Голова Української асоціації футболу Павелко позбувся посади в Дисциплінарному комітеті ФІФА, - ЗМІ
Швейцарське видання L'illustré стверджує, що Андрій Павелко був фігурантом внутрішнього розслідування ФІФА і залишив пост в Дисциплінарному комітеті в обмін на те, щоб інформація про розслідування щодо нього не стала публічною.
Переклад статті швейцарського L’illustré опублікувало видання "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.
L'illustré стверджує, що Павелко займався фінансовими махінаціями і вивів 4 млн євро позики, наданої УЄФА в 2016 році, в офшор.
За даними видання, в серпні 2019 року ФІФА почала внутрішнє розслідування проти Павелка. У грудні 2019 року адвокати Павелка уклали з представниками ФІФА угоду, і в лютому він подав у відставку з поста члена дисциплінарного комітету ФІФА, який обіймав 2,5 року.
Ілюстрація L'illustré
Журнал стверджує, що текст угоди був таким: "Після відставки з пана Павелка буде стягнуто штраф у розмірі 10 000 швейцарських франків в обмін на те, що ФІФА: 1. Не запропонує заборону на здійснення ним будь-яких видів діяльності, пов'язаних із футболом. 2. Відмовиться від винесення попередження або догани. 3. Не вимагатиме жодних вибачень з боку пана Павелка. 4. Гарантує, що в пресрелізі ФІФА ні в якому вигляді не згадуватиметься відставка і зменшення суми штрафу. 5. Передбачить часовий інтервал між відставкою і рішенням про накладення адміністративного стягнення. 6. У цій справі не буде жодних пресрелізів".
Ілюстрація L'illustré
ФІФА обґрунтовує адміністративне стягнення стосовно Павелка тим, що він офіційно здійснював політичну діяльність, використовуючи для цього футбол як платформу, і чинив спротив виконанню деяких рішень, ухвалених дисциплінарним комітетом ФІФА, в порушення своїх обов'язків щодо дотримання нейтралітету і лояльності.
На сайті Дисциплінарного комітету ФІФА більше не зазначено прізвище Павелка
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