На ранок 8 травня зафіксовано 504 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 14 195, летальних - 361, одужали 2706 осіб, - МОЗ

В Україні за добу зафіксували 504 нові випадки інфікування вірусом COVID-19.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 504 особи. З них 44 дитини і 98 медпрацівників. Госпіталізовано 237 осіб. За останню добу зафіксовано 21 летальний випадок. Більшість померлих мали супутні захворювання", - зазначив він.

За словами Степанова, одужали 310 пацієнтів, це рекордна цифра за весь час пандемії.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 14 195 осіб, з них 977 дітей, а також 2758 медпрацівників. Всього одужали 2706 осіб, а летальних випадків 361", - додав він.

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За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 514 випадків;

Волинська область — 424 випадки;

Дніпропетровська область — 652 випадки;

Донецька область — 91 випадок;

Житомирська область — 480 випадків;

Закарпатська область — 644 випадки;

Запорізька область — 312 випадків;

Івано-Франківська область — 1078 випадків;

Кіровоградська область — 408 випадків;

м. Київ — 1721 випадок;

Київська область — 935 випадків;

Львівська область — 660 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 179 випадків;

Одеська область — 583 випадки;

Полтавська область — 239 випадків;

Рівненська область — 855 випадків;

Сумська область — 147 випадків;

Тернопільська область — 959 випадків;

Харківська область — 478 випадків;

Херсонська область — 149 випадків;

Хмельницька область — 148 випадків;

Чернівецька область — 2097 випадків;

Черкаська область — 331 випадок;

Чернігівська область — 69 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 травня 2020 року до Центру надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 37 052 повідомлення про підозру на COVID-19.



