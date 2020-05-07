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Після призначення я вибачився перед фракцією "Слуга народу" за передвиборчі образи Зеленського, - міністр Кабміну Немчінов

Після призначення я вибачився перед фракцією

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, який у 2019 році під час президентських виборів критикував тодішнього кандидата на цю посаду і теперішнього главу держави Володимира Зеленського, каже, що після свого призначення вибачився перед фракцією "Слуги народу" за образливі коментарі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі hromadske.

"Я висловлювався негативно щодо деяких заяв кандидата, а не президента. Тоді мені було незрозуміло майбутнє, яке буде у мене, як і у багатьох людей, які зокрема вибрали свого часу похід до військкомату, а не "косіння" від повісток. Дуже неоднозначно сприймалися деякі заяви. І вони дійсно викликали у мене занепокоєння, зокрема жорсткі та образливі коментарі", - сказав Немчінов.

Так, у 2019 році Немчінов писав щодо Зеленського в соціальних мережах хештег "слугакремля".

Міністр каже, що на засіданні фракції "Слуги народу" після його призначення він вибачився за ці коментарі, "які могли образити передусім людей, які голосували за президента і за "слуг народу".

Читайте також: "Резидент", "Голобородько", "слугакремля": міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за "пріоритети у владі". СКРИНШОТИ

Автор: 

вибачення (48) Слуга народу (2822) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+38
Деньги не пахнут
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07.05.2020 21:53 Відповісти
+34
дурашка!.. скоро ты будешь извиняться обратно..
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07.05.2020 21:54 Відповісти
+19
какая мерзкая рожа
швейцаром, чего изволите,а извинялся как? представляю,
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07.05.2020 21:54 Відповісти
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Деньги не пахнут
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07.05.2020 21:53 Відповісти
"А какая разніца" чим викликані грандіозні провали ЗЕ і його команди?
-Якщо єдиним мірилом успішності команди ЛЮБОГО президента - були і являються позитивні зміни у рівні житті людей...
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07.05.2020 22:08 Відповісти
для этого поросенка так точно!
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07.05.2020 22:22 Відповісти
на кой? ведь и так взяли.
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07.05.2020 21:54 Відповісти
Ух ты какой принципиальный.
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07.05.2020 21:54 Відповісти
дурашка!.. скоро ты будешь извиняться обратно..
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07.05.2020 21:54 Відповісти
То есть можно Зелю послать нах, извинится, послать нах и так до бесконечности? Зелёный терпила
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07.05.2020 21:54 Відповісти
Да, вот интересно - сколько потенциальных циклов ( туда-сюда-обратно, о, боже,как приятно!) заложено в этом принципиательном чулавеке...?
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07.05.2020 23:13 Відповісти
какая мерзкая рожа
швейцаром, чего изволите,а извинялся как? представляю,
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07.05.2020 21:54 Відповісти
поросячья
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07.05.2020 22:22 Відповісти
Чуть больше бы заплатили - и на колени бы встал
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07.05.2020 21:55 Відповісти
на коленях он и так стоял, ну может и еще че-то делал, стоя на коленях
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07.05.2020 21:56 Відповісти
не может человек с такой гнусной харей быть порядочным человеком
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07.05.2020 21:55 Відповісти
Немчинов - жополиз любой власти... И таких иуд много, они за деньги маму родную зарежут
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07.05.2020 21:56 Відповісти
онук Героя РС
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07.05.2020 22:12 Відповісти
Фу. Смердить совком і кацапами
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07.05.2020 21:57 Відповісти
гибкий позвоночник....
предаст Зелю одним из первых....., когда начнется...
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07.05.2020 22:02 Відповісти
І цього Німчинова теж викинуть на смітник. Мабуть йому треба протриматися до пенсії, а там трава не рости!
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07.05.2020 22:09 Відповісти
Тяжёл без удачи их жизненный путь,
Тоскует земля без дождя,
Младенцу нужна материнская грудь,
Чиновникам - ж@па вождя... Игорь Губерман
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07.05.2020 22:07 Відповісти
Пресс-секретарь Президента Ю. Мендель

"Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году"
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07.05.2020 22:08 Відповісти
Глава Офиса Президента А. Ермак:

«Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?»
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07.05.2020 22:09 Відповісти
замглавы Офиса Президента по международным отношениям И. Жовква

