Україна вшановує жертв нацизму в Берліні окремо від Росії, яка святкує перемогу у своєму вузькому колі, - посол Мельник
Протягом шести останніх років українські дипломатии та українська громада Німеччини вшановують пам'ять жертв нацизму 8 травня - в день, коли 75 років тому набула чинності капітуляція нацистського режиму, що означало завершення бойових дій Другої світової війни в Європі.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"Ми це робимо разом із нашими німецькими друзями, разом із представниками федерального уряду, депутатами бундестагу, дипломатами, представниками громадськості, а також представниками нашої громади та ветеранів 8 числа", – зазначив дипломат.
Росія та її сателіти далі святкують 9 травня, в день, коли про перемогу офіційно оголосили в СРСР.
"Перед меморіалом (радянським воїнам у районі німецької столиці) Тірґартен Росія продовжує відзначати День перемоги 9 травня, вони це роблять здебільшого в колі держав, які були в складі Радянського Союзу, тобто це має зовсім інший ракурс, ніж те, яким чином Україна вшановує жертв війни", – вказав Андрій Мельник.
За словами дипломата, щороку віддати шану українським жертвам Другої світової "приходять усе поважніші почесні гості".
"Я сподіваюсь, що цього року ми матимемо представників федерального уряду, керівництво Бундестагу і, звичайно, дуже багато депутатів, ми матимемо керівництво офісу президента, послів держав-союзників і керівництво Берліна. До нас завітає президент парламенту Берліна, це найвища протокольна особа в місті. Росіяни ж продовжуватимуть святкувати у, так би мовити, своєму колі, і вони далі щороку відриваються від цієї загальноєвропейської традиції вшанування саме жертв, а не героїзації перемоги", – наголосив посол України в Німеччині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давно подмечено, что есть два вида памяти о войне:
1. Помним, чтобы не повторилось.
2. "Всех порвали", можем повторить.
Первый нужен мирной стране, второй - агрессору. Военное поколение не праздновало день Победы. "По-взрослому" его стал отмечать только Путин - изгой решил, что лубочное выставление этого дня напоказ должно служить исторической индульгенцией Кремлю и лично ему за все совершённые преступления. Именно поэтому большинству из нас хочется пройти мимо "празднеств" 9 мая, ставших государственной религией Эрэфии с элементами паранойи. Смысл которых в одном - реабилитации сталинизма.
Пропагандистскую природу 9-го мая хорошо поняли многие страны, радикально порвавшие с советским прошлым. Среди них и Украина, запретившая советскую символику и перенёсшая смысловой акцент на общеевропейское 8-е мая - День памяти и примирения. Сегодня такой день. Мы его не празднуем - преступно праздновать гибель более 9 млн украинцев. Мы чтим тех, кто отдал жизни за будущее своих детей.
- узкочелюстные празднуют вместе с узкопленочными.
https://censor.net/news/3193369/***********************************************************************************
Решение о проведении в Минске парада скорее расценивается как "недружественный шаг".
https://politring.com/country/33523-nezygar-rossiya-ne-budet-podderzhivat-nikogo-na-prezidentskih-vyborah-v-belarusi.html
Теперь и Лукашенко "БульбаБандеровец"
Как он посмел проводить парад без Москвы?????