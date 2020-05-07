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Новини Коронавірус і карантин
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У пенітенціарних установах України 3 випадки COVID-19 в ув'язнених і 12 - у персоналу, - Денісова

У пенітенціарних установах України 3 випадки COVID-19 в ув'язнених і 12 - у персоналу, - Денісова

У пенітенціарних установах України на сьогодні офіційно підтверджено 3 випадки коронавірусу в ув'язнених і 12 - у персоналу

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні офіційно зареєстровано 3 випадки зараження COVID-19 в ув'язнених і 12 заражень - у персоналу. Протиепідемічні заходи в більшості установ не дотримуються, можна припустити, що хворих на коронавірус значно більше, адже масове тестування ні персоналу, ні ув'язнених ніхто не проводить", - написала Денісова.

За словами омбудсмена, в пенітенціарних установах загалом не дотримуються необхідних карантинних правил: не проводиться температурний скринінг працівників і в'язнів, вони не забезпечені засобами індивідуального захисту, дезінфекція приміщень не здійснюється.

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Автор: 

Денісова Людмила (883) карантин (18172) в’язниця (444) пенітенціарна служба (121) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а накуя проводити тестування, всі і так здохнуть кому потрібно, це ж Україна
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07.05.2020 21:40 Відповісти
"10 **** - официально подтвержденніх" - 1000 неофициально
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07.05.2020 21:47 Відповісти
https://youtu.be/JbsJTIw3aNc Корона-война: Немецкий учёный против паникёра журналиста Перевод интервью известного проНАТОвского журналиста Клауса Клебер на первом немецком ТВ канале ARD с профессором Хендриком Штрек, который провёл научное исследование в округе Хайнсберг в Германии.
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07.05.2020 22:27 Відповісти
 
 