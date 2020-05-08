Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 65 нових випадків, влада збирає штаб швидкого реагування

За добу на Львівщині - 65 позитивних ПЛР-тестів, загалом 660 інфікованих коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступник міського голови Львова та керівник міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

Так, станом на 8 ранку у Львові і Львівській області підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 - летальні.

Відомо, що 18-й пацієнт, який помер, з Червонограда. Помер у лікарні у Винниках, в реанімації.

Відзначається, що чоловік, 1958 року народження, помер 7 травня. Позитивний результат, який підтвердив у нього коронавірусну інфекцію, отримали 3 травня. 3 травня вночі пацієнта з застренням лівобічної пневмонії госпіталізували до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи. Супутні захворювання — бронхіальна астма, хронічна легенева патологія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 8 травня зафіксовано 504 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 14 195, летальних - 361, одужали 2706 осіб, - МОЗ

"Львівська міська рада висловлює співчуття", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2848 осіб, госпіталізовані — 447, на амбулаторному лікуванні — 2431 особа, виписані — 304 особи. Зараз у лікарні перебуває 143 особи, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.





В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 660 человек, 18 человек умерли. 138 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 315 ПЦР-тестов, из которых 65 - положительные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 42 новых случая COVID-19, всего в области 595 заболевших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой на своем Telegram-канале сообщил, что из-за роста случаев коронавируса собирают штаб быстрого реагирования.

"+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это наибольший результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба", - сообщил мэр города.