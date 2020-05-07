Коронавірус показав, що принцип "гроші ходять за пацієнтом" неможливо застосувати для інфекційних лікарень, - Ляшко. ВIДЕО
Епідемія коронавірусу показала непридатність принципу "гроші ходять за пацієнтом" для фінансування інфекційних лікарень.
Про це в ефірі 1+1 заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Коронавірус показав - не можна фінансувати інфекційні лікарні за пацієнтами, за хворобами. Там має фінансуватися готовність до реагування. Ми не можемо профінансувати, оскільки не знаємо кількості випадків інфекційної хвороби, яка може виникнути. Коронавірус показав - ніхто не готувався до такої кількості інфекційних захворювань" , - сказав Ляшко.
На його думку медична система європейських країн, на яку орієнтувалися творці медреформи, виявилася не готовою до ситуації з коронавірусом.
"Коли ми говоримо про кількість медпрацівників і лікарень, що їх в Європі менше, то Європа теж показала неготовність цієї системи реагувати", - підкреслив чиновник.
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правильный лозунг медицины,
а реформ как не было так и нету и не будет.
стахование не жизнеспособно у нас,
даже в страховке автоцивилки 200 тыс.грн
только как заявили в страховой компании возместит деньги потом после решения суда, а так пострадавший в ДТП пускай лечится сам
"Различие законопроектов в том, что "Европейская солидарность" хочет выплачивать всем заболевшим медработникам компенсацию в размере 200 тыс. грн. В свою очередь "Слуги народа" - 600 тыс. грн, но только тем, кто переболел COVID-19 и получил инвалидность. В случае смерти медика, согласно обоим законопроектам, его семья получит компенсацию в размере 1,5 млн грн".
Медики прекрасно понимают эту разницу. Если медик заразится коронавирусом, то это сразу же скажется на всей его семье: ему самому и всем членам семьи придется подвергнуть себя самоизоляции, то есть для всей семьи наступит конец нормальной жизни. При этом сам медик и каждый член семьи подвергнется серьезному риску тяжелых последствий вплоть до летального исхода. Именно за этот риск проект Порошенко предлагал единоразово выплачивать по 200 тыс. грн медикам, инфицированным коронавирусом.
Но Зеленский пожадничал и зажал эти деньги. И при этом, как признался Арахамия, хочет получить политические дивиденды.
Если бы Зеленский пекся о медиках, он бы попросту дал указание Арахамие и прочим "слугам народа" поддержать проект Порошенко. Но этого не случилось.
https://www.dsnews.ua/politics/radi-politicheskih-dividendov-zachem-zelenskiy-lishil-medikov-07052020220000
У нас АТОшники не можуть інвалідність отримати, а тут через пневмонію даватимуть? Справді?? Ти такий наївний?
https://censor.net/news/3194049/rada_podderjala_zakonoproekt_o_strahovanii_medikov
Вы из-за него карантин по всей стране ввели впервые за всю историю.
И оправдывать им отмену мед-реформы - НЕ вариант.
Сразу смотрите колонку "IFR" - это % смертности по результатам выявленного числа уже переболевших коронавирусом.
А теперь смотрите последнюю строку. Медианный (НЕ средний!) процент смертности всех этих исследований получился 0,2%
Смертность от сезонного гриппа 0,1%-0,2%
Что и требовалось доказать - коронавирус НЕ многим более опасная х..йня, чем обычный грипп. То, что я предполагал и о чём писал с самого начала. Теперь это подтверждено не одним и не двумя, а 48 исследованиями!
Фейсбучные истерички и глашатаи апокалипсиса - долбо..бы.
Пугливые домохозяйки, журы из телевизора - авторы сюжетов о том, как нехорошие граждане нарушают карантин, зірки из роликов https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG #яЗалишаюсьВдома - тоже долбо..бы.
Вся зелёная власть и лично зелёный президент - абсолютные долбо..бы. Вы закрыли страну и убили экономику из-за обычного гриппа!
Все мы теперь будем выхаркивать кровью этот нах не нужный карантин ещё пару лет https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/htmlview?pru=AAABcg90-_0*_eI-hcpw_C62MMnWTcYlOw&fbclid=IwAR0fgPHJLw2UnZBKCIyhlDo6a0FRRvJVp86sgviWrdfPHqV33QEuR5LyzK4 серологические исследования
Конференция Event201 = Gates...
Система ID2020 = Gates...
Патент коронавируса = Gates...
Вакцина от Covid = Gates...
ВОЗ / НИИД(США) / ЦКЗ / ООН финансирование = Gates...
Финансирование Fauci / Birx / Tedros = Gates...
Новая экономика на основе человеческой деятельности (патент 060606) = Gates...
