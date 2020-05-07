У пенітенціарних установах України 3 випадки COVID-19 в ув'язнених і 12 - у персоналу, - Денісова

У пенітенціарних установах України на сьогодні офіційно підтверджено 3 випадки коронавірусу в ув'язнених і 12 - у персоналу

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні офіційно зареєстровано 3 випадки зараження COVID-19 в ув'язнених і 12 заражень - у персоналу. Протиепідемічні заходи в більшості установ не дотримуються, можна припустити, що хворих на коронавірус значно більше, адже масове тестування ні персоналу, ні ув'язнених ніхто не проводить", - написала Денісова.

За словами омбудсмена, в пенітенціарних установах загалом не дотримуються необхідних карантинних правил: не проводиться температурний скринінг працівників і в'язнів, вони не забезпечені засобами індивідуального захисту, дезінфекція приміщень не здійснюється.

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