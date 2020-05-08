США проводять серйозні переговори з РФ щодо контролю над озброєннями, - Трамп

США готові до продовження переговорів з Росією на тему контролю над озброєннями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Ми обговорюємо з Росією тему контролю над озброєннями, до того ж обговорення - серйозні. І ми продовжимо робити це", - сказав він журналістам у Білому домі.

Трамп додав, що і Росія, і США зацікавлені в результатах переговорів.

"У них багато ядерної зброї і у нас - теж ... Вони хочуть цього (досягнення домовленості. - Ред.), і ми теж цього хочемо", - зазначив він.

Говорячи про телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні, Трамп заявив, що зараз "дуже вдалий час" для розвитку співпраці Вашингтона і Москви.

"Ми - наймогутніша держава у світі, а вони - важлива і могутня держава. І чому це ми не можемо співпрацювати?" - запитав Трамп.

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Він пояснив, що довгий час розслідування про імовірне втручання Росії в американські вибори в 2016 році заважало країнам налагоджувати відносини. У межах розслідування передвиборчий штаб Трампа підозрювали в координації дій з РФ, проте в підсумку спецпрокурор Роберт Мюллер визнав недоведеним факт змови між РФ і штабом Трампа.

"Усі ці містифікації заважали нам укладати угоди", - сказав Трамп. За його словами, тепер поступово всі елементи цієї "містифікації" стають відомі. Він припустив, що в найближчі тижні з цього приводу можуть з'явитися цікаві новини.

Нагадаємо, Мюллер був призначений Мін'юстом США спецпрокурором з розслідування втручання у вибори в травні 2017 року. Свою роботу він закінчив до березня цього року, за її підсумками у квітні було опубліковано 400-сторінкову доповідь.

У підсумку, змови між президентом і російською владою не було знайдено, проте були знайдені такі докази втручання, як злом серверів Демпартії, імовірно, офіцерами ГРУ, і кампанія з дезінформації в соцмережах. Загалом обвинувачення були висунуті 34 особам, серед яких були і співробітники штабу Трампа. Мюллер також зазначав епізоди, які можна трактувати як спроби Трампа перешкодити правосуддю - виокремлювати це в окреме розслідування Мін'юст не став.