Відвідування парків, спорт- і дитячих майданчиків, робота терас ресторанів, музеїв, діяльність адвокатів і нотаріусів, - що офіційно дозволив Кабмін з 11 травня. ІНФОГРАФІКА

Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 22 травня, але ввів певні послаблення в обмежувальні заходи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №343, яку офіційно опубліковано 6 травня.

Так, уряд постановив дозволити функціонування таких об'єктів інфраструктури:

відвідування парків і скверів, зон відпочинку, лісопарків та прибережних зон;

індивідуальні спортивні заняття на вулиці і навчально-тренувальні збори спортсменів у засобах захисту та з дотриманням санітарних вимог;

роботу підприємств, установ, організацій, що забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів;

роботу в магазині в ТРЦ, при цьому робота самих ТРЦ заборонена до 22 травня;

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обслуговування відвідувачів на літніх майданчиках закладів громадського харчування з дотриманням дистанції мінімум 1,5 м і при розміщенні не більше 2 відвідувачів за одним столом, не рахуючи дітей до 14 років;

діяльність закладів громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень навинос;

діяльність музеїв та історико-культурних заповідників без безпосереднього прийому відвідувачів за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту;

роботу підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань;

здійснення журналістами та іншими працівниками ЗМІ телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності на вулиці і в приміщеннях;

здійснення кіно- і відеозйомки на відкритому повітрі, в транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях;

проведення в театрах, цирках, концертних організаціях, мистецьких колективах репетицій, тренувань та інших заходів;

діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів і психологів.