УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8865 відвідувачів онлайн
Новини
12 590 47

Головну редакторку "Слідство.Інфо" Бабінець викликали на допит через запит "слузі народу" Дубінському. ДОКУМЕНТ

Головну редакторку

У грудні 2019 року головний редактор програми "Слідство.Інфо" Анна Бабінець відправила депутату СН Олександру Дубінському запит про його можливі контакти з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа. Тепер журналістку викликають на допит.

Про це Бабінець повідомила в Фейсбуці, опублікувавши фото повістки, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні отримала повістку від Нацполіції про виклик на допит. За те, що в грудні написала запит народному депутату Дубінському про його зв'язки з Джуліані. Тоді нардеп не відповів, а злякався і пішов до Авакова. І справа пішла - в Головне слідче управління", - зазначила Бабінець.

Журналістка зазначила, що на допит її викликає слідча Ільміра Чередник, що працює з особливо важливими справами.

"Сподіваюся, в Авакова залишаться хороші слідчі і на депутата Дубінського. Після нашого завтрашнього розслідування вони йому знадобляться", - додала Бабінець.

Дивіться також: Від "любителі Саакашвілі - лохи" до "підтримуватиму на посаду віцепрем'єра", - еволюція думки "слуги народу" Дубінського про "бидлуватого клоуна". ВIДЕО

"Слідство.Інфо" опублікувало 2 листи, які редакція отримала від слідчої Чередник. В одному з них зазначено перелік запитань, на які вона хоче отримати відповіді. Так, слідчу цікавить, хто, на якій підставі і з якою метою відправляв Дубінському запит.

Також у листі зазначено, що йдеться про правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 163 Кримінального Кодексу України (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер).

В "Слідство.Інфо" зазначили, що крім Дубінського такі ж запити в грудні 2019 року одержали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і ще 12 посадових осіб.

Головну редакторку Слідство.Інфо Бабінець викликали на допит через запит слузі народу Дубінському 01Головну редакторку Слідство.Інфо Бабінець викликали на допит через запит слузі народу Дубінському 02

Головну редакторку Слідство.Інфо Бабінець викликали на допит через запит слузі народу Дубінському 03
Головну редакторку Слідство.Інфо Бабінець викликали на допит через запит слузі народу Дубінському 04

Автор: 

допит (696) запит (26) Нацполіція (15318) свобода слова (391) Джуліані Руді (126) Дубінський Олександр (492) Бабінець Анна (10) Слідство.Інфо (44)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
А вони чекали на зелені марципани, аби не порох.
показати весь коментар
07.05.2020 23:20 Відповісти
+28
А чого ви чекали?!
показати весь коментар
07.05.2020 23:17 Відповісти
+26
Пише волонтер із Маріуполя Галина Однорог.

От я і "дочекалась " , вже і з мене зробили "провокатора " .

Сьогодні зустрілась з дільничим і він мені показав запит , який на нього надійшов і щоб я дала пояснення .

Я відмовилась , поки не отримаю консультацію Віктор Шишкін , Виталик Погосян .
Це стосовно мого поста у фейсбукі , який я написала у лютому місяці , коли "слуги " потрапили у лікарні .
Тоб то це є критика державних органів і мої дії схожі на провакацію .
Підкажіть будь ласка Юрий Бутусов , Анна Молчанова Назар Приходько , може я щось пропустила і у нас вже ввели тоталітарний режим , де забороняється
критикувати владу ?

Таким чином за гратами дуже скоро опиняться усі , хто недовольні цією владою і висловлюють свою позицію на фейсбуці.

Я від своїх слів і своєї позиції ще ніколи не відмовлялась . Мене у 2014 орки не злякали , коли я стала на захист України , як військовий волонтер , і тим паче сьогоднішня влада мене не залякає своїми допитами !
показати весь коментар
07.05.2020 23:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого ви чекали?!
показати весь коментар
07.05.2020 23:17 Відповісти
А вони чекали на зелені марципани, аби не порох.
показати весь коментар
07.05.2020 23:20 Відповісти
Они Г+Г от Г+Г наелись и решили, что это - шоколад...
показати весь коментар
08.05.2020 00:06 Відповісти
До Пороха в мене багато питань, але я голосував за нього по двум причинам. 1. Це перший проукраїнський і проєвропейський президент. 2. Голосував проти бидла - ЗЕвилупка і Зебілів
показати весь коментар
08.05.2020 12:18 Відповісти
Откуда у Дубинского столько грошей , а ?
показати весь коментар
07.05.2020 23:18 Відповісти
Мамка дубініни
наносала в турборежимі,
бо дуже швидкість ********).
показати весь коментар
07.05.2020 23:25 Відповісти
ты мразь за своей мамкой смотри
а чужих не трогай .
показати весь коментар
08.05.2020 07:50 Відповісти
Наразводил зелёных лохов
показати весь коментар
07.05.2020 23:27 Відповісти
за шо боролась на то и напоролась, это тебе не порошенко, гавкать не дадут
показати весь коментар
07.05.2020 23:18 Відповісти
та посадите её куда-то в набсовет на большую зарплату, и ноу проблемс
показати весь коментар
07.05.2020 23:19 Відповісти
А при чём здесь Найем?...
показати весь коментар
08.05.2020 00:07 Відповісти
Фридом Хаус только вчера заявил, что в Украине свобода слова прямо расцветает при зеленых...
Кто их информирует, дубинский с аваковым?
показати весь коментар
07.05.2020 23:20 Відповісти
Пише волонтер із Маріуполя Галина Однорог.

