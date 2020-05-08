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Новини Пожежі в Україні
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Рятувальники продовжують гасити осередки тління торфовищ у Чорнобильській зоні та на Житомирщині, - ДСНС

Рятувальники продовжують гасити осередки тління торфовищ у Чорнобильській зоні та на Житомирщині, - ДСНС

Рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління торфовищ у Чорнобильській зоні та Олевському районі (Житомирська обл.).

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 8 травня силами лісових господарств ДАЗВ тривають заходи з ліквідації окремих осередків тління торфовищ", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 42 особи та 14 одиниць техніки лісових господарств.

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У Житомирській області станом на 7:00 8 травня підрозділи ДСНС надають допомогу з ліквідації окремих осередків тління торфовищ в Олевському районі.

Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 44 особи та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 28 рятувальників особового складу та 10 одиниць техніки.

"7 травня ліквідовано займання лісової підстилки поблизу с. Радогоща Лугинського району", - наголошується в повідомленні.

Автор: 

пожежа (4365) Чорнобиль (398) зона відчуження (326) ДСНС (5192) Житомирська область (1289)


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Хтось гасить,хтось палить .Такє.https://twitter.com/buch10_04/status/1258405467291815936
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08.05.2020 08:26 Відповісти
Аваков виявився непрофесіоналом як і керівник ДСНС Чечоткін, пожежі не вдалось ліквідувати швидко, на ліквідацію пожеж потрібні більші ресурси і більше часу! Авакова потрібно звільнити разом з Чечоткіним!
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08.05.2020 09:43 Відповісти
Такие дожди прошли какие очаги? Кому-то кучу бабла надо списать?
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08.05.2020 08:30 Відповісти
будуть тушити до нового року поки фінансування не назначать на слідуючий рік,дожді все потушили а марку держати потрібно
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08.05.2020 08:30 Відповісти
Уже месяц "тушат".Дожди идут,а они все "тушат очаги возгорания".
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08.05.2020 08:36 Відповісти
Ви шановні спочатку спробуйте "потушить" торф а потім пишіть і про фінансування і про "кучу бабла надо списать"
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08.05.2020 09:47 Відповісти
 
 