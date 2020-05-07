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Новини
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МВФ змінив підходи до фінансування через епідемію, тому Києву пропонують коротку програму кредитування, - Мінфін

МВФ змінив підходи до фінансування через епідемію, тому Києву пропонують коротку програму кредитування, - Мінфін

Обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) не зміниться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України в Фейсбуці.

Як повідомляється, переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають, а питання про модальність програми (EFF або Stand-by) ще дискутується.

"У зв’язку з масштабною фінансово-економічною кризою в усьому світі через поширення COVID-19 та загальною економічною невизначеністю щодо тривалості й інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By", - говориться в повідомленні.

При цьому зазначається, що сума програми на відповідні періоди залишається незмінною.

"Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їх реалізації: Stand-by - 1,5 роки, EFF - 3 роки. Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня", - говориться в повідомленні.

Автор: 

МВФ (3078) Мінфін (3665)


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Топ коментарі
+10
Странно, а МВФ говорит несколько не то ). И верю я, почему-то, МВФу, а не зеленой мрази.
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07.05.2020 20:54 Відповісти
+9
Как же надоело это сопливое зеленое враньё, расчитаное на имбицилов…
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07.05.2020 20:59 Відповісти
+5
С таким правительством и неудивительно. Шмыгаля, Ольгу Буславец ахметовские прихвостени выкинуть на помойку. С клоунами, не компетентными людьми дела не делаются.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzE5MjUxNTgwNDEwMjA5NF8zMTkyNTkwNzgwNzYxMjYz&av=100012658053983
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07.05.2020 21:45 Відповісти
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Странно, а МВФ говорит несколько не то ). И верю я, почему-то, МВФу, а не зеленой мрази.
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07.05.2020 20:54 Відповісти
Неверю. Особенно зеленым мразям
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07.05.2020 20:55 Відповісти
Как же надоело это сопливое зеленое враньё, расчитаное на имбицилов…
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07.05.2020 20:59 Відповісти
Зробити хорошу міну при поганій грі - це все, що лишається робити цим "прахфесіаналам"! Ню-ню...
А от шо ви будете робити з тими, хто новини не по "Г+Г" дивиться, а й на європейських чи американських сайтах читає? І програму "партії і правітєльства" не з усіх сезонів Голобородька бере, а пам'ятає той самий стадіон у квітні минулого року?
Не всі в країні гупії чи медузи...
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07.05.2020 21:03 Відповісти
Зеленые олигофрены и здесь не смогли не облажаться.
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07.05.2020 21:03 Відповісти
я не могу понять что больше. На борьбу с коронавирусом потратили 1,8 млрд. И премия Коболева около 50 млн. долларов. Декларации нету, прячется. Так не ужели жизни тысячи людей и сотни врачей дешевле чем премия Коболева. Ведь за эти деньги бы купили костюмы, лекарства.... и они бы не умерли
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07.05.2020 21:11 Відповісти
чет я не пойму.? им денег не дадут?
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07.05.2020 21:21 Відповісти
Нет такого дела, за которое взялись бы зелёные и при этом жидко не обгадилась бы.
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07.05.2020 21:24 Відповісти
Все логично - не зря толкуют о выборах осенью этого года. Кто даст денег президенту, чей рейтинг тает как мороженое на сковородке
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07.05.2020 21:25 Відповісти
Я одного такого идиота знаю - х*йло из нарасии. Правда дал всего 3 миллиарда, еще 12 остался должен...
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07.05.2020 22:01 Відповісти
Через епідемію чи через долбо#обів з ОП???
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07.05.2020 21:35 Відповісти
"Быстро-займ" от МВФ ? ))
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07.05.2020 21:44 Відповісти
С таким правительством и неудивительно. Шмыгаля, Ольгу Буславец ахметовские прихвостени выкинуть на помойку. С клоунами, не компетентными людьми дела не делаются.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzE5MjUxNTgwNDEwMjA5NF8zMTkyNTkwNzgwNzYxMjYz&av=100012658053983
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07.05.2020 21:45 Відповісти
МВФ змінив підходи до фінансування через епідемію, тому Києву пропонують коротку програму кредитування, - Мінфін - Цензор.НЕТ 6297
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07.05.2020 21:49 Відповісти
МВФ змінив підходи до фінансування через епідемію, тому Києву пропонують коротку програму кредитування, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7063
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07.05.2020 21:59 Відповісти
бубочка решил что отдавать надо будет уже не ему, но нет...
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07.05.2020 22:42 Відповісти
Раз про финансы,то выскажу здесь. Конституционный Суд Молдовы,после более чем 10 часов обсуждения,объявил НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ Соглашение о русском Кредите,а также Решение правительство Молдовы о Кредите,Одобрение Кредита в Парламенте,а также Закон о Ратификации Соглашения о Кредите между правительством Молдовы и правительством РФ.Решение является окончательным и не может быть атаковано ни в одной инстанции! Что и следовало ожидать! МОЛОДЦЫ судьи Конституционного Суда Молдовы! РЕСПЕКТ!
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07.05.2020 22:46 Відповісти
Треба щоб і наш Конституційний суд визнав всі борги України неконституційними.
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08.05.2020 00:38 Відповісти
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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08.05.2020 00:37 Відповісти
Минфин врет, "закрывая глаза" росой зеэлекторату. Умный человек почитает экспертов, переосмыслит, подумает и поймет, как зевластьь уничтожает Украину во всех сферах жизни.
Но таким долбодятлам, как Олександр Петренко с номерком,присылают методички где они за бутылочку бояры напишут то что выгодно Зевласти.
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08.05.2020 15:45 Відповісти
 
 