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpatentscope.wipo.int%2Fsearch%2Fen%2Fdetail.jsf%3FdocId%3DWO2020060606%26fbclid%3DIwAR3cXxAaJ1zWQLhpHfR2RMtXYm6EQGfUpklMUQnnc3k2M8uwlt9ZAMM46FQ&h=AT2fSDlKD6XOSqTa_EerBDtpQ7Xhd-RLw8F_hgcT01m-PkEZZVgomo4kHOTPAviT78qLRZwWj6bGbqHCkc4OFPHYvZ5WRQJjKjmfn3Y4usWOFKB9T0gmGd7yr3JRP-h5CJcZ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0qBQfwt9xzXC0O1T3VVMaFhZ2JIpILBfD5CrwLAMjYeMeUOjIrkNaT5nKTZ_wDpQRXgc9_-oezbLeV7AHT-W6A6V_jNCcx_Y3AWY6hRDCZVFJ6_cdiIuBazzuovLbCOnGrFOAdCaPZMYF9-R6i https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
- Гипотеза о моделируемой глобальной вспышке, требуемые шаги, различные этапы, общие сроки и ожидаемые результаты (Рокфеллер - Lock Step, 2010)
- Создание очень заразного, но с низкой смертностью, вируса, чтобы соответствовать необходимому плану (гибридный штамм SARS / ВИЧ, созданный в лаборатории Форт Детрик класса 4 года в рамках исследовательского проекта; чтобы узнать, почему коронавирус распространяется как дикий пожар в летучих мышах, но тяжело заражать людей (отсюда 4 "вкладыша" от ВИЧ, он же недостающий ключ для заражения человеческого белка-рецептора ACE-2)
- Создание "вооруженной" версии вируса с гораздо более высоким уровнем смертности в качестве " плана резервного плана резервного копирования готового выхода на этапе 3, но только если нужно (SARS / ВИЧ / MERS / MERS / MERS, созданный в классе Форт Детрик классу 4 лаборатория в 2015 году)
- Перемещение исследовательского штамма в другую лабораторию класса 4 (Национальная лаборатория микробиологии в Виннипеге Канада), кража его и контрабандой Китая (Ши Чжэнгли): специально доставили в единственную лабораторию Китая класса 4 класса (Институт вирусологии Ухань в Китае) для добавления правдоподобности сценария
- Финансирование всех "говорящих" глав (Fauci / Birx / Tedros...) и агентств (ВОЗ / NIAIAID / CDC / UN...), которые будут вовлечены в реагирование на пандемию до запланированного выпуска исследовательского штамма
- Разработать и финансировать план развития и внедрения вакцинации, с тем чтобы он мог быть выведен в глобальном масштабе (Gates - Десятилетие вакцин: Глобальный план действий по вакцине, 2010-2020 годы)
- Создать и финансировать протоколы проверки / сертификации вакцинации (цифровой ID) для обеспечения соблюдения / подтверждения программы вакцинации после введения обязательного развертывания (Gates - ID2020)
- Моделирование гипотезы Lock Step непосредственно перед запланированным выходом исследовательского штамма с помощью упражнения в реальном мире в качестве финальной игры для определения ожидаемых ответов / временных результатов / результатов (Gates - Event201, конференция в октябре 2019)
- Освобождение исследовательского штамма в самом институте вирусологии Ухань, а затем версия, что он появился естественным образом - рынок Ухань, ноябрь 2019
- Снижение передачи от человека к человеку как можно дольше, чтобы исследовательский штамм распространялся в глобальном масштабе, прежде чем любая страна сможет изолировать / реагировать, чтобы избежать начальной инфекции
- После того, как страна заражена, блокировка входящих / исходящих путешествий, но сохранение передачи внутри страны как можно дольше
- После того, как достаточно людей в стране / регионе заражены, вводят принудительные карантины / изоляцию для этого района и медленно расширяйте регионы изоляции
- "Сверх-хайп" смертности, привязывая исследовательский штамм к смертям, которые не имеют никакого отношения к реальному вирусу, чтобы сохранить страх и соблюдение карантина по максимуму (если кто-то умрет по какой-либо причине и найден, у них есть COVID считают это COVID смерть и если у кого-то кажется, что может быть симптомы COVID, чтобы предположить, что у них есть COVID и считать это смертью COVID)
- Держите общественность карантином как можно дольше, чтобы разрушить экономику регионов, создавать гражданские волнения, разрушить цепочку поставок и вызвать начало массовой нехватки продовольствия, а также заставить иммунную систему народов ослаблять из-за отсутствия взаимодействия с другими люди / бактериями - они же то, что держит нашу иммунную систему активной.
- Массовая пропаганда: только вакцина может бороться с этим вирусом
- Продолжаем карантин снова и снова (через 2 недели), заставляя все больше людей в конечном итоге вставать и протестовать.
