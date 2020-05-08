Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 65 нових випадків, влада збирає штаб швидкого реагування
За добу на Львівщині - 65 позитивних ПЛР-тестів, загалом 660 інфікованих коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступник міського голови Львова та керівник міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.
Так, станом на 8 ранку у Львові і Львівській області підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 - летальні.
Відомо, що 18-й пацієнт, який помер, з Червонограда. Помер у лікарні у Винниках, в реанімації.
Відзначається, що чоловік, 1958 року народження, помер 7 травня. Позитивний результат, який підтвердив у нього коронавірусну інфекцію, отримали 3 травня. 3 травня вночі пацієнта з застренням лівобічної пневмонії госпіталізували до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи. Супутні захворювання — бронхіальна астма, хронічна легенева патологія.
"Львівська міська рада висловлює співчуття", - сказано в повідомленні.
Разом з тим, за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2848 осіб, госпіталізовані — 447, на амбулаторному лікуванні — 2431 особа, виписані — 304 особи. Зараз у лікарні перебуває 143 особи, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 660 человек, 18 человек умерли. 138 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 315 ПЦР-тестов, из которых 65 - положительные.
В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой на своем Telegram-канале сообщил, что из-за роста случаев коронавируса собирают штаб быстрого реагирования.
"+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это наибольший результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба", - сообщил мэр города.
Будь ласка, зачекайте...
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Европа - скорбит
Так принято в Европе
В совке же завтра будут плясать и песни петь под водку
РАЗНЫЕ МЕНТАЛЬНОСТИ - потому совок и живет херово
Все украинские храмы были закрыты!
Паска тут ні при чому..
Штаб треба збирати по одному питанню -чому міліція самоусунулась? чому народ вже почав гуляти у парках?
зараз у нас заражуваність -в районі 1.0-1.2 ...