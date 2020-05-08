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Новини
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Україна вшановує жертв нацизму в Берліні окремо від Росії, яка святкує перемогу у своєму вузькому колі, - посол Мельник

Україна вшановує жертв нацизму в Берліні окремо від Росії, яка святкує перемогу у своєму вузькому колі, - посол Мельник

Протягом шести останніх років українські дипломатии та українська громада Німеччини вшановують пам'ять жертв нацизму 8 травня - в день, коли 75 років тому набула чинності капітуляція нацистського режиму, що означало завершення бойових дій Другої світової війни в Європі.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Ми це робимо разом із нашими німецькими друзями, разом із представниками федерального уряду, депутатами бундестагу, дипломатами, представниками громадськості, а також представниками нашої громади та ветеранів 8 числа", – зазначив дипломат.

Росія та її сателіти далі святкують 9 травня, в день, коли про перемогу офіційно оголосили в СРСР.

Також дивіться: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення. ВIДЕО

"Перед меморіалом (радянським воїнам у районі німецької столиці) Тірґартен Росія продовжує відзначати День перемоги 9 травня, вони це роблять здебільшого в колі держав, які були в складі Радянського Союзу, тобто це має зовсім інший ракурс, ніж те, яким чином Україна вшановує жертв війни", – вказав Андрій Мельник.

За словами дипломата, щороку віддати шану українським жертвам Другої світової "приходять усе поважніші почесні гості".

"Я сподіваюсь, що цього року ми матимемо представників федерального уряду, керівництво Бундестагу і, звичайно, дуже багато депутатів, ми матимемо керівництво офісу президента, послів держав-союзників і керівництво Берліна. До нас завітає президент парламенту Берліна, це найвища протокольна особа в місті. Росіяни ж продовжуватимуть святкувати у, так би мовити, своєму колі, і вони далі щороку відриваються від цієї загальноєвропейської традиції вшанування саме жертв, а не героїзації перемоги", – наголосив посол України в Німеччині.

Автор: 

Друга світова війна (302) Німеччина (7510) росія (66417) Мельник Андрій (236)


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Топ коментарі
+9
Helgi Sharp:
Давно подмечено, что есть два вида памяти о войне:
1. Помним, чтобы не повторилось.
2. "Всех порвали", можем повторить.
Первый нужен мирной стране, второй - агрессору. Военное поколение не праздновало день Победы. "По-взрослому" его стал отмечать только Путин - изгой решил, что лубочное выставление этого дня напоказ должно служить исторической индульгенцией Кремлю и лично ему за все совершённые преступления. Именно поэтому большинству из нас хочется пройти мимо "празднеств" 9 мая, ставших государственной религией Эрэфии с элементами паранойи. Смысл которых в одном - реабилитации сталинизма.
Пропагандистскую природу 9-го мая хорошо поняли многие страны, радикально порвавшие с советским прошлым. Среди них и Украина, запретившая советскую символику и перенёсшая смысловой акцент на общеевропейское 8-е мая - День памяти и примирения. Сегодня такой день. Мы его не празднуем - преступно праздновать гибель более 9 млн украинцев. Мы чтим тех, кто отдал жизни за будущее своих детей.
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08.05.2020 09:57 Відповісти
+2
Когда Гитлер напал на РАБссию?число год месяц...кто смелый может назвать ...
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08.05.2020 09:38 Відповісти
+2
А вы думаете, это "просто так"? Раньше у Путина была "лазейка", чтобы затянуть в Москву представителей западных держав - "Вы отмечаете день памяти 8 мая, а мы - 9-го... Приезжайте к нам...". По тому же пути пошли и с "переносом" дня окончания Второй Мировой со 2 сентября, на 3-е... "Победобесие" никто же не отменял... Вот они и нашли "выход", чтобы пригласить западных лидеров и "попугать военным железом"...(Кстати, в СССР никогда этот день не отмечали и он нашим людям ничего не говорит...).
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08.05.2020 09:58 Відповісти
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Когда Гитлер напал на РАБссию?число год месяц...кто смелый может назвать ...
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08.05.2020 09:38 Відповісти
- Шта? Валынская резня?
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08.05.2020 09:59 Відповісти
Правильно! Место паРАШКИ у параши!
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08.05.2020 09:40 Відповісти
то все показуха. только что по улице проехала тачка вся в колорадских флажках и русских бесиках. таких только зигхайлем со средним пальцем можно приветствовать. у русни уже началось производство кирпичей в районе нижнего полушария.
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08.05.2020 10:31 Відповісти
Helgi Sharp:
Давно подмечено, что есть два вида памяти о войне:
1. Помним, чтобы не повторилось.
2. "Всех порвали", можем повторить.
Первый нужен мирной стране, второй - агрессору. Военное поколение не праздновало день Победы. "По-взрослому" его стал отмечать только Путин - изгой решил, что лубочное выставление этого дня напоказ должно служить исторической индульгенцией Кремлю и лично ему за все совершённые преступления. Именно поэтому большинству из нас хочется пройти мимо "празднеств" 9 мая, ставших государственной религией Эрэфии с элементами паранойи. Смысл которых в одном - реабилитации сталинизма.
Пропагандистскую природу 9-го мая хорошо поняли многие страны, радикально порвавшие с советским прошлым. Среди них и Украина, запретившая советскую символику и перенёсшая смысловой акцент на общеевропейское 8-е мая - День памяти и примирения. Сегодня такой день. Мы его не празднуем - преступно праздновать гибель более 9 млн украинцев. Мы чтим тех, кто отдал жизни за будущее своих детей.
показати весь коментар
08.05.2020 09:57 Відповісти
А вы думаете, это "просто так"? Раньше у Путина была "лазейка", чтобы затянуть в Москву представителей западных держав - "Вы отмечаете день памяти 8 мая, а мы - 9-го... Приезжайте к нам...". По тому же пути пошли и с "переносом" дня окончания Второй Мировой со 2 сентября, на 3-е... "Победобесие" никто же не отменял... Вот они и нашли "выход", чтобы пригласить западных лидеров и "попугать военным железом"...(Кстати, в СССР никогда этот день не отмечали и он нашим людям ничего не говорит...).
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08.05.2020 09:58 Відповісти
празднует победу в своем узком кругу...
- узкочелюстные празднуют вместе с узкопленочными.
https://censor.net/news/3193369/***********************************************************************************
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08.05.2020 09:58 Відповісти
Лукашенко попросили "не играть с огнем".
Решение о проведении в Минске парада скорее расценивается как "недружественный шаг".

https://politring.com/country/33523-nezygar-rossiya-ne-budet-podderzhivat-nikogo-na-prezidentskih-vyborah-v-belarusi.html

Теперь и Лукашенко "БульбаБандеровец"
Как он посмел проводить парад без Москвы?????
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08.05.2020 10:00 Відповісти
Как-то стрёмно за судьбу посла. Ну не вписывается он в команду ЗЕ.
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08.05.2020 10:15 Відповісти
Молодець посол. Нам потрібно йти до європейців, а не до агресора, який разом із нацистами розв*язав цю війну.
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08.05.2020 11:56 Відповісти
пардон муа, я відкрив календар і бачу що Україна таки 9-го святкує - щось не Барига а ні Зе не можуть від Кацапстану відліпитися...
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08.05.2020 14:04 Відповісти
 
 