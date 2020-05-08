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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Помпео підтвердив підтримку України та рішучість США посилювати тиск на РФ до виконання нею Мінських угод і припинення окупації Криму

Помпео підтвердив підтримку України та рішучість США посилювати тиск на РФ до виконання нею Мінських угод і припинення окупації Криму

США продовжать надавати підтримку Україні і нарощувати тиск на Росію в питаннях Донбасу та Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Майк Помпео в телефонній розмові з главою українського МЗС Дмитром Кулебою, слова якого цитує американський Держдепартамент.

"Держсекретар високо оцінив дипломатію України в умовах незмінної і триваючої агресивної поведінки Росії. Він знову заявив про рішучу підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України, і наголосив, що Сполучені Штати будуть посилювати тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій, доти, поки Росія не виконає Мінські угоди і не припинить окупацію Криму", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Держсекретар і міністр закордонних справ наголосили на збереженні важливості пом'якшення наслідків COVID-19, і держсекретар наполегливо закликав до досягнення в Україні "подальшого прогресу в галузі верховенства права та економічних реформ", повідомляє Держдеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не мають цілковитої впевненості, що коронавірус походить з лабораторії в м. Ухань, - Помпео

Помпео, згідно з повідомленням, також "засудив зусилля Росії та її довірених осіб щодо використання пандемії COVID-19 для дезінформації та подальшого обмеження пересування спостерігачів ОБСЄ і гуманітарних організацій на сході України"

Автор: 

Держдепартамент США (1654) Крим (14199) США (23598) мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604) Помпео Майк (339)


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Топ коментарі
+6
Скорее в Украину верит!
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08.05.2020 08:04 Відповісти
+3
Американцы-братский народ!
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08.05.2020 08:04 Відповісти
+2
Respect, 🗽🇺🇸USA!!!
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08.05.2020 09:27 Відповісти
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верит Зеленскому значит
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08.05.2020 07:42 Відповісти
Скорее в Украину верит!
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08.05.2020 08:04 Відповісти
Это у тебя икона клоуна весит.
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08.05.2020 08:35 Відповісти
Американцы-братский народ!
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08.05.2020 08:04 Відповісти
Да. ЯО по-братски отобрали. По-братски наложили на рашку такие санкции, что она уже два раза Крым вернула. Может, в третий раз вернёт.
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08.05.2020 11:02 Відповісти
Для того, чтобы в мире всё успокоилось Украину нужно просто забросать деньгами.
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08.05.2020 08:17 Відповісти
И для кого эта брехливая речь Помпео? Если хотели бы, то давно уже все закончилось бы. А так очередная озабоченность с бла, бла, бла.
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08.05.2020 08:34 Відповісти
А ты пробовал когда нибудь помочь идиоту?
То-то и оно, задача не из лёгких.
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08.05.2020 08:53 Відповісти
Respect, 🗽🇺🇸USA!!!
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08.05.2020 09:27 Відповісти
 
 