Рятувальники продовжують гасити осередки тління торфовищ у Чорнобильській зоні та на Житомирщині, - ДСНС

Рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління торфовищ у Чорнобильській зоні та Олевському районі (Житомирська обл.).

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 8 травня силами лісових господарств ДАЗВ тривають заходи з ліквідації окремих осередків тління торфовищ", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 42 особи та 14 одиниць техніки лісових господарств.

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У Житомирській області станом на 7:00 8 травня підрозділи ДСНС надають допомогу з ліквідації окремих осередків тління торфовищ в Олевському районі.

Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 44 особи та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 28 рятувальників особового складу та 10 одиниць техніки.

"7 травня ліквідовано займання лісової підстилки поблизу с. Радогоща Лугинського району", - наголошується в повідомленні.