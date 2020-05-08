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Новини
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Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни

Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни

Під головуванням Естонії Рада Безпеки ООН у п'ятницю проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прессекретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Мета – згадати трагічні сторінки історичного минулого та переконатися, що подібна трагедія не повториться в майбутньому", - зазначив український дипломат.

Він наголосив, що "відверта розмова" про те, як протидіяти міжнародним злочинам і захистити мир, зараз неабияк на часі. Особливо, як зазначив Ніколенко, на тлі триваючих зусиль зруйнувати післявоєнний порядок, заснований на повазі до міжнародного права.

"Як 75 років тому, так і сьогодні, Україна як ніхто інший відчуває на собі наслідки агресивної загарбницької політики", - написав дипломат.

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Формат засідання дозволить брати участь у дискусії не лише членам Радбезу. Планується близько 70 учасників, зокрема 50 міністрів закордонних справ. "Безпрецедентний рівень як для карантинного періоду", - підкреслив Ніколенко.

Через пандемію COVID-19 залу засідань Радбезу перенесуть у Таллінн, де спілкування відбуватиметься на віртуальній платформі Hybridity.

Початок засідання - о 17:00 за київським часом. Подивитися пряму трансляцію можна буде за цим посиланням.

Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни 01

Автор: 

Друга світова війна (302) Радбез ООН (876) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
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Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9419
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08.05.2020 08:24 Відповісти
+10
Ага, в той самий день як вбив свого брата.
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08.05.2020 08:40 Відповісти
+9
Українці оберуть, а малороси ні.
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08.05.2020 08:23 Відповісти
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Совбез ООН сегодня проведет заседание по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 3701
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08.05.2020 08:16 Відповісти
Ніколи знову!
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08.05.2020 08:16 Відповісти
От нарешті правильний лозунг в тебе. Українці вже ніколи цього свинохряка знову не оберуть.
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08.05.2020 08:21 Відповісти
Українці оберуть, а малороси ні.
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08.05.2020 08:23 Відповісти
Ага. В своєму соєвому зрадному гуртку можете кого завгодно обирати. Можете себе навіть українцями називати, хоч марсіанами.
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08.05.2020 08:27 Відповісти
Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни - Цензор.НЕТ 46
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08.05.2020 08:28 Відповісти
Це тоді, як Петро погнав до Відня благословіння у Фірташа випрошувати?
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08.05.2020 08:33 Відповісти
Ага, в той самий день як вбив свого брата.
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08.05.2020 08:40 Відповісти
За брата не знаю, а от про сходняк з Фірташем навіть самі вперті прахоботи заперечити не можуть.
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08.05.2020 08:52 Відповісти
Надіюсь ти там був і знаєш достеменно що там відбувалося?
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08.05.2020 08:56 Відповісти
Один олігарх поблагословив другого на царствіє. А за два місяці українці теж не підвели і дали свинохряку 54% "в адінтур". Бо хотіли долар по 11 і "закінчити АТО за два тижні". Ну і омріяні "Апачі" треба було прикупити на зекономлені гроші.
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08.05.2020 09:01 Відповісти
я тебе про інше питав.
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08.05.2020 09:03 Відповісти
https://dt.ua/POLITICS/golovni-mesedzhi-poroshenka-krim-poki-ne-povernuti-roshen-ne-prodati-vidstavki-yacenyuka-ne-chekati-174926_.html Президент України Петро Порошенко провів у Відні з олігархом Дмитром Фірташем 28-годинну зустріч у Відні напередодні президентських виборів, повідомляє https://www.theinsider.ua/politics/557591a765d8e/ INSIDER з посиланням на учасників зустрічі.
Під час прес-конференції минулого тижня https://dt.ua/POLITICS/poroshenko-vidkidaye-yaki-nebud-domovlenosti-z-firtashem-174891_.html Порошенко спростував інформацію про будь-які існуючі домовленості з олігархом Дмитром Фірташем за підсумками спільної зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком у Відні напередодні президентських виборів. "Я ніколи не заперечував коротку зустріч з Фірташем. Але заперечую будь-які домовленості з Фірташем. Цього не існує. Якщо щось інше було заявлено під присягою в суді, він повинен нести відповідальність за брехню під присягою", - заявив президент.
При цьому він додав, що існувало інша https://dt.ua/POLITICS/poroshenko-oprilyudniv-konfidenciynu-ugodu-z-klichkom-174902_.html конфіденційна політична угода , але підписана вона було з Віталієм Кличком. "Вона складалася з двох частин. Перша - була оголошена на з'їзді партій "Солідарність" і УДАР", - додав президент, також надавши ЗМІ другу частину політичної угоди.
22 квітня на день народження Володимира Кличка у Відні відбулася зустріч Петра Порошенка, Віталія Кличка, Віталія Ковальчука, Юрія Стеця, Сергія Льовочкіна і Дмитра Фірташа.
За офіційною версією, Порошенко, як і Ковальчук були запрошені на день народження Кличка-молодшого, і "цілком випадково" у віденському готелі натрапили на Фірташа. І нібито у Порошенка просто не залишилося вибору, як кілька хвилин поговорити з опальним олігархом.
За інформацією видання, отриманої від самих учасників зустрічі, "випадкова даремна" розмова тривав 28 годин з перервою на три години. Деталей розмови навіть офф-рекордс не захотів розповідати ніхто. Крім того, що спочатку Фірташ і Льовочкін хотіли отримати свої 30% в списку на парламентські вибори, але потім зійшлися на поділі 50% Порошенка, 50% - УДАРУ.
В оточенні президента вважають, що Льовочкін розповів про це українським журналістам, а люди Фірташа підкинули маловідомої австрійській газеті. "Таким чином Фірташ намагався показати США, що він підтримує в Україні того ж кандидата, що і Вашингтон, і домовитися про зняття з нього звинувачень. Він впевнений - США робить ставку на Порошенка", - сказав рік тому виданню один із соратників президента.
Читайте також: https://dt.ua/ECONOMICS/nbu-likviduye-bank-nadra-firtasha-174884_.html НБУ ліквідує банк "Надра" Фірташа