- В конце концов завершить карантин 1-го этапа, как только они получат достаточно общественного отказа (~ июнь 2020 года) и публично заявляют, что они все еще думают, что "слишком рано" прекратить изоляцию, но все равно собираются это сделать.
- Как только общественность вернется в норму пауза несколько недель, а затем продолжение сверх-хайпа на счет уровня смертности в статистике (~ Авг-сентябрь 2020 года) и совместить его с ростом смертности из-за того, что люди умирают от стандартных заболеваний с более высоким темпом, чем нормальным из-за того, что иммунные системы от месяцев пребывания в изоляции
- В конце концов введение на 2-й этап карантинов (~ октябрь-ноябрь 2020) на еще более экстремальном уровне, обвинение протестующих (в основном людей, которые уже не доверяют своему правительству) в большой второй волне ("мы же говорили тебе, было слишком рано, это все твоя вина, потому что тебе нужна стрижка, тебе нужен парк, тебе нужны конституционные права")
- Обеспечить карантины 2 этапа на гораздо более экстремальном уровне, увеличивая штраф за неповиновение (заменить штрафы на тюремное заключение), считать все поездки несущественными, увеличить контрольно-пропускные пункты (включая военную помощь), увеличить отслеживание населения (обязательные приложения), взять на себя контроль над продовольствием / газом (крупномасштабная нехватка), чтобы люди могли получить доступ к основным продуктам / услугам, только если они первыми дают разрешение
- Изоляция этапа 2 в течение гораздо более длительного периода времени, чем изоляция этапа 1, продолжая разрушать мировую экономику, еще больше деградировать цепочку поставок и еще больше усиливать нехватку продовольствия
- Жесткая реакция на любое возмущение общественности с применением экстремальных действий / силы
- После довольно длительного этапа изоляции 2 (6 + месяцев), развертывайте программу вакцинации + сертификация вакцины и сделайте ее обязательной для всех (предоставив приоритетный доступ к тем, кто подал с самого начала), и иметь те, что за это нападение на тех, кто против этого, говорят, что они угроза и причина всех проблем ("Мы не можем вернуться в норму, пока все не примут вакцину"... Люди, отказывающиеся от вакцины, причиняют боль нашему образу жизни и поэтому являются врагами!")
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gatesnotes.com%2FHealth%2FWhat-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine%3FWT.mc_id%3D20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW%26WT.tsrc%3DBGTW%26linkId%3D87665522%26fbclid%3DIwAR3pMzIql6SHcQa1S1Ro7486hqZQVpDlTG1C7Ym8iCGA94NpjH-gHJtlnac&h=AT3RcrwdVzDxGU6aY3wMPg0ZuNOSvPexsGFk--8E0m_9I97fSd1YqtYs-nFLowrUlwK29EfO88y1Kg4Qz6b_DLrF2MR0so9iVtSiKSZatouqBhMIxHrJBK34aM3lwwNYsyRS&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0qBQfwt9xzXC0O1T3VVMaFhZ2JIpILBfD5CrwLAMjYeMeUOjIrkNaT5nKTZ_wDpQRXgc9_-oezbLeV7AHT-W6A6V_jNCcx_Y3AWY6hRDCZVFJ6_cdiIuBazzuovLbCOnGrFOAdCaPZMYF9-R6i https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
Гейтс уже сейчас в своем блоге пишет о необходимости вколоть вакцину всем на планете.
- Если большинство людей согласны с повесткой дня, то пусть эти люди войдут в новую систему (новую нормальную), ограничивая меньшинство, которое бросают вызов возможностям повестки дня работать / путешествовать / жить
- Если большинство людей идут против повестки дня, то освобождение более смертельного штамма SARS / ВИЧ / MERS на этапе 3, вирус с 30 %+ смертности в качестве последнего страха, чтобы заставить меньшинство быстро стать большинство и дают финал "мы же вам так говорили" тем, кто не слушал
- Введение новой модели экономики (патент Microsoft 060606-Криптовалютная система с использованием данных о деятельности тела), которая основана на поведении (активности тела) человека с использованием еды / воды / крова и другие предметы как орудие обеспечения новой экономической системы (чипизация). По сути делайте то, что установлено законами нового порядка, и получайте за это вознаграждение (получайте кредиты / счет и получайте больше доступа к вещам, которые нужны для жизни) или идите против правил и получайте наказание (потерять кредиты / счет и теряйте доступ к вещам, вплоть до ограничения свободы)
Добро пожаловать в "Новый Мировой Порядок"! (C)
Для большей наглядности рекомендую посмотреть вторую серию первого сезона сериала "Черное зеркало" ("Black Mirror")
"Дайте нам больше бабок, а клиника БАРИС всех их освоит правильно!"
Основа новой риформы - ДВА В ОДНОМ!
Сперва докторам даёт бабки бюджет, а потом они тянут бабки с больных.
Двойное удовольствие!