"Зеленский абсолютно равный игрок на мировой арене. Юмор - это то оружие, которое есть у нашего президента. Он очень часто и умело им пользуется"
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07.05.2020 22:10 Відповісти
І ми чудово знаємо його "аружіє"!
Після призначення я вибачився перед фракцією "Слуга народу" за передвиборчі образи Зеленського, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 2142
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07.05.2020 23:15 Відповісти
Впервые узнал, что пенис зезедента - это то оружие, которое называется юмор
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07.05.2020 23:18 Відповісти
Идиот.
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07.05.2020 21:58 Відповісти
Флюгер.😂
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07.05.2020 22:29 Відповісти
После назначения я извинился перед фракцией "Слуга народа" за предвыборные оскорбления Зеленского - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 7598
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07.05.2020 21:58 Відповісти
Ну врачи не бедовали и до вируса постоянно благодарили их в карман а медсестр жалко
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07.05.2020 22:05 Відповісти
после учителей..после...через 4 года...
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07.05.2020 23:05 Відповісти
А плесень не хочет извиниться за оскорбления Украины и украинцев?
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07.05.2020 22:01 Відповісти
Точка зрения определяется местом сидения (с)
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07.05.2020 22:01 Відповісти
Відео процесу вибачення вже на порнохабі?
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07.05.2020 22:03 Відповісти
Это ещё не хватало! Всю "клубнику" испортит.
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08.05.2020 07:10 Відповісти
Быстро переобулся.еще лещенко так же умеет
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07.05.2020 22:03 Відповісти
А это обязательная процедура "очищения"?
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07.05.2020 22:03 Відповісти
Дурко...........
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07.05.2020 22:05 Відповісти
Моника должен простить.Как Монику после извинений простил Кадыров.
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07.05.2020 22:05 Відповісти
Типичное "новое лицо". Очень на свиное рыло смахивает.
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07.05.2020 22:09 Відповісти
Иных там и нет.
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08.05.2020 07:12 Відповісти
Типичный приспособленец! И таких большинство! Чинуши!!!
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07.05.2020 22:09 Відповісти
Цікаво те, що зевладу повністю влаштовують такі чиновники. Тому Немчинов є характеристикою зевлади.
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07.05.2020 22:15 Відповісти
Подлиз защитан. Молодец, свинья мордастая!
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07.05.2020 22:10 Відповісти
...а ЗЄшмаркля так і не вибачився за образу України та насмішки над історичними трагедіями.
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07.05.2020 22:12 Відповісти
невже ви цього чекаєтре від підараса
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08.05.2020 06:19 Відповісти
Звісно без примусу він цього не зробить.
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08.05.2020 08:53 Відповісти
А помните между первым и вторым туром пеця Вове предлагал себя в премьерминистры😷 Как же так соя? Обьясни, без тебя никак😮
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07.05.2020 22:14 Відповісти
чи не головна риса ознака упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
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07.05.2020 22:20 Відповісти
Серьезно?
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07.05.2020 22:47 Відповісти
всілякі рухівці є.
Є й такі, що зраджують...
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07.05.2020 22:15 Відповісти
Лизнул шершавым, молодец, принят.
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07.05.2020 22:15 Відповісти
Хех, цукрові кістки вони такі))
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07.05.2020 22:15 Відповісти
мерзкое зебыдло, такое же отвратительное как и янелох.
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07.05.2020 22:19 Відповісти
Ворог сидить в Україні.Це лишній раз доказує істину.Погляньте на реформи в поліції,в медицині,в образованії і може побачите ворога в воочию.Ворога,якого видно в приціл не такий небезпечний ніж ворог з двома громодянствами при владі.
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07.05.2020 22:20 Відповісти
01.2016 - 02.2016 участь в антитерористичній операції на території Донецької області;
Довго він там був!
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07.05.2020 22:21 Відповісти
Наверное достаточно,что бы получить удостоверение участника боевых действий.
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07.05.2020 22:35 Відповісти
О! Кадиров схвалює!
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07.05.2020 22:22 Відповісти
Він 1977 року народження, а має вигляд на 60 років!
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07.05.2020 22:23 Відповісти
Лизать задницу начальству-тяжелый труд.Там год за два идет.
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07.05.2020 22:36 Відповісти
"Бог истинный, бог всемогущий, - заговорил Никанор Иванович, - все видит, а мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта! Господь меня наказует за скверну мою, - с чувством продолжал Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, то крестясь, - брал! Брал, но брал нашими, советскими! Прописывал за деньги, не спорю, бывало..." (с) Майстер та Маргарита
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07.05.2020 22:24 Відповісти
Проститут.
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07.05.2020 22:27 Відповісти
Н у нас тефлоновый
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07.05.2020 22:32 Відповісти
Міністр юстиції....
Після призначення я вибачився перед фракцією "Слуга народу" за передвиборчі образи Зеленського, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 9447
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07.05.2020 22:38 Відповісти
а де "социальна дистанция"...?
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07.05.2020 23:03 Відповісти
и перед кадыровым заодно
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07.05.2020 22:48 Відповісти
анекдот дня...
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-znaet-pravdu-o-svoem-okruzhenii-v-ego-golove-zreet-plan-koshevoj.htm
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07.05.2020 23:02 Відповісти
Певно, він добряче відсмоктав інструмента для гри на піаніно.
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07.05.2020 23:08 Відповісти
Какова будет степень извинения пана Немчинова когда его нынешнего работодателя будут приглашать к веревочным весам на киевском каштане?
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07.05.2020 23:45 Відповісти
Министр кабинета министров, ужратая харя. Да тут шаржи сюр утопик рисовать можно.
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08.05.2020 02:16 Відповісти
ну а как же без того, чтоб попку не лизнуть в благодарность за теплое место
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08.05.2020 02:41 Відповісти
А 51 гривню заплатил? Ска...как оказывается все просто: оскорбил-извинился-и какгбэ ничего и не было! Пдрс блдь....
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08.05.2020 08:14 Відповісти
"Какая душечка" - ти хоч перед вибаченнями намилився? Чи без мила вибачався - щоб твердо, "по-настоящему", "как мужик"?
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08.05.2020 09:30 Відповісти
 
 