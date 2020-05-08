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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ зафіксовано 4 нові випадки COVID-19, хворіють 33 особи, - Командування Медсил

У ЗСУ зафіксовано 4 нові випадки COVID-19, хворіють 33 особи, - Командування Медсил

Лабораторно підтверджено 4 випадки коронавірусу в Збройних силах України.

Про це на сторінці в мережі Facebookповідомляє командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 8 травня в Збройних силах України хворіє 33 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 52 особи і два летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу зареєстровано чотири нові випадки захворювання на COVID-19.

Троє хворих перебувають у закладах охорони здоров'я (Подільська міська лікарня (Одеська область) - 1 військовослужбовець, Миколаївський військовий госпіталь - 2 військовослужбовців). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

У Київській області - один працівник ЗС України лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан його здоров'я також задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

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армія (3782) карантин (18172) ЗСУ (7714) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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08.05.2020 09:43 Відповісти
 
 