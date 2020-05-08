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Новини
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США проводять серйозні переговори з РФ щодо контролю над озброєннями, - Трамп

США проводять серйозні переговори з РФ щодо контролю над озброєннями, - Трамп

США готові до продовження переговорів з Росією на тему контролю над озброєннями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Ми обговорюємо з Росією тему контролю над озброєннями, до того ж обговорення - серйозні. І ми продовжимо робити це", - сказав він журналістам у Білому домі.

Трамп додав, що і Росія, і США зацікавлені в результатах переговорів.

"У них багато ядерної зброї і у нас - теж ... Вони хочуть цього (досягнення домовленості. - Ред.), і ми теж цього хочемо", - зазначив він.

Говорячи про телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні, Трамп заявив, що зараз "дуже вдалий час" для розвитку співпраці Вашингтона і Москви.

"Ми - наймогутніша держава у світі, а вони - важлива і могутня держава. І чому це ми не можемо співпрацювати?" - запитав Трамп.

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Він пояснив, що довгий час розслідування про імовірне втручання Росії в американські вибори в 2016 році заважало країнам налагоджувати відносини. У межах розслідування передвиборчий штаб Трампа підозрювали в координації дій з РФ, проте в підсумку спецпрокурор Роберт Мюллер визнав недоведеним факт змови між РФ і штабом Трампа.

"Усі ці містифікації заважали нам укладати угоди", - сказав Трамп. За його словами, тепер поступово всі елементи цієї "містифікації" стають відомі. Він припустив, що в найближчі тижні з цього приводу можуть з'явитися цікаві новини.

Нагадаємо, Мюллер був призначений Мін'юстом США спецпрокурором з розслідування втручання у вибори в травні 2017 року. Свою роботу він закінчив до березня цього року, за її підсумками у квітні було опубліковано 400-сторінкову доповідь.

У підсумку, змови між президентом і російською владою не було знайдено, проте були знайдені такі докази втручання, як злом серверів Демпартії, імовірно, офіцерами ГРУ, і кампанія з дезінформації в соцмережах. Загалом обвинувачення були висунуті 34 особам, серед яких були і співробітники штабу Трампа. Мюллер також зазначав епізоди, які можна трактувати як спроби Трампа перешкодити правосуддю - виокремлювати це в окреме розслідування Мін'юст не став.

Автор: 

росія (66417) США (23598) ядерна зброя (1195) Трамп Дональд (6303) Мюллер Роберт (60)


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Топ коментарі
+9
"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан" Отто фон Бисмарк
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Хьюи Пирс Лонг
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08.05.2020 07:56 Відповісти
+6
Переговоры могут быть только одни. Окорочка в обмен на полное разоружение и вывод войск из других стран.
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08.05.2020 07:56 Відповісти
+6
Будапештський меморандум був прикладом як росія виконую зобов'язання.
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08.05.2020 08:23 Відповісти
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08.05.2020 07:55 Відповісти
Переговоры могут быть только одни. Окорочка в обмен на полное разоружение и вывод войск из других стран.
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08.05.2020 07:56 Відповісти
"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан" Отто фон Бисмарк
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Хьюи Пирс Лонг
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08.05.2020 07:56 Відповісти
Без моего отношения к кацапам но: Полная версия фразы звучит так:

",https://politikus.ru/articles/politics/17333-zheleznyy-kancler-dogovor-s-rossiey-ne-stoit-toy-bumagi-na-kotoroy-napisan-tak-li-eto-chitaem-polnuyu-versiyu-vyskazyvaniya.html Не надейтесь что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."
Вы или недалёкий человек, или пытаетесь ввести нас в заблуждение.
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08.05.2020 08:14 Відповісти
Будапештський меморандум був прикладом як росія виконую зобов'язання.
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08.05.2020 08:23 Відповісти
Бісмарк взагалі нічого подібного не казав, ні в якому варіянті. Лонг, до речі, теж. Усе це вигадки, що поширюються інтернетом. Але кретинам подобається....
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08.05.2020 08:30 Відповісти
Более того Волга не впадает в Каспийское море. В Ираке не нашли химического оружия и никто не видел золотого унитаза Януковича. Усе це вигадки, що поширюються інтернетом. Фраза существует целиком и вырвать из неё кусочек поменяв расположение букв это незнание или умысел. Але кретинам подобається....
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08.05.2020 13:07 Відповісти
США проводять серйозні переговори з РФ щодо контролю над озброєннями, - Трамп - Цензор.НЕТ 4919
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08.05.2020 08:44 Відповісти
"Без моего отношения к кацапам но:"
Вы явно переигрываете ....https://www.mk.ru/culture/article/2010/02/02/422874-stanislavskiy-byi-skazal-ne-veryu.html Станиславский бы сказал: "не верю"!
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08.05.2020 09:26 Відповісти
США проводят серьезные переговоры с РФ по контролю над вооружениями, - Трамп - Цензор.НЕТ 4745.....
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08.05.2020 07:57 Відповісти
Тема перемовин США з рф буде до закінчення проекту "росія". Створити із росії
цивілізовану державу, яка дотримується міжнародних зобов'язань неможливо.
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08.05.2020 07:58 Відповісти
цемы в засос они проводят - наш плешивого в скафандр целует....
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08.05.2020 07:59 Відповісти
США проводять серйозні переговори з РФ щодо контролю над озброєннями, - Трамп - Цензор.НЕТ 2494
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08.05.2020 08:04 Відповісти
Трамп, как улучшенная модель Лукашенко. Вроде бы 'дружба', но может путлера и ножичком в трухлявую спину.
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08.05.2020 08:04 Відповісти
я вас помню, мадемуазеля, почему то.....
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08.05.2020 08:11 Відповісти
На лавочці біля під"їзду її бачив?
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08.05.2020 08:18 Відповісти
точна - нормальная такая,, с ядом - не хуже других, короче )))
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08.05.2020 08:30 Відповісти
в неї любимі слова які кричит - Наркаман! Прастітутка!
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08.05.2020 08:32 Відповісти
Пам*ятаю .вас . як визивали . .
...
..США проводять серйозні переговори з РФ щодо контролю над озброєннями, - Трамп - Цензор.НЕТ 5241
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08.05.2020 09:19 Відповісти
США проводять серйозні переговори з РФ щодо контролю над озброєннями, - Трамп - Цензор.НЕТ 8452
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08.05.2020 09:23 Відповісти
не вы ли мне сметри желали?
спешу разочаровать вас - жив пока еще....
"адвоатику" при случае передайте мои пожелания здоровья.......
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08.05.2020 09:35 Відповісти
Зачем эта мышиная возня? Для лохов.
В современном мире, с глобальной экономикой и интернетом, ядерная гонка бессмысленна.
Китай - самая могущественная страна! Не бедная, имеет космические программы и ядерное оружие ... Страна Коммунистическая, а это значит хорошо организованная и под единым командованием.
Китайцы потихоньку скупают землю в разных странах мира и ведут глубоко продуманную информационную войну. Сами не воюют, стравливают тех, кто готов меряться пиписьками.
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08.05.2020 08:17 Відповісти
Яке озброєння може бути у тих хто 50 років випускає однаковий автомобіль...)))
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08.05.2020 08:50 Відповісти
Россия и ядерное оружие одно и тоже. Благодаря ядерному оружия россия страшна. А если она страшна на нее обращают внимание с ней считаются. А без него кому нужна россия,а не кому. Поэтому она от него и не откажется!
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08.05.2020 09:31 Відповісти
 
 