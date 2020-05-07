МВФ змінив підходи до фінансування через епідемію, тому Києву пропонують коротку програму кредитування, - Мінфін
Обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) не зміниться.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України в Фейсбуці.
Як повідомляється, переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають, а питання про модальність програми (EFF або Stand-by) ще дискутується.
"У зв’язку з масштабною фінансово-економічною кризою в усьому світі через поширення COVID-19 та загальною економічною невизначеністю щодо тривалості й інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By", - говориться в повідомленні.
При цьому зазначається, що сума програми на відповідні періоди залишається незмінною.
"Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їх реалізації: Stand-by - 1,5 роки, EFF - 3 роки. Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня", - говориться в повідомленні.
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А от шо ви будете робити з тими, хто новини не по "Г+Г" дивиться, а й на європейських чи американських сайтах читає? І програму "партії і правітєльства" не з усіх сезонів Голобородька бере, а пам'ятає той самий стадіон у квітні минулого року?
Не всі в країні гупії чи медузи...
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Но таким долбодятлам, как Олександр Петренко с номерком,присылают методички где они за бутылочку бояры напишут то что выгодно Зевласти.