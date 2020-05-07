Україна не повинна вибирати між 8 і 9 травня, - голова Інституту нацпам'яті Дробович
Україна не має обирати між 8 і 9 травня - Днем пам’яті і примирення та Днем перемоги.
Про це заявив директор Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"8 травня – європейська модель пам’ятання – для України цілком природня. 9 травня, День перемоги, це була важка війна, стільки мільйонів людей загинуло, це теж не можна просто взяти і викреслити. Що тут має бути? Що має вчинити держава і суспільство? Ми не маємо казати: це погане, а це добре. Ми маємо казати: у нас є така культурна практика і така культурна практика. Давайте їх гармонізувати, давайте розуміти, чому ці люди за це виступають, а ці – за це. І ми не можемо казати: давайте зараз додамо 8 травня, а потім відмінимо 9-те. Ми маємо викласти всі карти на стіл і казати: от така складна реальність. Допоки суспільство саме з часом вирішить, люди в чесній розмові скажуть, що ми вибираємо цю модель або цю", - зазначив Дробович.
Водночас він нагадав, що у презентоване вчора Фондом "Демократичні ініціативи" дослідження показало, що більшість в Україні готові відзначати і 8, і 9 травня.
"Це означає, що більшість українського суспільства готові визнати, що нацисти і комуністи однаково причетні до початку війни. З іншого боку, подвійне відзначення –і 8, і 9 – це і європейська, і радянська модель. І офіційне мотто цих днів "Пам’ятаємо. Перемагаємо", по суті, об’єднує ці дві моделі: з одного боку – про перемогу, з іншого - про пам’ять... Це дуже цікава історія, чим це закінчиться. Тому що мені здається, що ми в Україні близькі до того, щоб сформувати нарешті своє бачення", - сказав Дробович.
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Український інститут національної пам'яті УІНП був створений в 2006 р. з ініціативи В.А. Ющенко з основними завданнями «відтворення справедливої історії української нації» і розсекречення секретних архівів кривавих кремлівських катів окупантів в Україні. І першим його керівником був І. Юхновський.
Але 19 липня 2010 року антиукраїнський бандитській ригоАнальний Кабмін в України при захопленій про-кремлівській владі продажного московського холуя ЗЕКА злочинно призначив головою цього інституту ярого ворога України проклятого комуняку, колишнього старшого наукового співробітника Інституту історії при продажній ЦК Компартії України. Був він і завкафедрою в Київській Вищій партійній школі, заввідділом Інституту політ досліджень ЦК. КПУ. українофоба В.Ф. Солдатенко. І цей комуняка Юда відразу за наказом кремля і ЗЕКА, повністю заборонив публічне дослідження архівів, і навіть є підстави про підозру часткового знищення архіву під його керівництвом. Тоді колишній директор архіву СБУ Володимир В'ятрович пов'язав це злочинне призначення зі спробою кремля і їх резидентів з бандитської про московської влади ЗЕКА про повну ревізію і фальсифікацію історії України. І тільки після зміни продажного прокремлыівського режима керівництва України в березні 2014 року Володимир В'ятрович очолив цей інститут. Ось тільки тоді і з'явилася широка можливість вивчення історичної правди в секретних архівах України, досі невідомих документів, що стосуються багатогранної мужньої боротьби українського народу за свою незалежність. Сумно і тепер до влади знову пробралися продажні антиукраїнські сили вже ЗЕбілів - капітулянтів, які як і при Іуді -ЗЕКу також почнуть злочинно спотворювати архівні дані про історію України та мужню боротьбу Українського народу за свою і за незалежність своєї Української держави.
Про ветеранов войны и палачей НКВД. Серёга Баринов.
*
Скоро будет День Победы, за окном царит весна,
На костюмы наши оставшиеся деды надевают ордена.
Но средь тех, кто воевали выйдут и много тех,
Что за спинами стояли, и расстреливали подряд всех.
Много выжило тех гадов, ведь погибнуть невозможно им.
Палачам - уродам заград отрядов, что стреляли по своим.
По затылкам су@и, наших били из своих они ТТ,
Все до единого теперь они забыли, что палачи НКВД.
Прошлое своё приврали: дескать герои и были на войне,
Но не фашистов -фрицев убивали, а своих вели к стене.
Все теперь они в орденах, медалях: за Победу, За Берлин -
Однако не узнать нам всё в деталях, как они достались им.
Но не будем в дни мы эти о чекистах -гадах говорить,
Пусть их бесы на том свете всех в котлах будут варить.
Ну, а мы помянем павших и поздравим всех оставшихся в живых,
Всех реально воевавших, всех настоящих героев фронтовых.
Смерть радянським катам які спільно з Рейхом ділили Польщу!
Сделайте государственным праздником День героев АТО.
Это ОНИ воевали и воюют за ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ Украины!
Жодного разу не було, щоб заборона або ігнорування популярного культу дала позитивний ефект.
