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ПДВ - зло, короткоствол - природне право, канабіс потрібно легалізувати, - заступник Саакашвілі Ольшанський

ПДВ - зло, короткоствол - природне право, канабіс потрібно легалізувати, - заступник Саакашвілі Ольшанський

Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський розповів про свою програму.

Те, якими він бачить реформи, Ольшанський описав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені всі вже пишуть і телефонують і просять сказати "програму".

Ті, хто мене знають, не почують нічого нового, а для інших коротко:

- немає економіки - немає незалежності і не буде країни

- податки мають стягуватися зі споживання

- ПДВ - зло

- держава нічого не робить, а тільки розподіляє

- основа добробуту держави - підприємці

- українці нічим не гірші за молдаван, і короткоствольна зброя - природне право, відібране більшовиками і не повернуте українському народу

- продаж землі - фінальна крапка процесу, який розпочався в 1861 р. (скасування кріпосного права), на щастя, це право, відібране більшовиками, вже повернули

- біткоїни - це початок революції масштабів винаходу електрики", - написав Ольшанський.

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Він також зазначив, що є агностиком, виступає проти смертної кари і за право жінок на аборти.

"І так, медичний канабіс має бути легалізований, як і будь-який медичний засіб ... що стосується рекреаційного, то теж, але пізніше;)" - підсумував Ольшанський.

У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Цим же указом заступником голови Виконавчого комітету реформ був призначений підприємець Олександр Ольшанський.

ПДВ - зло, короткоствол - природне право, канабіс потрібно легалізувати, - заступник Саакашвілі Ольшанський 01ПДВ - зло, короткоствол - природне право, канабіс потрібно легалізувати, - заступник Саакашвілі Ольшанський 02
ПДВ - зло, короткоствол - природне право, канабіс потрібно легалізувати, - заступник Саакашвілі Ольшанський 03

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) реформи (3214) Ольшанський Олександр (11)


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Топ коментарі
+32
95 квартал нервно курит в сторонке, такого конкурента они не переживут. Надо пополнить запасы попкорна.
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08.05.2020 01:28 Відповісти
+27
Комитет по реформам.
Агенство по блинам.
Бюро по пирогам.
Офис по заборам.
Палата по вёдрам...
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08.05.2020 01:12 Відповісти
+25
+++
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08.05.2020 01:05 Відповісти
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для сраки и оманского чорта можно и кокаин легализовать!
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08.05.2020 14:20 Відповісти
Я надеюсь с завтрашнего дня отменят НДС выдадут всем по револьверу и в аптеках разрешат продавать канабис. Но боюсь что это все бла бла бла. Воплощать то некому
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08.05.2020 18:08 Відповісти
Приятное сообщение... Наконец то сбылись мечтания ватноголовой части населения Украины. И не только канибасссс. Узаконить весь букет. За минимальную цену. Русскоязичним и хахлам манкуртам вообще выдавать за символические пять капеек. Только таким мягким, безболезненным и даже приятным для клиентов способом, можно доволно быстро оптимизировать численность населения до 12--15 млн. чуваков в Украине.
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08.05.2020 22:23 Відповісти
да, посвідченнями водійськими торгують - шо бачим , правильно -капец повний на дорогах тепер ше короткостволи прикупим- і всі праві будуть , хто виживе
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09.05.2020 01:32 Відповісти
Русскоязичним и хахлам манкуртам вообще выдавать за символические пять капеек.

Типичный тупик всех националистов: есть правильное население, достойное звания "украинец", "беларус", "узбек", "туркмен"..... а есть неправильное, подлежащее либо перевоспитанию, либо выселению, либо уничтожению. Гарантирует развал социума и государства, если становится госполитикой. На примере Украины это хорошо видно - последнее место в Европе.
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09.05.2020 03:35 Відповісти
Хє-Хє....
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08.05.2020 22:48 Відповісти
Главное канабис для Зеленского и себя легализуйте. Он вас для этого и поставил.
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09.05.2020 02:38 Відповісти
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