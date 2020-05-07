Головну редакторку "Слідство.Інфо" Бабінець викликали на допит через запит "слузі народу" Дубінському. ДОКУМЕНТ
У грудні 2019 року головний редактор програми "Слідство.Інфо" Анна Бабінець відправила депутату СН Олександру Дубінському запит про його можливі контакти з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа. Тепер журналістку викликають на допит.
Про це Бабінець повідомила в Фейсбуці, опублікувавши фото повістки, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні отримала повістку від Нацполіції про виклик на допит. За те, що в грудні написала запит народному депутату Дубінському про його зв'язки з Джуліані. Тоді нардеп не відповів, а злякався і пішов до Авакова. І справа пішла - в Головне слідче управління", - зазначила Бабінець.
Журналістка зазначила, що на допит її викликає слідча Ільміра Чередник, що працює з особливо важливими справами.
"Сподіваюся, в Авакова залишаться хороші слідчі і на депутата Дубінського. Після нашого завтрашнього розслідування вони йому знадобляться", - додала Бабінець.
"Слідство.Інфо" опублікувало 2 листи, які редакція отримала від слідчої Чередник. В одному з них зазначено перелік запитань, на які вона хоче отримати відповіді. Так, слідчу цікавить, хто, на якій підставі і з якою метою відправляв Дубінському запит.
Також у листі зазначено, що йдеться про правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 163 Кримінального Кодексу України (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер).
В "Слідство.Інфо" зазначили, що крім Дубінського такі ж запити в грудні 2019 року одержали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і ще 12 посадових осіб.
Будь ласка, зачекайте...
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наносала в турборежимі,
бо дуже швидкість ********).
а чужих не трогай .
Кто их информирует, дубинский с аваковым?
От я і "дочекалась " , вже і з мене зробили "провокатора " .
Сьогодні зустрілась з дільничим і він мені показав запит , який на нього надійшов і щоб я дала пояснення .
Я відмовилась , поки не отримаю консультацію Віктор Шишкін , Виталик Погосян .
Це стосовно мого поста у фейсбукі , який я написала у лютому місяці , коли "слуги " потрапили у лікарні .
Тоб то це є критика державних органів і мої дії схожі на провакацію .
Підкажіть будь ласка Юрий Бутусов , Анна Молчанова Назар Приходько , може я щось пропустила і у нас вже ввели тоталітарний режим , де забороняється
критикувати владу ?
Таким чином за гратами дуже скоро опиняться усі , хто недовольні цією владою і висловлюють свою позицію на фейсбуці.
Я від своїх слів і своєї позиції ще ніколи не відмовлялась . Мене у 2014 орки не злякали , коли я стала на захист України , як військовий волонтер , і тим паче сьогоднішня влада мене не залякає своїми допитами !
Вона сама про це тоді писала.
Але факт лишається фактом, за пост у фейсбуку її викликають на допит.
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ. Впевнені були вони і вирішили писати й далі те, що думають, як і про Порошенко в часи його президента.
Але простий хлопець із кварталу виявився дуже непростим.
Что повлияло на ее выбор трудно сказать, не зная ее лично.
Она не могла не видеть как изменилась армия с 2014 года, когда волонтеры возили туда буквально все, от еды и одежды до штучек поинтереснее.
Может слушала и верила борцунам с "мегакорруцпцией и торговлей на крови"?
Об этом вопили все, из партий ватников и якобы патриотов.
Только никто из них, кроме Портнова, не подает в суд на Порошенко, передавая свои неопровержимые доказательства.
Но многим Галинам до сих пор так ничего и не дошло.
От же Луценко з Грицаком - недотепи...
А я думал, что Трамп-это и есть президент. А он всего лишь адвокатишка
- Был ли направлен журналистский запрос полученный почтой?
- Кому адресован вопрос заданный Дубинскому?
- Кто автор вопроса заданного Анной?
- На каком основании журналистка задаёт вопрос?
- С какой целью задаёт вопрос журналистка?
- Какой ответ хотите получить?
Особенно важно - какой ответ хотите получить (з метою якої інформаціїї надіслано запит).
Браво. Уверенная 5 следователю - за идиотизм
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