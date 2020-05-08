ПДВ - зло, короткоствол - природне право, канабіс потрібно легалізувати, - заступник Саакашвілі Ольшанський

Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський розповів про свою програму.

Те, якими він бачить реформи, Ольшанський описав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені всі вже пишуть і телефонують і просять сказати "програму".

Ті, хто мене знають, не почують нічого нового, а для інших коротко:

- немає економіки - немає незалежності і не буде країни

- податки мають стягуватися зі споживання

- ПДВ - зло

- держава нічого не робить, а тільки розподіляє

- основа добробуту держави - підприємці

- українці нічим не гірші за молдаван, і короткоствольна зброя - природне право, відібране більшовиками і не повернуте українському народу

- продаж землі - фінальна крапка процесу, який розпочався в 1861 р. (скасування кріпосного права), на щастя, це право, відібране більшовиками, вже повернули

- біткоїни - це початок революції масштабів винаходу електрики", - написав Ольшанський.

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Він також зазначив, що є агностиком, виступає проти смертної кари і за право жінок на аборти.

"І так, медичний канабіс має бути легалізований, як і будь-який медичний засіб ... що стосується рекреаційного, то теж, але пізніше;)" - підсумував Ольшанський.

У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Цим же указом заступником голови Виконавчого комітету реформ був призначений підприємець Олександр Ольшанський.



