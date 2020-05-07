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Новини
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Голова Української асоціації футболу Павелко позбувся посади в Дисциплінарному комітеті ФІФА, - ЗМІ

Голова Української асоціації футболу Павелко позбувся посади в Дисциплінарному комітеті ФІФА, - ЗМІ

Швейцарське видання L'illustré стверджує, що Андрій Павелко був фігурантом внутрішнього розслідування ФІФА і залишив пост в Дисциплінарному комітеті в обмін на те, щоб інформація про розслідування щодо нього не стала публічною.

Переклад статті швейцарського L’illustré опублікувало видання "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

L'illustré стверджує, що Павелко займався фінансовими махінаціями і вивів 4 млн євро позики, наданої УЄФА в 2016 році, в офшор.

За даними видання, в серпні 2019 року ФІФА почала внутрішнє розслідування проти Павелка. У грудні 2019 року адвокати Павелка уклали з представниками ФІФА угоду, і в лютому він подав у відставку з поста члена дисциплінарного комітету ФІФА, який обіймав 2,5 року.

Голова Української асоціації футболу Павелко позбувся посади в Дисциплінарному комітеті ФІФА, - ЗМІ 01

Ілюстрація L'illustré

Журнал стверджує, що текст угоди був таким: "Після відставки з пана Павелка буде стягнуто штраф у розмірі 10 000 швейцарських франків в обмін на те, що ФІФА: 1. Не запропонує заборону на здійснення ним будь-яких видів діяльності, пов'язаних із футболом. 2. Відмовиться від винесення попередження або догани. 3. Не вимагатиме жодних вибачень з боку пана Павелка. 4. Гарантує, що в пресрелізі ФІФА ні в якому вигляді не згадуватиметься відставка і зменшення суми штрафу. 5. Передбачить часовий інтервал між відставкою і рішенням про накладення адміністративного стягнення. 6. У цій справі не буде жодних пресрелізів".

Голова Української асоціації футболу Павелко позбувся посади в Дисциплінарному комітеті ФІФА, - ЗМІ 02

Ілюстрація L'illustré

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі отримали доступ до рахунків Української асоціації футболу у справі про присвоєння коштів УЄФА, - рішення суду

ФІФА обґрунтовує адміністративне стягнення стосовно Павелка тим, що він офіційно здійснював політичну діяльність, використовуючи для цього футбол як платформу, і чинив спротив виконанню деяких рішень, ухвалених дисциплінарним комітетом ФІФА, в порушення своїх обов'язків щодо дотримання нейтралітету і лояльності.

Голова Української асоціації футболу Павелко позбувся посади в Дисциплінарному комітеті ФІФА, - ЗМІ 03

На сайті Дисциплінарного комітету ФІФА більше не зазначено прізвище Павелка

Автор: 

ФІФА (106) футбол (1589) Андрій Павелко (53)


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Топ коментарі
+11
ТАМ В ФИФА УЕфА все по уши погрязли в корупции махинациях...
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07.05.2020 21:18 Відповісти
+11
Нарик на работу заберет!)))
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07.05.2020 21:20 Відповісти
+7
Хоть где-нибудь этого дегенерата швыранули!
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07.05.2020 21:19 Відповісти
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ТАМ В ФИФА УЕфА все по уши погрязли в корупции махинациях...
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07.05.2020 21:18 Відповісти
Украина футбольная?
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07.05.2020 21:20 Відповісти
Хоть где-нибудь этого дегенерата швыранули!
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07.05.2020 21:19 Відповісти
Нарик на работу заберет!)))
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07.05.2020 21:20 Відповісти
Нам пофиг ваши игры!
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07.05.2020 21:26 Відповісти
Прощай ****...ол.
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07.05.2020 21:30 Відповісти
Не прижился, мал золотой запас. Учись у Гриши.
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07.05.2020 21:34 Відповісти
А. это ж сват Нарика. Как его избрали вообще?
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07.05.2020 21:51 Відповісти
Там мутная история
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07.05.2020 21:52 Відповісти
да уж
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07.05.2020 21:56 Відповісти
Коррупционеры расследовали дело о коррупции в отношении коррупционера.
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07.05.2020 23:55 Відповісти
Вывел 4 миллиона евро, а оштрафовали на 10 тысяч и не против, чтобы он занимался махинациями в другой футбольной структуре (возглавлял федерацию в Украине)
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08.05.2020 00:47 Відповісти
На сайте Дисциплинарного комитета ФИФА больше не указана фамилия ПавелкоИсточник: https://censor.net/n3194146

Ничего страшного. На сайте Дисциплинарного комитета ФИФА остались фамилии уважаемых представителей Каймановых Островов и Островов Кука. А значит, мировой футбол будет жить!
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08.05.2020 02:34 Відповісти
 
 