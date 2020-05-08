Рятувальники продовжують гасити осередки тління торфовищ у Чорнобильській зоні та на Житомирщині, - ДСНС
Рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління торфовищ у Чорнобильській зоні та Олевському районі (Житомирська обл.).
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 7:00 8 травня силами лісових господарств ДАЗВ тривають заходи з ліквідації окремих осередків тління торфовищ", - йдеться в повідомленні.
До гасіння залучено 42 особи та 14 одиниць техніки лісових господарств.
У Житомирській області станом на 7:00 8 травня підрозділи ДСНС надають допомогу з ліквідації окремих осередків тління торфовищ в Олевському районі.
Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 44 особи та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 28 рятувальників особового складу та 10 одиниць техніки.
"7 травня ліквідовано займання лісової підстилки поблизу с. Радогоща Лугинського району", - наголошується в повідомленні.
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