От я і "дочекалась " , вже і з мене зробили "провокатора " .

Сьогодні зустрілась з дільничим і він мені показав запит , який на нього надійшов і щоб я дала пояснення .

Я відмовилась , поки не отримаю консультацію Віктор Шишкін , Виталик Погосян .
Це стосовно мого поста у фейсбукі , який я написала у лютому місяці , коли "слуги " потрапили у лікарні .
Тоб то це є критика державних органів і мої дії схожі на провакацію .
Підкажіть будь ласка Юрий Бутусов , Анна Молчанова Назар Приходько , може я щось пропустила і у нас вже ввели тоталітарний режим , де забороняється
критикувати владу ?

Таким чином за гратами дуже скоро опиняться усі , хто недовольні цією владою і висловлюють свою позицію на фейсбуці.

Я від своїх слів і своєї позиції ще ніколи не відмовлялась . Мене у 2014 орки не злякали , коли я стала на захист України , як військовий волонтер , і тим паче сьогоднішня влада мене не залякає своїми допитами !
показати весь коментар
07.05.2020 23:25 Відповісти
Вона плакала від радості після виборів 2019р. Так що все нормально.
показати весь коментар
07.05.2020 23:44 Відповісти
Так, слухала промову свого преЗедента зі сльозами на очах.
Вона сама про це тоді писала.
Але факт лишається фактом, за пост у фейсбуку її викликають на допит.

ХУЖЕ НЕ БУДЕТ. Впевнені були вони і вирішили писати й далі те, що думають, як і про Порошенко в часи його президента.
Але простий хлопець із кварталу виявився дуже непростим.
показати весь коментар
07.05.2020 23:55 Відповісти
И чем они отличаются от крысчан, которые решили, что всё останется как в Украине да ещё внутримкадовские зарплаты, в качестве бонуса, только за то, что проголосовали за "мечту"?
показати весь коментар
08.05.2020 00:09 Відповісти
Конкретно эта реальный волонтер и, похоже, патриотка.
Что повлияло на ее выбор трудно сказать, не зная ее лично.
Она не могла не видеть как изменилась армия с 2014 года, когда волонтеры возили туда буквально все, от еды и одежды до штучек поинтереснее.
Может слушала и верила борцунам с "мегакорруцпцией и торговлей на крови"?
Об этом вопили все, из партий ватников и якобы патриотов.
Только никто из них, кроме Портнова, не подает в суд на Порошенко, передавая свои неопровержимые доказательства.
Но многим Галинам до сих пор так ничего и не дошло.
показати весь коментар
08.05.2020 00:22 Відповісти
Какой толк от таких патриотов, если к власти приходят то убийца-Янукович, то Зелемойский?
показати весь коментар
08.05.2020 00:30 Відповісти
Если она не поймет, что в ее сегодняшних проблемах и проблемах Украины есть и ее вина, то толку никакого. В следующий раз она опять прыгнет на грабли.
показати весь коментар
08.05.2020 00:40 Відповісти
Я сначала не поверил, что люди вышедшие на Майдан могут идти за Зелемойским, но понял, что и на Майдан выходили и взрослые и инфантилы, которые решили, что всё сразу будет точно также, как в "программе" Зелемойского - "У меня есть мечта"...
показати весь коментар
08.05.2020 00:44 Відповісти
Там у назві у першому слові,у першій букві вертикальна паличка відклеїлась! Патаму ані і інфаґміґуют шо нада.
показати весь коментар
08.05.2020 08:30 Відповісти
Воняє, як Коломойський.
Главреда "Слідство.Інфо" Бабинец вызвали на допрос из-за запроса "слуге народа" Дубинскому - Цензор.НЕТ 9201
показати весь коментар
07.05.2020 23:21 Відповісти
'свобода слово' при зеленых мразей
показати весь коментар
07.05.2020 23:29 Відповісти
о...началась диктатура "слуг народа"...ото вже "здобули"...
показати весь коментар
07.05.2020 23:29 Відповісти
Именно так в Беларуси и начиналось, когда начали судить оппозицию за..., правильно, клевету...
показати весь коментар
08.05.2020 00:11 Відповісти
73/43%зебіли, а так - можна????
От же Луценко з Грицаком - недотепи...
показати весь коментар
07.05.2020 23:30 Відповісти
Большевизм, он такой, свобод не понимает
показати весь коментар
07.05.2020 23:31 Відповісти
Полиция и суды в Украине как были профанацией в 90-е, так и остались. Сталкивался несколько раз и в 90% случаев "органы обеспечения законности" показали себя с самой худшей стороны.
показати весь коментар
07.05.2020 23:33 Відповісти
Зелень влаштувала беспредєл.
показати весь коментар
07.05.2020 23:35 Відповісти
Самое смешное, что по повестке можно не являться В ней самой так и написано Эпидемия может считаться уважительно причиной неявки
показати весь коментар
07.05.2020 23:37 Відповісти
Янукович был трусливым придурком, а зеленский - кукла в руках олигархов и кремля, но второе гораздо хуже, потому что проект "Голобородько" - элемент гибридной войны против независимости Украины и в отличие от простого, как фомка Януковича, те, кто дергает за ниточки клоуна, действуют по-иезуитски изощреннее и гораздо более методично.
показати весь коментар
07.05.2020 23:39 Відповісти
Потому проект против Украины и назвали - Буратино.

