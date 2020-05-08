Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни

Під головуванням Естонії Рада Безпеки ООН у п'ятницю проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прессекретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Мета – згадати трагічні сторінки історичного минулого та переконатися, що подібна трагедія не повториться в майбутньому", - зазначив український дипломат.

Він наголосив, що "відверта розмова" про те, як протидіяти міжнародним злочинам і захистити мир, зараз неабияк на часі. Особливо, як зазначив Ніколенко, на тлі триваючих зусиль зруйнувати післявоєнний порядок, заснований на повазі до міжнародного права.

"Як 75 років тому, так і сьогодні, Україна як ніхто інший відчуває на собі наслідки агресивної загарбницької політики", - написав дипломат.

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Формат засідання дозволить брати участь у дискусії не лише членам Радбезу. Планується близько 70 учасників, зокрема 50 міністрів закордонних справ. "Безпрецедентний рівень як для карантинного періоду", - підкреслив Ніколенко.

Через пандемію COVID-19 залу засідань Радбезу перенесуть у Таллінн, де спілкування відбуватиметься на віртуальній платформі Hybridity.

Початок засідання - о 17:00 за київським часом. Подивитися пряму трансляцію можна буде за цим посиланням.