Під час суду над Фірташем у Відні олігарх публічно заявив про https://dt.ua/POLITICS/firtash-zayaviv-scho-prosuvav-klichka-yak-kandidata-v-prezidenti-i-pidtrimuvav-yogo-partiyu-171563_.html підтримку Кличка особисто та його політичної партії з 2012 року. Фірташ також заявив, що після втечі екс-президента Віктора Януковича він мав зустріч з Петром Порошенком і Віталієм Кличком, на якій нібито були досягнуті якісь конфіденційні домовленості.
У своїй промові Фірташ також зробив неознозначное заяву: "https://zn.ua/POLITICS/firtash-my-poluchili-poroshenko-prezidentom-klichko-merom-kak-i-hoteli-174844_.html Ми отримали, що хотіли: КЛичко став мером, Порошенко - президентом ". За його словами, він зробив усе, що міг, щоб до влади не прийшла команда Юлії Тимошенко.
Як відомо, сторони зустрічалися у Відні в травні - принаймні, травневу зустріч визнає і Фірташ, і Порошенко, в той час як Кличко запевняє, що їздив до Відня виключно на День народження брата.
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08.05.2020 09:07 Відповісти
Фірташ, Кличко і Петро "отримали те, що хотіли". А чи отримали це українці?
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08.05.2020 09:12 Відповісти
тобто, 73% не отримали те що хотiли - зелене лайно при владi?
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08.05.2020 09:16 Відповісти
Ти гадаєш, що мета виборів - "отримати лайно при владі"? Гм-м-м, цікава думка... Тепер я розумію, чому ******* так топлять за сизоносого гетьмана.
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08.05.2020 09:27 Відповісти
при зеленському ти також отримав на те що заслуговуєш.
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08.05.2020 09:24 Відповісти
Тут я з тобою погоджусь. Будь-який народ отримує ту владу, на яку заслуговує.
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08.05.2020 09:29 Відповісти
Ніхто нікого вже не вибиратиме.
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08.05.2020 08:43 Відповісти
я надіюсь, що ще будемо. надіюсь.....
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08.05.2020 08:46 Відповісти
Це нам і країні в цілому на добро.
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08.05.2020 08:47 Відповісти
Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни - Цензор.НЕТ 6553