Головну редакторку "Слідство.Інфо" Бабінець викликали на допит через запит "слузі народу" Дубінському - Цензор.НЕТ 6350
показати весь коментар
08.05.2020 00:14 Відповісти
Перечень вопросов к журналисту поражает. С другой стороны-у Авакова много государственных денег,что бы позволять такие милые шалости. Вот если бы от за свои этих следователей содержал...
показати весь коментар
07.05.2020 23:42 Відповісти
Для дальнейшего важно понять, являются ли следователь и Дубинский публичными людьми.
показати весь коментар
08.05.2020 00:07 Відповісти
Украина стремительно опускается в глубокую, позорную жопу "русского мира".
показати весь коментар
08.05.2020 00:12 Відповісти
Псевдо патриоты которые топили Порошенко теперь сядут привет стеренку и следство . инфо
показати весь коментар
08.05.2020 00:13 Відповісти
о его возможных контактах с личным адвокатом президента США Дональдом ТрампомИсточник: https://censor.net.ua/n3194164
А я думал, что Трамп-это и есть президент. А он всего лишь адвокатишка
показати весь коментар
08.05.2020 00:31 Відповісти
Хех то вам не на "крівавого барігу" гавкать - тут раз і намордніка наділи
показати весь коментар
08.05.2020 00:36 Відповісти
бред какой. странно, что радовскую почту вообще кто-то читает)
показати весь коментар
08.05.2020 00:46 Відповісти
О боги, какая умная следователь. Её специально обучили в Трускавце таким каверзным вопросам. Только вдумайтесь:
- Был ли направлен журналистский запрос полученный почтой?
- Кому адресован вопрос заданный Дубинскому?
- Кто автор вопроса заданного Анной?
- На каком основании журналистка задаёт вопрос?
- С какой целью задаёт вопрос журналистка?
- Какой ответ хотите получить?

Особенно важно - какой ответ хотите получить (з метою якої інформаціїї надіслано запит).
Браво. Уверенная 5 следователю - за идиотизм
показати весь коментар
08.05.2020 07:38 Відповісти
Слідча Ільміра Чередник -явно не в першому поколінні ,такі "задатки" від предків- нквдистів!
показати весь коментар
08.05.2020 08:40 Відповісти
Дубину от слуги народа готовят на мэра Киева, поэтому цветная власть эту продажную мразь будет отмывать.
показати весь коментар
08.05.2020 08:37 Відповісти
"Волошина: Виборці Зеленського дійсно проголосували за російську політичну окупацію"

Лариса Волошина нагадала на своїй сторінці в «Фейсбук», що багато українців голосували на президентських виборах не за Володимира Зеленського, а проти старих еліт. За словами журналістки, в зв'язку з цим виникає питання - противники старих еліт, судячи з усього, не розчарувалися появою Валерія Хорошковського, Андрія Портнова та інших «нових облич»? Адже рейтинг президента, як показують останні соцопитування, до сих пір досить високий.

Багатьох влаштовують переслідування за пости в соціальних мережах, дискредитація добровольців, ветеранів та учасників Майдану, переписування історії відповідно до російських нарратітівамі. В даному випадку не потрібно нікого обманювати. Ті, хто рік тому вирішив голосувати проти старих еліт, не помітили в команді Зеленського регіонала Бужанського, і закрили очі на пропозицію «винести за дужки» історію і мову.

Виборці Зеленського дійсно проголосували за російську політичну окупацію України і за повернення у владу подільників Віктора Януковича. Вони проголосували за приниження людей, що захищають країну від російської окупації, за посадки учасників Революції гідності і за переслідування активістів.
показати весь коментар
08.05.2020 08:46 Відповісти
В Украине фашистская власть!
показати весь коментар
08.05.2020 09:09 Відповісти
Зелене болото Шрека це святе болото, там продають і купують посади багаті лорди для своїх мажорних чад, тому Щрек не дозволить іншим копирсатись в його особистому багні.
показати весь коментар
08.05.2020 09:33 Відповісти
Сонечко, ти не повинна відповідати на жодне питання, а тим більше ставити свій підпис на жодній паперці.
показати весь коментар
23.07.2020 07:11 Відповісти
 
 