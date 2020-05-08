Ворог за добу 21 раз обстріляв позиції ОС на Донбасі, шістьох українських воїнів поранено, ліквідовано сімох найманців РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Під час ворожих вогневих провокацій наші воїни проявили мужність і витримку. Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі обстріли противника, змусивши ворога повернутися до дотримання режиму "тиші"", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі вів вогонь по українських військовослужбовцях неподалік Мар'їнки - з мінометів 82-мм калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Старогнатівка противник застосував безпілотний літальний апарат, скинувши постріл ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил, а потім обстріляв українських військовослужбовців з озброєння бойових машин піхоти.

По захисниках Широкиного ворог тричі вів вогонь із застосуванням 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а захисників Новоселівки Другої обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

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Біля населеного пункту Авдіївка російські окупанти вдень ​​застосували автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а з настанням темряви - великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Неподалік Тарамчука, Пісків і Невельського противник вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність", - зазначили в штабі.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища міського типу Новотошківське ворог чотири рази відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь: "Загалом окупанти використали тут 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм і 10 мін 120- і 82-мм калібру".

Також повідомляється, що околиці Оріхового ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, випустивши 30 мін, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Захисників Кримського ворог двічі обстрілював з мінометів 120-мм і 82-мм калібру.

"Унаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, наші підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки влучності українських військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії.

За даними розвідки, 7 травня українські військовослужбовці знищили 7 російських окупантів та ще 5 поранили. Крім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника", - повідомили в пресцентрі ОС.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник випустив 24 міни 120-мм калібру по позиціях ЗСУ біля Оріхового, а також застосовував станкові протитанкові гранатомети. У відповідь українські воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, в результаті чого ворожі провокації припинилися.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні штабу ОС.







