Коронавірус показав, що принцип "гроші ходять за пацієнтом" неможливо застосувати для інфекційних лікарень, - Ляшко. ВIДЕО

Епідемія коронавірусу показала непридатність принципу "гроші ходять за пацієнтом" для фінансування інфекційних лікарень.

Про це в ефірі 1+1 заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Коронавірус показав - не можна фінансувати інфекційні лікарні за пацієнтами, за хворобами. Там має фінансуватися готовність до реагування. Ми не можемо профінансувати, оскільки не знаємо кількості випадків інфекційної хвороби, яка може виникнути. Коронавірус показав - ніхто не готувався до такої кількості інфекційних захворювань" , - сказав Ляшко.

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На його думку медична система європейських країн, на яку орієнтувалися творці медреформи, виявилася не готовою до ситуації з коронавірусом.

"Коли ми говоримо про кількість медпрацівників і лікарень, що їх в Європі менше, то Європа теж показала неготовність цієї системи реагувати", - підкреслив чиновник.