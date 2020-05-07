Головну редакторку "Слідство.Інфо" Бабінець викликали на допит через запит "слузі народу" Дубінському. ДОКУМЕНТ

У грудні 2019 року головний редактор програми "Слідство.Інфо" Анна Бабінець відправила депутату СН Олександру Дубінському запит про його можливі контакти з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа. Тепер журналістку викликають на допит.

Про це Бабінець повідомила в Фейсбуці, опублікувавши фото повістки, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні отримала повістку від Нацполіції про виклик на допит. За те, що в грудні написала запит народному депутату Дубінському про його зв'язки з Джуліані. Тоді нардеп не відповів, а злякався і пішов до Авакова. І справа пішла - в Головне слідче управління", - зазначила Бабінець.

Журналістка зазначила, що на допит її викликає слідча Ільміра Чередник, що працює з особливо важливими справами.

"Сподіваюся, в Авакова залишаться хороші слідчі і на депутата Дубінського. Після нашого завтрашнього розслідування вони йому знадобляться", - додала Бабінець.

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"Слідство.Інфо" опублікувало 2 листи, які редакція отримала від слідчої Чередник. В одному з них зазначено перелік запитань, на які вона хоче отримати відповіді. Так, слідчу цікавить, хто, на якій підставі і з якою метою відправляв Дубінському запит.

Також у листі зазначено, що йдеться про правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 163 Кримінального Кодексу України (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер).

В "Слідство.Інфо" зазначили, що крім Дубінського такі ж запити в грудні 2019 року одержали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і ще 12 посадових осіб.



