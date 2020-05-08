Кількість жертв коронавірусу у світі досягла 269,5 тис. осіб, інфіковано понад 3,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 травня у світі зареєстрували 3 846 949 (3 755 379 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 269 584 (263 831 вчора) смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 75 670, захворілих - 1 256 972.

Іспанія повідомляє про 221 447 випадків COVID-19, 26 070 осіб померли.

В Італії зафіксовано 215 858 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 29 958 летальні.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.

У Великій Британії померли 30 689 осіб, у Франції - 25 990, у Німеччині - 7392, в Ірані - 6486, у Туреччині - 3641, в Бельгії - 8415, в Нідерландах - 5306, Канаді - 4 541.

У РФ кількість заражених досягла 177 160 осіб, з яких 1625 померли, в Білорусі - 20 168, померли - 116; в Польщі - 15 047, померли - 755; в Молдові - 4605, померли - 145; в Угорщині - 3150, померли - 383; в Румунії - 14 499, померли - 888; у Словаччині - 1445, померли - 26.

Нагадаємо, в Україні на ранок 7 травня зафіксовано 507 нових випадків COVID-19: загалом - 13 691, летальних - 340, одужали 2396 осіб