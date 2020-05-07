Після призначення я вибачився перед фракцією "Слуга народу" за передвиборчі образи Зеленського, - міністр Кабміну Немчінов

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, який у 2019 році під час президентських виборів критикував тодішнього кандидата на цю посаду і теперішнього главу держави Володимира Зеленського, каже, що після свого призначення вибачився перед фракцією "Слуги народу" за образливі коментарі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі hromadske.

"Я висловлювався негативно щодо деяких заяв кандидата, а не президента. Тоді мені було незрозуміло майбутнє, яке буде у мене, як і у багатьох людей, які зокрема вибрали свого часу похід до військкомату, а не "косіння" від повісток. Дуже неоднозначно сприймалися деякі заяви. І вони дійсно викликали у мене занепокоєння, зокрема жорсткі та образливі коментарі", - сказав Немчінов.

Так, у 2019 році Немчінов писав щодо Зеленського в соціальних мережах хештег "слугакремля".

Міністр каже, що на засіданні фракції "Слуги народу" після його призначення він вибачився за ці коментарі, "які могли образити передусім людей, які голосували за президента і за "слуг народу".

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