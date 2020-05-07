Україна не повинна вибирати між 8 і 9 травня, - голова Інституту нацпам'яті Дробович

Україна не має обирати між 8 і 9 травня - Днем пам’яті і примирення та Днем перемоги.

Про це заявив директор Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"8 травня – європейська модель пам’ятання – для України цілком природня. 9 травня, День перемоги, це була важка війна, стільки мільйонів людей загинуло, це теж не можна просто взяти і викреслити. Що тут має бути? Що має вчинити держава і суспільство? Ми не маємо казати: це погане, а це добре. Ми маємо казати: у нас є така культурна практика і така культурна практика. Давайте їх гармонізувати, давайте розуміти, чому ці люди за це виступають, а ці – за це. І ми не можемо казати: давайте зараз додамо 8 травня, а потім відмінимо 9-те. Ми маємо викласти всі карти на стіл і казати: от така складна реальність. Допоки суспільство саме з часом вирішить, люди в чесній розмові скажуть, що ми вибираємо цю модель або цю", - зазначив Дробович.

Водночас він нагадав, що у презентоване вчора Фондом "Демократичні ініціативи" дослідження показало, що більшість в Україні готові відзначати і 8, і 9 травня.

"Це означає, що більшість українського суспільства готові визнати, що нацисти і комуністи однаково причетні до початку війни. З іншого боку, подвійне відзначення –і 8, і 9 – це і європейська, і радянська модель. І офіційне мотто цих днів "Пам’ятаємо. Перемагаємо", по суті, об’єднує ці дві моделі: з одного боку – про перемогу, з іншого - про пам’ять... Це дуже цікава історія, чим це закінчиться. Тому що мені здається, що ми в Україні близькі до того, щоб сформувати нарешті своє бачення", - сказав Дробович.

Читайте також: Рада мала б ухвалити заяву до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, однак більшості "какая разница", – Ірина Геращенко