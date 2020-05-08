Радбез ООН сьогодні проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни
Під головуванням Естонії Рада Безпеки ООН у п'ятницю проведе засідання з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прессекретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Мета – згадати трагічні сторінки історичного минулого та переконатися, що подібна трагедія не повториться в майбутньому", - зазначив український дипломат.
Він наголосив, що "відверта розмова" про те, як протидіяти міжнародним злочинам і захистити мир, зараз неабияк на часі. Особливо, як зазначив Ніколенко, на тлі триваючих зусиль зруйнувати післявоєнний порядок, заснований на повазі до міжнародного права.
"Як 75 років тому, так і сьогодні, Україна як ніхто інший відчуває на собі наслідки агресивної загарбницької політики", - написав дипломат.
Формат засідання дозволить брати участь у дискусії не лише членам Радбезу. Планується близько 70 учасників, зокрема 50 міністрів закордонних справ. "Безпрецедентний рівень як для карантинного періоду", - підкреслив Ніколенко.
Через пандемію COVID-19 залу засідань Радбезу перенесуть у Таллінн, де спілкування відбуватиметься на віртуальній платформі Hybridity.
Початок засідання - о 17:00 за київським часом. Подивитися пряму трансляцію можна буде за цим посиланням.
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Під час прес-конференції минулого тижня https://dt.ua/POLITICS/poroshenko-vidkidaye-yaki-nebud-domovlenosti-z-firtashem-174891_.html Порошенко спростував інформацію про будь-які існуючі домовленості з олігархом Дмитром Фірташем за підсумками спільної зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком у Відні напередодні президентських виборів. "Я ніколи не заперечував коротку зустріч з Фірташем. Але заперечую будь-які домовленості з Фірташем. Цього не існує. Якщо щось інше було заявлено під присягою в суді, він повинен нести відповідальність за брехню під присягою", - заявив президент.
При цьому він додав, що існувало інша https://dt.ua/POLITICS/poroshenko-oprilyudniv-konfidenciynu-ugodu-z-klichkom-174902_.html конфіденційна політична угода , але підписана вона було з Віталієм Кличком. "Вона складалася з двох частин. Перша - була оголошена на з'їзді партій "Солідарність" і УДАР", - додав президент, також надавши ЗМІ другу частину політичної угоди.
22 квітня на день народження Володимира Кличка у Відні відбулася зустріч Петра Порошенка, Віталія Кличка, Віталія Ковальчука, Юрія Стеця, Сергія Льовочкіна і Дмитра Фірташа.
За офіційною версією, Порошенко, як і Ковальчук були запрошені на день народження Кличка-молодшого, і "цілком випадково" у віденському готелі натрапили на Фірташа. І нібито у Порошенка просто не залишилося вибору, як кілька хвилин поговорити з опальним олігархом.
За інформацією видання, отриманої від самих учасників зустрічі, "випадкова даремна" розмова тривав 28 годин з перервою на три години. Деталей розмови навіть офф-рекордс не захотів розповідати ніхто. Крім того, що спочатку Фірташ і Льовочкін хотіли отримати свої 30% в списку на парламентські вибори, але потім зійшлися на поділі 50% Порошенка, 50% - УДАРУ.
В оточенні президента вважають, що Льовочкін розповів про це українським журналістам, а люди Фірташа підкинули маловідомої австрійській газеті. "Таким чином Фірташ намагався показати США, що він підтримує в Україні того ж кандидата, що і Вашингтон, і домовитися про зняття з нього звинувачень. Він впевнений - США робить ставку на Порошенка", - сказав рік тому виданню один із соратників президента.
Читайте також: https://dt.ua/ECONOMICS/nbu-likviduye-bank-nadra-firtasha-174884_.html НБУ ліквідує банк "Надра" Фірташа
Під час суду над Фірташем у Відні олігарх публічно заявив про https://dt.ua/POLITICS/firtash-zayaviv-scho-prosuvav-klichka-yak-kandidata-v-prezidenti-i-pidtrimuvav-yogo-partiyu-171563_.html підтримку Кличка особисто та його політичної партії з 2012 року. Фірташ також заявив, що після втечі екс-президента Віктора Януковича він мав зустріч з Петром Порошенком і Віталієм Кличком, на якій нібито були досягнуті якісь конфіденційні домовленості.
