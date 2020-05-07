Я високо оцінюю успіхи Зеленського в питанні реформ, - єврокомісар із розширення ЄС Варгеї

Єврокомісар із розширення ЄС і європейської політики сусідства Олівер Варгеї "високо оцінив" зусилля президента України Володимира Зеленського в питанні реформ.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я високо оцінив зусилля, які Зеленський докладає, коли йдеться про реформи. Одна дуже важлива реформа вже була прийнята - закон про землю. І зараз ми чекаємо банківську реформу, яка не менш важлива. І я сподіваюся, що це також буде досягнуто. Ми бачили уряд, попередній уряд, який виконував усі свої обіцянки, і тепер новий уряд, який має закріпити всі попередні зусилля", - зазначив Варгеї.

Він підкреслив, що є всі можливості для прогресу.

"Зеленський безумовно бере участь у збереженні територіальної цілісності країни. І я думаю, що він дуже чесно і відверто бере участь у нормандському форматі. І це щось, що заслуговує на похвалу", - додав єврокомісар.

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