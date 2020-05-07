32 нові випадки коронавірусу підтверджено на Рівненщині, захворіла дев'ятирічна дитина, - ОДА

Станом на четвер, 7 травня в Рівненській області підтверджено 32 нові випадки коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у Фейсбуці.

За словами очільника області, інфікованим від 9 до 77 років.

Таким чином у Рівненській області всього зареєстровано 875 випадків COVID-19. З них 19 летальних і вже 135 осіб одужали.

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