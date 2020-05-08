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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ оновила стратегічний план боротьби з COVID-19, збільшивши бюджет до $1,7 млрд

ВООЗ оновила стратегічний план боротьби з COVID-19, збільшивши бюджет до $1,7 млрд

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила стратегічний план боротьби з пандемією коронавірусу на 2020 рік, збільшивши бюджет до $1,7 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

"Згідно з оновленими оцінками SPRP, ВООЗ потрібно 1,7 мільярда доларів США для відповіді на COVID-19 на всіх трьох рівнях організації", — заявив Гебреісус.

Ця оцінка включає кошти, які ВООЗ вже отримала, в результаті чого дефіцит фінансування в 2020 році становитиме $1,3 млрд.

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"Цей оновлений план враховує уроки, які ми вже засвоїли, зміцнюючи роль ВООЗ у глобальній та регіональній координації в таких важливих областях, як ланцюжка поставок", - зазначив глава організації.

План розрахований до кінця 2020 року і розрахований на ресурси, необхідні ВООЗ для її власних операцій.

Як зазначив глава ВООЗ, план буде опублікований найближчим часом.

Автор: 

ВООЗ (773) карантин (18172) пандемія (126) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
імпотентна контора
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08.05.2020 08:55 Відповісти
+4
ВОЗ на Нюрнберге-2 будет признана преступной организацией. А Евреюса приговорят к смертной казни через повешение за яйца.
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08.05.2020 08:55 Відповісти
+3
А Гебрейсус,знай себе, пиzzzдит бабки, как в последний раз.
Никто уже не верит в вашу разогнанную через медиа ТУФФТУ !
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08.05.2020 09:01 Відповісти
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імпотентна контора
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08.05.2020 08:55 Відповісти
ВОЗ на Нюрнберге-2 будет признана преступной организацией. А Евреюса приговорят к смертной казни через повешение за яйца.
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08.05.2020 08:55 Відповісти
А Гебрейсус,знай себе, пиzzzдит бабки, как в последний раз.
Никто уже не верит в вашу разогнанную через медиа ТУФФТУ !
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08.05.2020 09:01 Відповісти
Нельзя повесить за то, чего не выросло.
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08.05.2020 09:03 Відповісти
Дермом кормят весь Мир.Всем мирвым СМИ приказано КоронвиRUS ставить на первую полосу газет,журналов, Дайджестов и новостных лент инета... Никто не удосужился посчитать количество смертей во всем мире от инфарктов,инсультов,наркомании и алкоголизма и прочих земных прелестей Эбола,Корь ..,.А это около 30 миллионов в год...,за 2017 год.Умножаем на 20 прожитых в 21 столетии лет и получаем.... Стадо идитов держат Мир за ЛОХотрон...
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08.05.2020 09:10 Відповісти
У меня во время обучения в Университете были двое знакомых эфиопа.Один был отличным парнем,-а второй был конченным дерьмом. Так вот второй даже внешне был похож на эту ВОЗовскую,маоистскую крысу!
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08.05.2020 09:36 Відповісти
Гебрейсус удивительно напоминает кучмовского Табачника.
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08.05.2020 09:42 Відповісти
Никто ещё не доказал что "коронавирус" опаснее свиного или куриного гриппа.
А ведь тогда смертность была повыше.
Использовали массированную пропаганду в медиа, чтобы обтяпать свои делишки.
В каждой стране свои - в Украине - подписанный во время тотального карантина
закон о продаже земли.
Если людям нельзя было больше двух не собираться, то и депутаты
должны были сидеть по норам и соблюдать карантин.
Закон будет опротестован и похоронит Зеленского.
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08.05.2020 09:48 Відповісти
ви вже його рік хороните )))
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08.05.2020 10:01 Відповісти
Маємо час. Та наснагу.
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08.05.2020 10:36 Відповісти
Чисть кулемет, пересмикуй затвор )))
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08.05.2020 11:12 Відповісти
 
 