На ранок 8 травня зафіксовано 504 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 14 195, летальних - 361, одужали 2706 осіб, - МОЗ
В Україні за добу зафіксували 504 нові випадки інфікування вірусом COVID-19.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 504 особи. З них 44 дитини і 98 медпрацівників. Госпіталізовано 237 осіб. За останню добу зафіксовано 21 летальний випадок. Більшість померлих мали супутні захворювання", - зазначив він.
За словами Степанова, одужали 310 пацієнтів, це рекордна цифра за весь час пандемії.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 14 195 осіб, з них 977 дітей, а також 2758 медпрацівників. Всього одужали 2706 осіб, а летальних випадків 361", - додав він.
За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 514 випадків;
Волинська область — 424 випадки;
Дніпропетровська область — 652 випадки;
Донецька область — 91 випадок;
Житомирська область — 480 випадків;
Закарпатська область — 644 випадки;
Запорізька область — 312 випадків;
Івано-Франківська область — 1078 випадків;
Кіровоградська область — 408 випадків;
м. Київ — 1721 випадок;
Київська область — 935 випадків;
Львівська область — 660 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 179 випадків;
Одеська область — 583 випадки;
Полтавська область — 239 випадків;
Рівненська область — 855 випадків;
Сумська область — 147 випадків;
Тернопільська область — 959 випадків;
Харківська область — 478 випадків;
Херсонська область — 149 випадків;
Хмельницька область — 148 випадків;
Чернівецька область — 2097 випадків;
Черкаська область — 331 випадок;
Чернігівська область — 69 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 травня 2020 року до Центру надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 37 052 повідомлення про підозру на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В другом https://youtu.be/yMxAVe2wOGE интервью (рус) профессор Бхакди выразил недоумение тем, как легко люди в Германии расстаются со своей свободой и правами. Ранее он написал https://vaccine.wiki/blog-open-letter-bhakdi-to-merkel/ открытое письмо канцлеру Меркель.
Тезисы Бхакди были проверены с помощью дальнейших "проверок фактов» в средствах массовой информации, таких как dpa, [25] swr3 [26] и Süddeutsche Zeitung [27], которые все классифицируют его тезисы как сомнительные или вводящие в заблуждение.
Видео: в Висконсине матери https://twitter.com/AlexBerenson/status/1256219418343981056 пришлось столкнуться с полицией в своём доме, потому что её дети незаконно играли с соседскими детьми.
Видео: в конце апреля американские СМИ были пойманы на https://twitter.com/talialikeitis/status/1253126254942773248 инсценировке протеста работников здравоохранения против антикарантинной демонстрации (https://www.buzzfeednews.com/article/tasneemnashrulla/photos-denver-nurses-block-anti-lockdown-protest читать дальше ).
Knowledge of the seroprevalence of SARS-CoV-2 is needed to accurately monitor the spread of the epidemic and also to calculate the infection fatality rate (IFR).
Conclusions: The IFR was estimated to be slightly lower than previously reported from other countries not using seroprevalence data. The IFR, including only individuals with no comorbidity, is likely several fold lower than the current estimate. This may have implications for risk mitigation. We have initiated real-time nationwide anti-SARS-CoV-2 seroprevalence surveying of blood donations as a tool in monitoring the epidemic.
Видео: случайно включенный микрофон в Белом доме и витиеватый ответ чиновника ярко демонстрируют, как отличаются преподносимая и реальная опасность коронавируса.
Это аргумент чаще всего используют в защиту тоталитарных мер, которые принимаются во всех пораженных психозом странах. Выяснить у паникера что именно творится в Италии невозможно, по телевизору сказали, что творится что-то ужасное, но подробностей паникер не знает. В реальности в Италии не творится ничего кроме прекрасно срежиссированного спектакля с армейскими грузовиками, похоронами со священниками в масках и фейках о не справляющихся крематориях.
В реальности на даннный момент в Италии коронавирусом заражены 0,16% населения, умерло 0,016% населения. Это примерно за 2 месяца. За 2019 год в Италии умерло 650 тысяч человек, т.е. в среднем в стране умирает 54 тысячи человек в месяц. За февраль и март, от коронавируса умерло 11 тысяч человек, от других причин еще 100 тысяч. На этом месте читатель уже понимает каким бредом выглядят фейки о переполненных крематориях.
