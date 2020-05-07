Після призначення я вибачився перед фракцією "Слуга народу" за передвиборчі образи Зеленського, - міністр Кабміну Немчінов
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, який у 2019 році під час президентських виборів критикував тодішнього кандидата на цю посаду і теперішнього главу держави Володимира Зеленського, каже, що після свого призначення вибачився перед фракцією "Слуги народу" за образливі коментарі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі hromadske.
"Я висловлювався негативно щодо деяких заяв кандидата, а не президента. Тоді мені було незрозуміло майбутнє, яке буде у мене, як і у багатьох людей, які зокрема вибрали свого часу похід до військкомату, а не "косіння" від повісток. Дуже неоднозначно сприймалися деякі заяви. І вони дійсно викликали у мене занепокоєння, зокрема жорсткі та образливі коментарі", - сказав Немчінов.
Так, у 2019 році Немчінов писав щодо Зеленського в соціальних мережах хештег "слугакремля".
Міністр каже, що на засіданні фракції "Слуги народу" після його призначення він вибачився за ці коментарі, "які могли образити передусім людей, які голосували за президента і за "слуг народу".
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-Якщо єдиним мірилом успішності команди ЛЮБОГО президента - були і являються позитивні зміни у рівні житті людей...
швейцаром, чего изволите,а извинялся как? представляю,
предаст Зелю одним из первых....., когда начнется...
Тоскует земля без дождя,
Младенцу нужна материнская грудь,
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"Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году"
«Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?»
"Зеленский абсолютно равный игрок на мировой арене. Юмор - это то оружие, которое есть у нашего президента. Он очень часто и умело им пользуется"
Є й такі, що зраджують...
Довго він там був!
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-znaet-pravdu-o-svoem-okruzhenii-v-ego-golove-zreet-plan-koshevoj.htm