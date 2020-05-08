ООН представила оновлений план реагування на пандемію, що передбачає збільшення витрат до $6,7 млрд
Новий план гуманітарного реагування на наслідки пандемії, представлений в ООН у четвер, передбачає збільшення витрат до $6,7 млрд.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив Центр новин ООН.
"Гуманітарні організації зажадали $6,7 млрд, щоб запобігти війнам, новим епідеміям і голоду", - йдеться в повідомленні.
Початковий документ був оприлюднений наприкінці березня і передбачав виділення $2 млрд. Однак відтоді ситуація змінилася на гірше, і в план допомоги були додані ще дев'ять держав.
В ООН очікують, що пік пандемії в більшості бідних країн настане через кілька місяців, проте вже сьогодні мільйони людей втратили роботу і залишилися без засобів до існування.
"Якщо не допомогти бідним країнам пережити пандемію, весь світ чекають конфлікти, голод і злидні", - йдеться в повідомленні.
План, запропонований ООН, передбачає допомогу та захист найбільш уразливих верств населення найбідніших країн світу, передусім людей з інвалідністю, а також жінок. Саме ці групи частіше за інших зазнають дискримінації та злигоднів, зазначили в ООН.
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Дійсно, що багато людей втратило роботу і не мають засобів для існування. Та є сумніви, що гроші ООН прийдуть до людей і не будуть вкрадені корупційними урядами цих країн.