Incidence rate: 357,02 per 100,000 people
Italy
Case-Fatality Ratio: 13,88%
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0p969bUhyvZpETpmPgrAP_oFhlp1-p9PmWUFa9GDUSg6-8GcRFrbBVJOQ#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Итого в Италии заболело 0.357%, а умерло 0.0495516% населения.Вы занизили уровень заболеваемости в Италии более, чем в 2 раза, а смертности почти в 4 раза. Нехорошей идеей было в школе курить учебник математики.
дезинфекция УЛИЦ !!!
Уже и улицы «красиво» так опрыскивают) Нет чтобы метро-трамваи мыть (не красиво будет), так они по улицам снимают кино
Рядовую драку идиотов в марлевых повязках выдают за ужасы жития взаперти.
Никто тут за еду не дрался, просто одна тётка толкнула другую, еда лежит спокойно.
Как видно из списка, смертность в Италии из года в год скачет на несколько десятков тысяч, в 2015 году умерло на 50 тысяч человек больше, чем в 2014.
https://sapojnik.livejournal.com/3167740.html?thread=328476924#t328476924 "Про средиземноморский романский коронавирус выскажу такие соображения.
Смерть вследствие эпидемии - страховой случай. А смерть от инсульта - нет. Эпидемию признало государство - и понеслось. Врачи вошли в долю с родными и всем, кто умер в больнице, и при этом о ком можно отчитаться, что у него в анализах есть коронавирус, ставят смерть от коронавируса, а значит - вследствие эпидемии. Врач сразу свои пару сотен евро в руки от родных покойника получает, а потом родственники идут за страховкой. При этом тела сразу сжигают - и по закону так, и родня - главные выгодополучатели комбинации - не против. Чтобы страховые компании не доказали мошенничество.
Поэтому итальянцы не публикуют общую статистику смертности - иначе выйдет, что число смертей стариков от прочих, «нестраховых» болезней сократилось примерно на число страховых случаев. И поэтому же в богатой Северной Италии по отчётности буквально мор, а в сравнительно бедных Аппенинах всё путём. Тамошние албанцы не застраховали своих стариков просто - зачем им тогда всё это со сжиганием тел близких людей".
Беларусь, которой от Брюсселя и МВФ мало что светит, отказалась нагнетать панику среди населения и тормозить экономику, после чего https://lenta.ru/news/2020/04/01/more_info/ от ВОЗ и стран-соседей https://www.kurier.lt/g-nauseda-nelzya-doveryat-oficialnoj-informacii-belarusi-o-koronaviruse/ пошли намеки , что за отказ играть по навязанным правилам в будущем могут быть неприятности.
Помимо этого практически для всех государств психоз - отличная возможность списать все проблемы на кризис. В стране дефолт, безработица, крах медицинской системы и малого бизнеса? Это не мы виноваты - это всё вирус!
Latvia
Incidence rate: 49,20 per 100,000 people
Lithuania
Incidence rate: 52,75 per 100,000 people
Ukraine
Incidence rate: 32,46 per 100,000 peopleНе объявляли
Belarus
Incidence rate: 213,43 per 100,000 people
Sweden
Incidence rate: 243,81 per 100,000 people
https://www.***-netzwerk.de/en/publications/covid-19
"Вывод
В целом, все еще очень мало надежных данных - ни о самом COVID-19, ни об эффективности текущих мер. Однако серьезную угрозу, создаваемую пандемией COVID-19, нельзя игнорировать, и NPI - несмотря на отсутствие доказательств - единственное, что можно сделать, если мы не хотим просто стоять в стороне и надеяться. Даже при самом благоприятном допущении, что CFR в конечном итоге будет лежать значительно ниже 1% (главным образом из-за невозможности выявления бессимптомных и легких случаев) и что это в первую очередь затронет пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, большое число смертей все еще должно быть ожидается из-за быстрого распространения заболевания."
(Эффективность немедикаментозных вмешательств (NPI)
На этом этапе основное внимание в этом документе будет уделено применяемым в настоящее время и запланированным мерам «социального дистанцирования», то есть государственным вмешательствам, начиная от закрытия учебных заведений и заканчивая полным комендантским часом.
CFR - Case-Fatality Ratio)
http://zviazda.by/be/node/186420 Главврач Столбцовской больницы заболела COVID-19 на работе и изолировалась в своем кабинете