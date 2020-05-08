Помпео підтвердив підтримку України та рішучість США посилювати тиск на РФ до виконання нею Мінських угод і припинення окупації Криму

США продовжать надавати підтримку Україні і нарощувати тиск на Росію в питаннях Донбасу та Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Майк Помпео в телефонній розмові з главою українського МЗС Дмитром Кулебою, слова якого цитує американський Держдепартамент.

"Держсекретар високо оцінив дипломатію України в умовах незмінної і триваючої агресивної поведінки Росії. Він знову заявив про рішучу підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України, і наголосив, що Сполучені Штати будуть посилювати тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій, доти, поки Росія не виконає Мінські угоди і не припинить окупацію Криму", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Держсекретар і міністр закордонних справ наголосили на збереженні важливості пом'якшення наслідків COVID-19, і держсекретар наполегливо закликав до досягнення в Україні "подальшого прогресу в галузі верховенства права та економічних реформ", повідомляє Держдеп.

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Помпео, згідно з повідомленням, також "засудив зусилля Росії та її довірених осіб щодо використання пандемії COVID-19 для дезінформації та подальшого обмеження пересування спостерігачів ОБСЄ і гуманітарних організацій на сході України"