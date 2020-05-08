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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв коронавірусу у світі досягла 269,5 тис. осіб, інфіковано понад 3,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв коронавірусу у світі досягла 269,5 тис. осіб, інфіковано понад 3,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 травня у світі зареєстрували 3 846 949 (3 755 379 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 269 584 (263 831 вчора) смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 75 670, захворілих - 1 256 972.

Іспанія повідомляє про 221 447 випадків COVID-19, 26 070 осіб померли.

В Італії зафіксовано 215 858 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 29 958 летальні.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.

У Великій Британії померли 30 689 осіб, у Франції - 25 990, у Німеччині - 7392, в Ірані - 6486, у Туреччині - 3641, в Бельгії - 8415, в Нідерландах - 5306, Канаді - 4 541.

У РФ кількість заражених досягла 177 160 осіб, з яких 1625 померли, в Білорусі - 20 168, померли - 116; в Польщі - 15 047, померли - 755; в Молдові - 4605, померли - 145; в Угорщині - 3150, померли - 383; в Румунії - 14 499, померли - 888; у Словаччині - 1445, померли - 26.

Нагадаємо, в Україні на ранок 7 травня зафіксовано 507 нових випадків COVID-19: загалом - 13 691, летальних - 340, одужали 2396 осіб

Кількість жертв коронавірусу у світі досягла 269,5 тис. осіб, інфіковано понад 3,8 млн 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ходить строем и - по загонам. Проект пляжа в Испании.

Число жертв коронавируса в мире достигло 269,5 тыс. человек, инфицированы более 3,8 млн - Цензор.НЕТ 266
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08.05.2020 08:36 Відповісти
Кстати, у Вас есть соображения, почему вирусобесие достигло апогея именно в Испании. Дух Каудильо продолжает влиять на события?
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08.05.2020 08:38 Відповісти
Есть. Пе́дро Са́нчес Пе́рес-Кастехо́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. ***** Sánchez Pérez-Castejón; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 29 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1972 1972 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4 Мадрид ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F испанский экономист и политик, лидер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) с https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2014 года .
показати весь коментар
08.05.2020 08:40 Відповісти
Проект пляжа в Ж. Порту.
Число жертв коронавируса в мире достигло 269,5 тыс. человек, инфицированы более 3,8 млн - Цензор.НЕТ 6083
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08.05.2020 08:38 Відповісти
Тщательней надо, ребята! Уже не впечатляет. Выпускайте рефрижераторы, набитые трупами, с франкенштейнами за рулём!
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08.05.2020 08:37 Відповісти
Кирилло! Ты уже привык к смертям?
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08.05.2020 09:13 Відповісти
Я устойчив к манипуляциям. К запугиванию в частности. Насколько стало больше смертей от вирусочка, попробуй нагуглить сам. Возможно, удивишься.
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08.05.2020 09:16 Відповісти
Растет зараза...
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08.05.2020 09:28 Відповісти
Стали тестировать коз , овец, перепелок и папайю. Шоб размах эпидемии впечатлял умы обывателей
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08.05.2020 10:12 Відповісти
 
 