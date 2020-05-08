УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 237 7

ООН представила оновлений план реагування на пандемію, що передбачає збільшення витрат до $6,7 млрд

ООН представила оновлений план реагування на пандемію, що передбачає збільшення витрат до $6,7 млрд

Новий план гуманітарного реагування на наслідки пандемії, представлений в ООН у четвер, передбачає збільшення витрат до $6,7 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив Центр новин ООН.

"Гуманітарні організації зажадали $6,7 млрд, щоб запобігти війнам, новим епідеміям і голоду", - йдеться в повідомленні.

Початковий документ був оприлюднений наприкінці березня і передбачав виділення $2 млрд. Однак відтоді ситуація змінилася на гірше, і в план допомоги були додані ще дев'ять держав.

Також читайте: Пандемія призведе до безпрецедентного зростання безробіття, найбільш уразливі неофіційні працівники, - ООН

В ООН очікують, що пік пандемії в більшості бідних країн настане через кілька місяців, проте вже сьогодні мільйони людей втратили роботу і залишилися без засобів до існування.

"Якщо не допомогти бідним країнам пережити пандемію, весь світ чекають конфлікти, голод і злидні", - йдеться в повідомленні.

План, запропонований ООН, передбачає допомогу та захист найбільш уразливих верств населення найбідніших країн світу, передусім людей з інвалідністю, а також жінок. Саме ці групи частіше за інших зазнають дискримінації та злигоднів, зазначили в ООН.

Автор: 

карантин (18172) ООН (3393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С понтом ООН не замечает, что проблемы не от пресловутого вирусочка, а от идиотских мер якобы борьбы с ним. Противно!
показати весь коментар
08.05.2020 07:40 Відповісти
это называется: "мы херово делаем свою работу за зарплату в 2 млрд, дайте нам в 3 раза больше!"
показати весь коментар
08.05.2020 07:58 Відповісти
Карантин...
ООН представила обновленный план реагирования на пандемию, предусматривающий увеличение расходов до $6,7 млрд - Цензор.НЕТ 331
показати весь коментар
08.05.2020 07:42 Відповісти
В ООН ожидают, что пик пандемии в большинстве бедных стран наступит через несколько месяцев, однако уже сегодня миллионы людей потеряли работу и остались без средств к существованию. Источник: https://censor.net.ua/n3194179
------------------------------------------------------------------------------------------
Дійсно, що багато людей втратило роботу і не мають засобів для існування. Та є сумніви, що гроші ООН прийдуть до людей і не будуть вкрадені корупційними урядами цих країн.
показати весь коментар
08.05.2020 07:46 Відповісти
Денег не хватает видимо. Это плохая тенденция.
показати весь коментар
08.05.2020 07:47 Відповісти
Организация обеспокоенных наций хочет ещё больше денег. Вот и вся суть, прячущаяся за гуманизмом.
показати весь коментар
08.05.2020 08:15 Відповісти
Весь план умещается в одну строчку: "Дайте бабла (для распила)"!
показати весь коментар
08.05.2020 09:17 Відповісти
 
 