Інспектора-криміналіста, який торгував наркотиками, затримали на Волині, - Нацполіція. ФОТО

У Волинській області під час продажу наркотиків затримано 24-річного інспектора-криміналіста Горохівського відділу поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

7 травня поліцейського затримали в Луцьку під час продажу 100 грамів марихуани, вартістю 17 тис. гривень.

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Прокуратура Волинської області за матеріалами внутрішньої безпеки НПУ відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За розповсюдження наркотичних засобів затриманому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.