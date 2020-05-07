МВФ змінив підходи до фінансування через епідемію, тому Києву пропонують коротку програму кредитування, - Мінфін

Обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) не зміниться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України в Фейсбуці.

Як повідомляється, переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають, а питання про модальність програми (EFF або Stand-by) ще дискутується.

"У зв’язку з масштабною фінансово-економічною кризою в усьому світі через поширення COVID-19 та загальною економічною невизначеністю щодо тривалості й інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By", - говориться в повідомленні.

При цьому зазначається, що сума програми на відповідні періоди залишається незмінною.

"Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їх реалізації: Stand-by - 1,5 роки, EFF - 3 роки. Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня", - говориться в повідомленні.