Єдиний раціональний спосіб - це переосмислення культу.
Вікінги висвячують ялинку в честь язицьких богів? Прийшло християнство? - Хай се буде символ нового року.
Середземноморці приносять криваві жертви язицьким богам? - Хай кров ягняти стане символом Бога-Отця.
Населення бажає на 9 травня ходити парадами з фотокартками дідів? - Хай 9 травня буде парад перемоги українців над першим тоталітарним режимом. Зі згадкою того, що наша війна на цьому не завершилася. Залишився другий тоталітарний режим з яким ми вели відкриту війну 10 років. Ідейна боротьба ніколи не припинялися. Завдяки цій боротьбі радянський союз розвалився, ми здобули незалежність і зробили європейський вибір. Але тоталітарний режим відродився на сході і знову нам загрожує. Ми здобули перемогу над першим тоталітарним режимом, і так само здобудемо її над другим.
А на парад з фотокартками , окрім фото загиблих в 2 світову війну мають виноситися фото загиблих від рук тоталітарного російського режиму.
2. Населению начхать на фотокартки. Речь очевидно идёт о демонстрации РОДО-ПЛЕМЕННОЙ общности, типа мы питекантропы против неандертальцев.
Даже скорее не "мы за", а "мы против этих казлов!"
Я ЛИЧНО, как бывший суперватник, оба раза голосовавший против выходы Украины из СССР, понимаю это прекрасно. Можешь поверить, что меня судороги корчили от переименования улицы Чкалова в улицу Гончара при том, что мне до жопы что Чкалов, что Гончар? Это воспринималось как покушение на моё личное, собственное "я", что какие-то казлы перекорёживают мой собственный привычный мир!
Хрен его знает, это где-то в подсознании, что-ли....
2. Правильно. Це демонстрація примативної агресії яка визначає у частини населення хто "свій" а хто "чужий". Тому скасування державних акцій переведе державу в їх розумінні з категорії "свій" в категорію "чужий". Нам цього не треба. Нам треба щоб вони демонструючи примативну агресію проти третього рейху розуміли що вони це роблять в своїй державі. А для цього їм треба пояснити що вони відмічають. А відмічають вони перемогу лише над однією з двох ворожих їм тоталітарних імперій - західною. Їм треба пояснювати, що війна після цієї перемоги не завершилася тому що ворожа східна імперія продовжила своє існування. І так перемога українського народу над третім рейхом стане символом майбутньої перемоги над росією!
Тоді перемогли - і зараз переможемо!
Просто для того, щоб почати переконувати, треба спочатку прийняти ритуал.
Католицькі попи не думали про те, що переконати людожерів неможливо і не заважали їх ритуальним танцям в бусах під там-там.
Одні з них приходили і намагалися заборонити або ігнорувати танок але людожери їх просто зжирали і продовжували танцювати.
Інші приходили, одягали на шию буса, підтанцьовували і по завершенню танку казали: "Друже, давай поговоримо про Іісуса". І що вони отримали? Аборигени припинили їсти людей, але не припинили танцювати під там-там. Просто вони зараз танцюють під там-там довкола ікони Іісуса в ім,я Іісуса по баптистських церквах. А попи усього світу зараз носять язицькі буса і перебирають їх під час моління.
Як бачиш, будь-який ритуал може існувати у будь-якій вірі. Та віра, яка вбирає в себе ритуали з інших вір перемагає. Та віра яка відторгає ритуали - зникає.
Щодо "Голосу Расії" - ось це проблема. Треба щоб вони припинили це слухати. А для цього треба прийти з рожею бандерівця на площу, сказати - ось це мій дід, він загинув від рук німців, походити разом і розповідати: "Я за Пабєду. Але я не слухаю "Голос Расії. Просто тому що це чуже. Я жию в Україні. Я відбудовую Україну. Тому давайте краще поговоримо про те як ми з вами разом будемо відбудовувати Україну".
При цьому, найбільш емоційно значущі речі викорінити неможливо і не треба.
Бо вони роблять людей сильнішими.
А щоб перемогти, українська нація має бути сильною і агресивною.
А для цього треба підтримувати всі свої перемоги.
Україна - це Русь. Українці - це русини.
Саме ми, українці колонізували Залісські болота і навчали грамоті місцеві татарські племена там де зараз Москва.
Саме ми, українці, а конкретно - викладачі та студенти Київо-Могилянської академії здійснювали русиніфікацію московитів для Петра 1 і створили для нього Імперію.
Саме ми, українці, боролися за свої культурно-політичні права у складі РІ і пережили її.
Саме ми, українці, були головною силою у боротьбі проти тоталітарної радянщини з 1917 до 1991 року.
Саме ми, українці, перемогли тоталітарний 3 рейх.
Саме ми, українці, продовжуємо боротьбу проти тоталітарної радянської спадщини.
Нам нема чого стидатися власної перемоги над західною тоталітарною державою третього Рейху. Нам треба зробити її остаточною шляхом перемоги над східною тоталітарною державою четвертого Рейху.
