти дозволено.
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07.05.2020 21:04 Відповісти
Получается так . Эти мрази обратно наврали и полиция может выписать протокол и 17 тыс штрафа любому работнику вещевого , пром рынка и магазинов пром . группы , одежды , парикмахерской .
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07.05.2020 21:17 Відповісти
у підпункті 8:
в абзаці першому слова "торговельного і побутового обслуговування населення," виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;";
в абзаці третьому слова "(зокрема захист обличчя та очей)" замінити словами "(зокрема захист обличчя, очей, рук)";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто неба за......
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07.05.2020 21:24 Відповісти
"торговельного (виключно в магазинах " - получается торговля на рынке промтоварами , одеждой запрещена ?
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07.05.2020 21:33 Відповісти
Получается, да...рынки только продуктовые...
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07.05.2020 21:35 Відповісти
Так ведь в списке " Что остается запрещенным " не продуктовых рынков нет . А у на что не запрещено то разрешено .
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08.05.2020 08:00 Відповісти
https://www.facebook.com/100001502086164/videos/3093335244059848/ Щоб вилікуватися від коронавірусу, треба дихати горілкою
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07.05.2020 20:57 Відповісти
На пороховой завод пироксилиновых порохов его...в цех провялки...дышать спиртоэфирным растворителем 8 часов из них 1 час на обед...
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07.05.2020 21:24 Відповісти
Досажу огород и в ближайшие выходные велосипедом в Гидропарк! ))
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07.05.2020 20:59 Відповісти
Послабление карантина - это хорошо, расширение списка объектов, разрешенных к посещению - прекрасно, вот только неувязочка, как туда добраться?
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07.05.2020 21:01 Відповісти
еге ж ,хитра постанова)
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07.05.2020 21:10 Відповісти
Відвідування парків, спорт- і дитячих майданчиків, робота терас ресторанів, музеїв, діяльність адвокатів і нотаріусів, - що офіційно дозволив Кабмін з 11 травня - Цензор.НЕТ 4447
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07.05.2020 21:14 Відповісти
ну все жизнь наладилась буду в музеи ходить
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07.05.2020 21:19 Відповісти
Суки гребаные,-поезда где ?Как жене до Львова доехать ?
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07.05.2020 21:34 Відповісти
Таксисты Зеле бакшиш занесли. У них сейчас жара, как в Эпицентрах.
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07.05.2020 21:38 Відповісти
Епифаний храмы уже открыл или до сих пор в онлайне сидит ?
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07.05.2020 21:37 Відповісти
Ура! Теперь все на шашлыки.
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07.05.2020 21:39 Відповісти
Куплю с утреца газетку,зайду в ближайшее заповедную зону,насеру по полной,подотрусь прессой,вдрОООчну в оздоровкомплексе,забегу с мтюками,в маске,придержусь дистанцию,пошлю там всех на вынос найух...у нотариуса напишу завещание...в долг...чихну...
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07.05.2020 21:41 Відповісти
???
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07.05.2020 21:43 Відповісти
*общепит типа)
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07.05.2020 21:44 Відповісти
А оптики? Когда я уже получу заказанные в феврале очки?
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07.05.2020 21:44 Відповісти
забей на фокус,держим дистанцию на ощупь)
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07.05.2020 21:51 Відповісти
Не надо печалиться,вся жесть впереди.
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07.05.2020 21:55 Відповісти
Надейся,не жди)
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07.05.2020 22:05 Відповісти
 
 