ВООЗ оновила стратегічний план боротьби з COVID-19, збільшивши бюджет до $1,7 млрд

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила стратегічний план боротьби з пандемією коронавірусу на 2020 рік, збільшивши бюджет до $1,7 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

"Згідно з оновленими оцінками SPRP, ВООЗ потрібно 1,7 мільярда доларів США для відповіді на COVID-19 на всіх трьох рівнях організації", — заявив Гебреісус.

Ця оцінка включає кошти, які ВООЗ вже отримала, в результаті чого дефіцит фінансування в 2020 році становитиме $1,3 млрд.

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"Цей оновлений план враховує уроки, які ми вже засвоїли, зміцнюючи роль ВООЗ у глобальній та регіональній координації в таких важливих областях, як ланцюжка поставок", - зазначив глава організації.

План розрахований до кінця 2020 року і розрахований на ресурси, необхідні ВООЗ для її власних операцій.

Як зазначив глава ВООЗ, план буде опублікований найближчим часом.