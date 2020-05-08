США проводять серйозні переговори з РФ щодо контролю над озброєннями, - Трамп
США готові до продовження переговорів з Росією на тему контролю над озброєннями.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив президент США Дональд Трамп.
"Ми обговорюємо з Росією тему контролю над озброєннями, до того ж обговорення - серйозні. І ми продовжимо робити це", - сказав він журналістам у Білому домі.
Трамп додав, що і Росія, і США зацікавлені в результатах переговорів.
"У них багато ядерної зброї і у нас - теж ... Вони хочуть цього (досягнення домовленості. - Ред.), і ми теж цього хочемо", - зазначив він.
Говорячи про телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні, Трамп заявив, що зараз "дуже вдалий час" для розвитку співпраці Вашингтона і Москви.
"Ми - наймогутніша держава у світі, а вони - важлива і могутня держава. І чому це ми не можемо співпрацювати?" - запитав Трамп.
Він пояснив, що довгий час розслідування про імовірне втручання Росії в американські вибори в 2016 році заважало країнам налагоджувати відносини. У межах розслідування передвиборчий штаб Трампа підозрювали в координації дій з РФ, проте в підсумку спецпрокурор Роберт Мюллер визнав недоведеним факт змови між РФ і штабом Трампа.
"Усі ці містифікації заважали нам укладати угоди", - сказав Трамп. За його словами, тепер поступово всі елементи цієї "містифікації" стають відомі. Він припустив, що в найближчі тижні з цього приводу можуть з'явитися цікаві новини.
Нагадаємо, Мюллер був призначений Мін'юстом США спецпрокурором з розслідування втручання у вибори в травні 2017 року. Свою роботу він закінчив до березня цього року, за її підсумками у квітні було опубліковано 400-сторінкову доповідь.
У підсумку, змови між президентом і російською владою не було знайдено, проте були знайдені такі докази втручання, як злом серверів Демпартії, імовірно, офіцерами ГРУ, і кампанія з дезінформації в соцмережах. Загалом обвинувачення були висунуті 34 особам, серед яких були і співробітники штабу Трампа. Мюллер також зазначав епізоди, які можна трактувати як спроби Трампа перешкодити правосуддю - виокремлювати це в окреме розслідування Мін'юст не став.
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"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Хьюи Пирс Лонг
",https://politikus.ru/articles/politics/17333-zheleznyy-kancler-dogovor-s-rossiey-ne-stoit-toy-bumagi-na-kotoroy-napisan-tak-li-eto-chitaem-polnuyu-versiyu-vyskazyvaniya.html Не надейтесь что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."
Вы или недалёкий человек, или пытаетесь ввести нас в заблуждение.
Вы явно переигрываете ....https://www.mk.ru/culture/article/2010/02/02/422874-stanislavskiy-byi-skazal-ne-veryu.html Станиславский бы сказал: "не верю"!
цивілізовану державу, яка дотримується міжнародних зобов'язань неможливо.
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спешу разочаровать вас - жив пока еще....
"адвоатику" при случае передайте мои пожелания здоровья.......
В современном мире, с глобальной экономикой и интернетом, ядерная гонка бессмысленна.
Китай - самая могущественная страна! Не бедная, имеет космические программы и ядерное оружие ... Страна Коммунистическая, а это значит хорошо организованная и под единым командованием.
Китайцы потихоньку скупают землю в разных странах мира и ведут глубоко продуманную информационную войну. Сами не воюют, стравливают тех, кто готов меряться пиписьками.