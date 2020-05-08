На конкурс до Ради громадського контролю при ДБР подали документи 79 кандидатів, - Козаченко

Документи приймаються до понеділка, 10 травня. Протягом тижня після цього комісія перевірить подані документи на відповідність вимогам.

Про це написала у фейсбуці член комісії, ексглава департаменту Мін'юсту з питань люстрації Тетяна Козаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 травня 2020 року звернулося 79 кандидатів на участь у Раді громадського контролю при ДБР (залишилося 3 дні до закінчення терміну подання документів до 10 травня!)", - написала вона.

Козаченко також опублікувала імена всіх 79 кандидатів до ради.

"Протягом 7 днів після закінчення терміну прийому документів Комісія ухвалюватиме рішення про відповідність поданих документів. Члени Комісії: Володимир Сущенко, голова, Роман Маселко, Юрій Бутусов, Василь Пехньо, ​​Тетяна Козаченко. У Вас ще є час надіслати документи", - додала вона.

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