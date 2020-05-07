Призначення Саакашвілі головою виконкому реформ свідчить про нехтування України міжнародними зобов'язаннями, - депутат "ЄС" Климпуш-Цинцадзе

Призначення Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ у складі Нацради реформ свідчить про нехтування України міжнародними зобов'язаннями.

Так вважає народний депутат з фракції "Європейська солідарність", глава парламентського комітету з питань інтеграції України з Євросоюзом Іванна Климпуш- Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що наші колеги з влади не дослухаються до опозиції, вже не новина, а те, що вони не дослухаються до застережень наших партнерів, що вони готові розкидатися і руйнувати партнерські взаємини заради призначення однієї вельми одіозної людини, то це вже досить серйозний дзвіночок щодо їх політики", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що суди Грузії цьому конкретному політику винесли вироки.

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"Україна, до речі, відповідно до наших міжнародних зобов'язань, відповідно до нашого і грузинського приєднання до однієї з європейської конвенцій Ради Європи і нашої двосторонньої угоди повинна б виконувати такі вироки на своїй території", - додала Климпуш-Цинцадзе.

"Крім цього, людина, яка не поважає українську державу, яка порушила український кордон, просто плюнула в очі нашим прикордонникам, не знаю, чи заслуговує вона будь-яку посаду в цій державі і реанімацію в політичному житті України", - підсумувала вона.

У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.