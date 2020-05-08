ВООЗ оновила стратегічний план боротьби з COVID-19, збільшивши бюджет до $1,7 млрд
Всесвітня організація охорони здоров'я оновила стратегічний план боротьби з пандемією коронавірусу на 2020 рік, збільшивши бюджет до $1,7 млрд.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
"Згідно з оновленими оцінками SPRP, ВООЗ потрібно 1,7 мільярда доларів США для відповіді на COVID-19 на всіх трьох рівнях організації", — заявив Гебреісус.
Ця оцінка включає кошти, які ВООЗ вже отримала, в результаті чого дефіцит фінансування в 2020 році становитиме $1,3 млрд.
"Цей оновлений план враховує уроки, які ми вже засвоїли, зміцнюючи роль ВООЗ у глобальній та регіональній координації в таких важливих областях, як ланцюжка поставок", - зазначив глава організації.
План розрахований до кінця 2020 року і розрахований на ресурси, необхідні ВООЗ для її власних операцій.
Як зазначив глава ВООЗ, план буде опублікований найближчим часом.
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Никто уже не верит в вашу разогнанную через медиа ТУФФТУ !
А ведь тогда смертность была повыше.
Использовали массированную пропаганду в медиа, чтобы обтяпать свои делишки.
В каждой стране свои - в Украине - подписанный во время тотального карантина
закон о продаже земли.
Если людям нельзя было больше двух не собираться, то и депутаты
должны были сидеть по норам и соблюдать карантин.
Закон будет опротестован и похоронит Зеленского.