Набор каких то фактов, которым место в учебниках.
Кожна перемога культури в минулому робить її носіїв міцнішими тепер.
Тому не "і ЧТО" а без нас не могли, на нас орієнтувалися, у нас вчилися = ми були міцніші.
Постійно були міцніші.
І зараз ми міцніші.
І зараз переможемо ворога яким би великим за площею та чисельністю військ він не був. Так само як в 45-му перемогли.
И вообще - я столько умных слов написал - жаль что они пропадут бесследно в куче Цензора.
Предлагаю перебраться на мою ветку
https://censor.net/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste
для продолжения дискуссии....
Замислись над тим, чому в нас археологія (наука яка досліджує минуле) не має своєї окремої учбової дисципліни, а історія (дисципліна в межах якої викладаються нарративи) не має своєї окремої науки. Чому археологія відноситься до природничої галузі поряд з палеологією та іншими розділами біології, а історія - до прикладної, державницької, поряд з соціологією та юриспруденцією.
Доки не зрозумієш що історія - це не про минуле, а про ******* державу, доти з тебе патріот буде так собі
Кто владеет настоящим - тот владеет прошлым. А кто владеет прошлым - тот владеет будущим. Под видом "науки" втюхивает свои пропагандистские мифы.
Викорінювати треба інше - персоналії.
Показувати що ми були проти цієї війни з самого початку, але вона сталося з вини тоталітарного московського командування яке поділило Польщу разом з 3 рейхом.
Показувати недолугість московського командування внаслідок якого в 1941 році ми були змушені прийняти удар на себе і воювали без озброєння.
Показувати героїзм Одеси і Севастополя - як прояв незламного козацького духу.
Висвітлювати всі помилки Жукова та інших московських генералів.
Показувати брехливість радянських міфів про панфіловців та схожих з ними, і засвідчувати що нам така брехня не треба.
Наша Перемога має бути окремою і ворожою ******** москві. Паради в москві мають розцінюватися як привласнення ворогом нашої Перемоги.
Шляхом ототожнення ворога ********* з третім рейхом.
З подальшим введенням заборони на території України ******** російських символів та кримінальною відповідальністю за це (що повністю унеможливить пряму трансляцію російських каналів і російських парадів).
Лично мне третий рейх до жопы, да и ты, подозреваю, ночью не просыпаешься в холодном поту с криком "Гитлер под кроватью!", а подрастающее поколение вообще не знает, что это такое..
Чтить нужно настоящее, а не прошлое.
Просто тому, що "особисто мені" в кожного різне, а те що ти назвав "окамєнєвшем гавном" склеює дуже різні "особисто мені" в одну єдину парадигму яка виступає захистом від закордонного втручання
Власне, сам третій рейх - це історія. Але неприязнь до нього тут і зараз має велика кількість населення, і використовуючи її наш східний ворог намагається роздмухати агресію пострадянського населення україни і повернути її проти нас.
Всі хто маршують на 9 травня з фотокартками врешті-решт стануть або нашими ворогами (що призведе до громадянщин), або союзниками (що звільнить Україну). І найрозумніше - це щоб вони стали ворожими тому що точиться до них зі сходу.
А для цього існуючу тут і зараз їхню агресію треба перенаправляти на схід.
А для цього треба поступово впливати на їх прояви агресії до третього рейху очоливши такі заходи і пояснюючи на них що РФ - четвертий рейх.
Это иконы из церкви Расии. И не украинскому государству этому потакать.
В том то и прикол, что это "иконы из церкви Раисии" только потому, что московский патриархат умеет управлять ритуалами, а ты не умеешь.
Однако, любой ритуал свободно переходит из идеологии в идеологию. Для того чтобы это произошло с ним не нужно бороться. Его нужно принять и переосмыслить, чтобы он стал отличным от соседнего.
Золотая ветвь. Исследование магии и религии (на русском)
J. G. Frazer
The Golden Bough: A Study in Magic and Religion
Это раз.
Два. Все эти переходы язычников - это переход от МНОГОБОЖИЯ К ЕДИНОБОЖИЮ. Где старые божки превращались в оруженосцев нового могучего божества. Нет примеров массового перехода от одного ЕДИНОГО БОГА к другому ЕДИНОМУ БОГУ - иудеев в мусульман или христиан в буддистов. Относительно перехода ритуала из одной религии в другую - ритуал да, самоидентификация - нет. Перуанские язычники стали католиками, но не испанцами.
держава повинна вiдзначати разом зi всiм свiтом - 8 травня.
"На войне не побеждали. Потому что главная задача на войне - выполнить приказ и при этом не сдохнуть. Даже обос....ся можно от страха, никто тебя не осудит. Потому что там реально страшно... Всю эту фанерную шелуху придумали воры, потому что под вопли лживых репродукторов проще украсть вашу память..."(С.Сотник)