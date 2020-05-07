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Новини Силовики
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Інспектора-криміналіста, який торгував наркотиками, затримали на Волині, - Нацполіція. ФОТО

У Волинській області під час продажу наркотиків затримано 24-річного інспектора-криміналіста Горохівського відділу поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Інспектора-криміналіста, який торгував наркотиками, затримали на Волині, - Нацполіція 01

7 травня поліцейського затримали в Луцьку під час продажу 100 грамів марихуани, вартістю 17 тис. гривень.

Інспектора-криміналіста, який торгував наркотиками, затримали на Волині, - Нацполіція 02

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Інспектора-криміналіста, який торгував наркотиками, затримали на Волині, - Нацполіція 03

Прокуратура Волинської області за матеріалами внутрішньої безпеки НПУ відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За розповсюдження наркотичних засобів затриманому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

наркотики (1463) Нацполіція (15318) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Волинська область (884)


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А чим він ще міг торгувати? Степлерами? )))
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07.05.2020 23:10 Відповісти
Міг би в себе в Горохові помідори вирощувати і продавати.Але вибрав шлях наркоторговця .І пхав конфісковану наркоту торчкам. Геть дурний мабуть.Десяти тис зарплати йому мало було.
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07.05.2020 23:42 Відповісти
Вот те самые испектора торгующие марихуанной и визжат во все горло что нельзя легализовывать коноплю, потому что тогда каждый желающий сможет у себя посадить и цена на марихуану упадет до минимума. Ето закон рынка. Все дорого то что запрещено или то что является дефицитом
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07.05.2020 23:29 Відповісти
Была в свое время история о том как в хранилище вещьдоков, три литра "ширки" превратились в три литра крепко заваренного чая.
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07.05.2020 23:45 Відповісти
Если наркоши это просто больные - значит мент это доктор , он им лекарство продавал.
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07.05.2020 23:47 Відповісти
инспектор-криминалист это что-то новое) может, эксперт-криминалист
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08.05.2020 00:42 Відповісти
делиться было нужно! ну да наш гуманный суд оправдает парня
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08.05.2020 06:01 Відповісти
 
 