У своїй промові Фірташ також зробив неознозначное заяву: "https://zn.ua/POLITICS/firtash-my-poluchili-poroshenko-prezidentom-klichko-merom-kak-i-hoteli-174844_.html Ми отримали, що хотіли: КЛичко став мером, Порошенко - президентом ". За його словами, він зробив усе, що міг, щоб до влади не прийшла команда Юлії Тимошенко.
Як відомо, сторони зустрічалися у Відні в травні - принаймні, травневу зустріч визнає і Фірташ, і Порошенко, в той час як Кличко запевняє, що їздив до Відня виключно на День народження брата.
Опятьдаццатьпять!
С кем украинцам примеряться...?
С теми кто их гнал на смерть в бой после Голодомора и геноцида, да?
а примиряются пускай советские с немецкими......
украинцам примеряться не с кем - это была не наша война и мы в ней подневольные жертвы..
свою войну закончил где то в Китае....
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https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/photos/a.760322144097615/2765498840246592/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC9HT-4n_VXUVn6DxFf6IbR0I1Us8TA4qkIxMt11d_NdzT1V1LWoWA7xnbcdWoUskpQi2d6VVcRcuxDjEn8FoYlkLq7ABNhlGlj7ajHPLr88CF0yTZIZSBJ9-VDbyL4VwgPTqw4wOW6jAFYhzKlRO7BSyht6IZ4_Xdjz9XuXC9ve95tvvKeFFoatBYhR3x9DIjv-_eFoX9sIBBIa10pbOqKfGHPzGK20b0XHALDgn0fY-TpdGRCM_cKQdyDsp5FzSdidaKlukzukuEjoDxj_oBwqfACn6UCkWZt6DmhBImYrMomEpMrVwKv99K78pJZdUyO-nSLVKaMyZ_H4RNQQ7SuPg&__tn__=-R 18 год · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#
Ще раз про слабкість українців перед московською пропагандою.
Фундамент всієї путінської пропагандистської конструкції - культ побєдобєсія.
Капища цього культу - обеліски й "вічні" вогні.
Ті, хто вклоняються цим капищам - реалізовані, або потенційні, клієнти путінської пропаганди.
Браття, отямтеся! Візьмемо типову українську сім'ю - мою. Московити вбили двох моїх прадідів, а діда послали захищати мо$cowію у другій світовій війні, яку самі ж і розпочали. Він загинув у 1941. Хто він, герой, злочинець чи жертва?
Ватники в лугандоні, які роблять рівно те саме, що мій дід - захищають інтереси москви - герої, злочинці чи жертви?
Якщо ми вважаємо нинішніх ватників злочинцями й жертвами, то чому своїх дідів - ватників сорокових - ми вважаємо героями?
Чи маємо ми їх поминати? Обов'язково! Якщо ми християни - то в поминальний тиждень (другий тиждень після великодня). Але поминати ми йдемо на цвинтар, або до церкви, якщо могили нема.
Якщо ми атеїсти, то згадуємо на день смерті, або день народження, якщо дата смерті невідома.
Але, якщо ми в своїх поминках прив'язуємося до встановленої москвою дати, та ще й ідемо до влаштованого москвою капища "вічний вогонь", могила невідомого ватника, то ми - адепти московського антихристиянського й антиукраїнського культу.
Покладаючи квіточки, не забудьте вигукнути: "путін, ввєді вайска!"
Дмитро Корчинський
Так само, як і ******* кремлівські хазяї.
"Подозреваемойй в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили домашний арест"
Печерский районный суд отказался продлевать домашний арест Марусе Зверобой (Елене Самбул), которая в беседе с пранкером попросила спрятать ее в Феофанию, подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное адвокатом Зверобой Андреем Писаренко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.
"Сегодня следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой", - написал он.
Адвокат отметил, что теперь у Зверобой нет ни одного пресечения по делу об угрозах Президенту.
Согласно решению, суд вернул прокурорам ходатайство об избрании Зверобой меры пресечения.