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На конкурс до Ради громадського контролю при ДБР подали документи 79 кандидатів, - Козаченко

На конкурс до Ради громадського контролю при ДБР подали документи 79 кандидатів, - Козаченко

Документи приймаються до понеділка, 10 травня. Протягом тижня після цього комісія перевірить подані документи на відповідність вимогам.

Про це написала у фейсбуці член комісії, ексглава департаменту Мін'юсту з питань люстрації Тетяна Козаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 травня 2020 року звернулося 79 кандидатів на участь у Раді громадського контролю при ДБР (залишилося 3 дні до закінчення терміну подання документів до 10 травня!)", - написала вона.

Козаченко також опублікувала імена всіх 79 кандидатів до ради.

"Протягом 7 днів після закінчення терміну прийому документів Комісія ухвалюватиме рішення про відповідність поданих документів. Члени Комісії: Володимир Сущенко, голова, Роман Маселко, Юрій Бутусов, Василь Пехньо, ​​Тетяна Козаченко. У Вас ще є час надіслати документи", - додала вона.

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На конкурс до Ради громадського контролю при ДБР подали документи 79 кандидатів, - Козаченко 01На конкурс до Ради громадського контролю при ДБР подали документи 79 кандидатів, - Козаченко 02
На конкурс до Ради громадського контролю при ДБР подали документи 79 кандидатів, - Козаченко 03
На конкурс до Ради громадського контролю при ДБР подали документи 79 кандидатів, - Козаченко 04
На конкурс до Ради громадського контролю при ДБР подали документи 79 кандидатів, - Козаченко 05
На конкурс до Ради громадського контролю при ДБР подали документи 79 кандидатів, - Козаченко 06

Автор: 

Бутусов Юрій (3622) Козаченко Тетяна (27) Маселко Роман (98) ДБР (3587)


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Когда-нибудь появятся новости как при Порохе: дорогу отремонтировали, ФАП открыли и т.д. ?
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08.05.2020 02:00 Відповісти
Ребята, я читаю всё это уже год, как дурной сон.
Остаётся только просить Небесную Канцелярию чтобы она выгнала этих дьяволов.
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08.05.2020 02:03 Відповісти
 
 