Опятьдаццатьпять!
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08.05.2020 08:22 Відповісти
Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4138
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08.05.2020 08:42 Відповісти
винуватець один в цьому- росія, давай карай!
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08.05.2020 08:44 Відповісти
Скоро суд разберется.
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08.05.2020 08:45 Відповісти
Суд...
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08.05.2020 08:46 Відповісти
Скоро? Це коли буде скоро?
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08.05.2020 08:58 Відповісти
нада исчо падаждать. дайтеемустодней.
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08.05.2020 09:17 Відповісти
Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9419
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08.05.2020 08:24 Відповісти
Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни - Цензор.НЕТ 7431
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08.05.2020 08:27 Відповісти
Всё может быть, ведь отец Турчинова грудничком служил в СС...
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08.05.2020 09:56 Відповісти
Сьогодні День пам'яті та примирення. Тому пам'янемо всіх загиблих у тій війні. Завтра день победобесія, але нехай це буде окремо від нас.
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08.05.2020 08:29 Відповісти
https://censor.net/user/133794 - интересно, а евреи примерились с нацистами, которые их убивали, или до сих пор их ищут по всему свету?

С кем украинцам примеряться...?
С теми кто их гнал на смерть в бой после Голодомора и геноцида, да?
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08.05.2020 08:42 Відповісти
Я нижче написав, що миритися це справа кожного. Так цей день називається в ЄС та Україні. Щодо євреїв, то це теж їхня справа. Деякі в Ізраїлі досі отримують пенсії від Німеччини, а інші переїхали в Німеччину і примирилися. Я таких зустрічав на відпочинку в Україні. Розмову вони починали зі слів: а у нас в Німеччині...
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08.05.2020 08:48 Відповісти
день памяти да...
а примиряются пускай советские с немецкими......
украинцам примеряться не с кем - это была не наша война и мы в ней подневольные жертвы..
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08.05.2020 08:35 Відповісти
Всі мають родичів, які жили чи постраждали під час тієї війни. Звичайно, що це справа кожного як робити з цим примиренням.
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08.05.2020 08:43 Відповісти
https://censor.net/user/133794 - мой дед тоже воевал за Советы (был начальником погран.заставы)..

свою войну закончил где то в Китае....

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__xts__%5B0%5D=68.ARDQqdUnD47m8qucAwm9lleMAfivCRpJSFYE0v9bzafcujk1LsRcjOsYjtPatOprTjy98Zi3soiG9I50WkE7eOsWG4dwTmYhsf7_zZD6jBkQqP5jZ2_rG5aj5oVMQEh3GLh-ZpWCktq9u3kEgI8l6fSIQ4mML3tYVM7lCozsGo0odYptkHvyriO93d_rhtapfdL3QCJmPc5z1TKSw-IXNn0D57aqMSFnAhk_0H1g7Aze4FaBMi1sE_2TV9iukd1-5xFkleuyardBtWAw9z-a0Cw8HWRVKfJih5GX0Z8hQbbOkAICbLjj7jyZB5ots2bOAr0IdN_eR3SqJz5NB8FBLQ&__xts__%5B1%5D=68.ARC9HT-4n_VXUVn6DxFf6IbR0I1Us8TA4qkIxMt11d_NdzT1V1LWoWA7xnbcdWoUskpQi2d6VVcRcuxDjEn8FoYlkLq7ABNhlGlj7ajHPLr88CF0yTZIZSBJ9-VDbyL4VwgPTqw4wOW6jAFYhzKlRO7BSyht6IZ4_Xdjz9XuXC9ve95tvvKeFFoatBYhR3x9DIjv-_eFoX9sIBBIa10pbOqKfGHPzGK20b0XHALDgn0fY-TpdGRCM_cKQdyDsp5FzSdidaKlukzukuEjoDxj_oBwqfACn6UCkWZt6DmhBImYrMomEpMrVwKv99K78pJZdUyO-nSLVKaMyZ_H4RNQQ7SuPg&__tn__=kC-R&eid=ARCTduI2LI9DqwCMF1d576t9Zsd2bURwtr9eyAVYw2Jsgv0EN4q6OXfK8GNKvbxj6MKuNVWyXU_2fMWB&hc_ref=ARTx4Ssr1C4ckdyyKGML18YAM9rE8kdIrE2pvkfK2tiVJEhElW8BCkdGQmm3W7Aj9HM&fref=nf Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/photos/a.760322144097615/2765498840246592/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC9HT-4n_VXUVn6DxFf6IbR0I1Us8TA4qkIxMt11d_NdzT1V1LWoWA7xnbcdWoUskpQi2d6VVcRcuxDjEn8FoYlkLq7ABNhlGlj7ajHPLr88CF0yTZIZSBJ9-VDbyL4VwgPTqw4wOW6jAFYhzKlRO7BSyht6IZ4_Xdjz9XuXC9ve95tvvKeFFoatBYhR3x9DIjv-_eFoX9sIBBIa10pbOqKfGHPzGK20b0XHALDgn0fY-TpdGRCM_cKQdyDsp5FzSdidaKlukzukuEjoDxj_oBwqfACn6UCkWZt6DmhBImYrMomEpMrVwKv99K78pJZdUyO-nSLVKaMyZ_H4RNQQ7SuPg&__tn__=-R 18 год · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#

