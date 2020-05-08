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Новини Коронавірус і карантин
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Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 65 нових випадків, влада збирає штаб швидкого реагування

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 65 нових випадків, влада збирає штаб швидкого реагування

За добу на Львівщині - 65 позитивних ПЛР-тестів, загалом 660 інфікованих коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступник міського голови Львова та керівник міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

Так, станом на 8 ранку у Львові і Львівській області підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 - летальні.

Відомо, що 18-й пацієнт, який помер, з Червонограда. Помер у лікарні у Винниках, в реанімації.

Відзначається, що чоловік, 1958 року народження, помер 7 травня. Позитивний результат, який підтвердив у нього коронавірусну інфекцію, отримали 3 травня. 3 травня вночі пацієнта з застренням лівобічної пневмонії госпіталізували до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи. Супутні захворювання — бронхіальна астма, хронічна легенева патологія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 8 травня зафіксовано 504 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 14 195, летальних - 361, одужали 2706 осіб, - МОЗ

"Львівська міська рада висловлює співчуття", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2848 осіб, госпіталізовані — 447, на амбулаторному лікуванні — 2431 особа, виписані — 304 особи. Зараз у лікарні перебуває 143 особи, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 65 нових випадків, влада збирає штаб швидкого реагування 01

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 660 человек, 18 человек умерли. 138 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 315 ПЦР-тестов, из которых 65 - положительные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 42 новых случая COVID-19, всего в области 595 заболевших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой на своем Telegram-канале сообщил, что из-за роста случаев коронавируса собирают штаб быстрого реагирования.

"+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это наибольший результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба", - сообщил мэр города.

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 65 нових випадків, влада збирає штаб швидкого реагування 02

Автор: 

міськрада (478) карантин (18172) Львів (3098) Садовий Андрій (536) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2479)


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Топ коментарі
+7
Сегодня день памяти о погибших во Вторую Мировую войну
Европа - скорбит
Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 65 новых случаев, власти собирают штаб быстрого реагирования - Цензор.НЕТ 2843
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08.05.2020 09:25 Відповісти
+4
Сегодня 8 МАЯ в Европе выходной день - ЕВРОПЕЙЦЫ СКОРБЯТ О ПОГИБШИХ
Так принято в Европе
В совке же завтра будут плясать и песни петь под водку
РАЗНЫЕ МЕНТАЛЬНОСТИ - потому совок и живет херово
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08.05.2020 09:36 Відповісти
+3
Ждем новых баек правительства, что рост заболевания связан с тем, что люди не дождались 11 числа (окончания карантина) и начали выходить на несколько дней раньше
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08.05.2020 09:26 Відповісти
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Сегодня день памяти о погибших во Вторую Мировую войну
Европа - скорбит
Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 65 новых случаев, власти собирают штаб быстрого реагирования - Цензор.НЕТ 2843
показати весь коментар
08.05.2020 09:25 Відповісти
Це припинення бойових дій в Європі, а 2 Світова ще продовжувалась до вересня. Якось це не зовсім стикується.
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08.05.2020 09:33 Відповісти
Сегодня 8 МАЯ в Европе выходной день - ЕВРОПЕЙЦЫ СКОРБЯТ О ПОГИБШИХ
Так принято в Европе
В совке же завтра будут плясать и песни петь под водку
РАЗНЫЕ МЕНТАЛЬНОСТИ - потому совок и живет херово
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08.05.2020 09:36 Відповісти
Ждем новых баек правительства, что рост заболевания связан с тем, что люди не дождались 11 числа (окончания карантина) и начали выходить на несколько дней раньше
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08.05.2020 09:26 Відповісти
Чем больше туфты про Корону,тем страшнее смерть от инфаркта и нисульта,коих каждый год почти 20 миллионов.Задрали вы своей Корроной вируса
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08.05.2020 09:27 Відповісти
Абсолютно ни о чем. Сколько людей протестировали, что бы выявить эти 65 случаев?
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08.05.2020 09:33 Відповісти
Какая разница, главное больше страха нагнать
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08.05.2020 13:15 Відповісти
Провели Пасочку в РПЦ, теперь начали болеть родственники?
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08.05.2020 09:37 Відповісти
про яке РПЦ ти блеєш ... це Західна Україна і там срати хотіли на РПЦ. і на коронавірус в тому числі.
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08.05.2020 10:04 Відповісти
Блеешь тут только ты! Если не знаешь сколько храмов МП на ЗУ находится!
Все украинские храмы были закрыты!
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08.05.2020 10:07 Відповісти
Зачем врать? Можно подумать, что никто не видел. Работали все церкви, начиная от кацапской и заканчивая вашей томосной
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08.05.2020 11:16 Відповісти
пару десятків храмів московського сатанату ще є
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08.05.2020 10:07 Відповісти
Словом попраздновали Пасху...
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08.05.2020 09:38 Відповісти
у Львові 'розслабуха'(
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08.05.2020 10:05 Відповісти
це вже просто смішно.
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08.05.2020 10:03 Відповісти
У Львові у понеділок відчулося,що зняли карантин..Добавте 4-5 днів. ЗАвтра на Львівщині буде не менше
Паска тут ні при чому..

Штаб треба збирати по одному питанню -чому міліція самоусунулась? чому народ вже почав гуляти у парках?
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08.05.2020 10:13 Відповісти
А что, ковид живёт и распространяется именно в парках?
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08.05.2020 13:18 Відповісти
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08.05.2020 13:26 Відповісти
до речі.. аналогічна ситуація у Данії -тільки відновили відвідування садчків -відразу r0 (заражуваність) зросла з 0,6 до 0,9..

зараз у нас заражуваність -в районі 1.0-1.2 ...
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08.05.2020 10:15 Відповісти
Попричащалися...
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08.05.2020 12:16 Відповісти
 
 