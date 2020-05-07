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32 нові випадки коронавірусу підтверджено на Рівненщині, захворіла дев'ятирічна дитина, - ОДА
Станом на четвер, 7 травня в Рівненській області підтверджено 32 нові випадки коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у Фейсбуці.
За словами очільника області, інфікованим від 9 до 77 років.
Таким чином у Рівненській області всього зареєстровано 875 випадків COVID-19. З них 19 летальних і вже 135 осіб одужали.
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+2 Самтакой
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+1 Самтакой
показати весь коментар07.05.2020 22:46 Відповісти Посилання
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Тож рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020 року про послаблення карантинних заходів зупинене.
Деталі тут: http://ck-oda.gov.ua/sud-zadovolniv-zayavu-administraci%d1%97-ta-zupiniv-rishennya-miskvikonkomu-pro-poslablennya-karantinu-dokument/
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