Ще раз про слабкість українців перед московською пропагандою.
Фундамент всієї путінської пропагандистської конструкції - культ побєдобєсія.
Капища цього культу - обеліски й "вічні" вогні.
Ті, хто вклоняються цим капищам - реалізовані, або потенційні, клієнти путінської пропаганди.

Браття, отямтеся! Візьмемо типову українську сім'ю - мою. Московити вбили двох моїх прадідів, а діда послали захищати мо$cowію у другій світовій війні, яку самі ж і розпочали. Він загинув у 1941. Хто він, герой, злочинець чи жертва?
Ватники в лугандоні, які роблять рівно те саме, що мій дід - захищають інтереси москви - герої, злочинці чи жертви?
Якщо ми вважаємо нинішніх ватників злочинцями й жертвами, то чому своїх дідів - ватників сорокових - ми вважаємо героями?
Чи маємо ми їх поминати? Обов'язково! Якщо ми християни - то в поминальний тиждень (другий тиждень після великодня). Але поминати ми йдемо на цвинтар, або до церкви, якщо могили нема.
Якщо ми атеїсти, то згадуємо на день смерті, або день народження, якщо дата смерті невідома.
Але, якщо ми в своїх поминках прив'язуємося до встановленої москвою дати, та ще й ідемо до влаштованого москвою капища "вічний вогонь", могила невідомого ватника, то ми - адепти московського антихристиянського й антиукраїнського культу.

Покладаючи квіточки, не забудьте вигукнути: "путін, ввєді вайска!"

Дмитро Корчинський


Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни - Цензор.НЕТ 1573
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08.05.2020 08:48 Відповісти
Погоджуюся з цим.
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08.05.2020 08:52 Відповісти
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ СОВБЕЗА ООН ПО СЛУЧАЮ 75-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ОТКРЫВАЕТ ДЕЛЕГАЦИЯ РАСИИ:

Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни - Цензор.НЕТ 870
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08.05.2020 08:47 Відповісти
Пилотки проветривают свои пилотки?
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08.05.2020 08:54 Відповісти
шапки ушанки.
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08.05.2020 08:57 Відповісти
А Ірка-дирка сказала, що це "дєнь пабьєди".
Так само, як і ******* кремлівські хазяї.
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08.05.2020 08:56 Відповісти
Насколько помнится, вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 подписанием акта о капитуляции Японии на борту "Миссури". Опять совбез у рашки на подтанцовках...
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08.05.2020 09:09 Відповісти
Речь идет об окончании ВМВ в Европе. Хотя согласен, заголовок написан не верно. В самой статье уже нормально.
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08.05.2020 09:15 Відповісти
Обязательно надо в совбезе ООН напомнить всем ЧТО ХУТИН- УБИЙЦА , как и гитлер
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08.05.2020 09:22 Відповісти
😀"потерпевшего зеленского"
"Подозреваемойй в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили домашний арест"

Печерский районный суд отказался продлевать домашний арест Марусе Зверобой (Елене Самбул), которая в беседе с пранкером попросила спрятать ее в Феофанию, подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное адвокатом Зверобой Андреем Писаренко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой", - написал он.

Адвокат отметил, что теперь у Зверобой нет ни одного пресечения по делу об угрозах Президенту.

Согласно решению, суд вернул прокурорам ходатайство об избрании Зверобой меры пресечения.
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08.05.2020 09:49 Відповісти
 
 