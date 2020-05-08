ПДВ - зло, короткоствол - природне право, канабіс потрібно легалізувати, - заступник Саакашвілі Ольшанський
Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський розповів про свою програму.
Те, якими він бачить реформи, Ольшанський описав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені всі вже пишуть і телефонують і просять сказати "програму".
Ті, хто мене знають, не почують нічого нового, а для інших коротко:
- немає економіки - немає незалежності і не буде країни
- податки мають стягуватися зі споживання
- ПДВ - зло
- держава нічого не робить, а тільки розподіляє
- основа добробуту держави - підприємці
- українці нічим не гірші за молдаван, і короткоствольна зброя - природне право, відібране більшовиками і не повернуте українському народу
- продаж землі - фінальна крапка процесу, який розпочався в 1861 р. (скасування кріпосного права), на щастя, це право, відібране більшовиками, вже повернули
- біткоїни - це початок революції масштабів винаходу електрики", - написав Ольшанський.
Він також зазначив, що є агностиком, виступає проти смертної кари і за право жінок на аборти.
"І так, медичний канабіс має бути легалізований, як і будь-який медичний засіб ... що стосується рекреаційного, то теж, але пізніше;)" - підсумував Ольшанський.
У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
Цим же указом заступником голови Виконавчого комітету реформ був призначений підприємець Олександр Ольшанський.
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Типичный тупик всех националистов: есть правильное население, достойное звания "украинец", "беларус", "узбек", "туркмен"..... а есть неправильное, подлежащее либо перевоспитанию, либо выселению, либо уничтожению. Гарантирует развал социума и государства, если становится госполитикой. На примере Украины это хорошо видно - последнее место в Европе.